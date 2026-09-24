LUDI TIKET (-), četvrtak, 840.593 dinara: Prošao uz rezultate 0:8 i 10:1, a oborio ga minimalac dama Čelsija!
Vreme čitanja: 2min | čet. 24.09.26. | 09:09
Sa ovakvim prolazima, i bogu bi bilo teško da promašaj nije naplaćen iznosom od 5.000 dinara
Kada se spoji strast prema ženskom fudbalu i neverovatan osećaj za golove, nastaje tiket koji se graniči sa naučnom fantastikom. Jedan strastveni kladilac sastavio je preko veb aplikacije pravi pravcati "ludi tiket", prognozirajući ekstremno efikasne mečeve i jureći ogromne kvote. Ređale su se utakmice Lige šampiona za dame, a mreže su se tresle baš onako kako je uneto na ekranu. Kada je Mančester junajted deklasirao Šefild sa neverovatnih 10:1, a Lion protutnjao kroz Servet sa 8:0, izgledalo je kao da je dobitak od fantastičnih 840.593 dinara na uplaćenih hiljadu dinara već u džepu.
Međutim, fudbal je još jednom pokazao svoje najsurovije lice i pretvorio potencijalno istorijski dobitak u priču o zamalo ostvarenom snu. Dok su Barselona, Ajaks i Sparta Prag lagano punili mreže i prebacivali visoke margine, sudbina se poigrala na meču između Čelsija i Austrije iz Beča. Umesto očekivane goleade i prolaza margine sa minimum pet golova, semafor je nakon devedeset minuta pokazivao minimalnih i hladnih 1:0. Samo jedan jedini meč, crveni iksić usred zelenog niza na ekranu aplikacije, srušio je ukupnu kvotu od 764,18 i ostavio igraču dobro poznati navijački žal za propuštenom šansom.
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Ipak, u ovoj sportskoj drami sa nesrećnim krajem, igrač nije ostao potpuno praznih ruku zahvaljujući sjajnom benefitu NAPLATI PROMAŠAJ. Iako je tiket pao, pravila igre u modernom Mozzart klađenju nagrađuju vanserijsko poznavanje sporta i visoke pogođene kvote, čak i kada vas jedna utakmica izda. Zahvaljujući proizvodu pogođenih kvota na ostalih šest mečeva koji je daleko premašio granicu za utešnu nagradu, na račun ovog majstora prognoze legla je isplata od 5.000 dinara. Ovaj bonus možda neće zalečiti ranu zbog propuštenog glavnog dobitka, ali predstavlja savršenu utehu i novi vetar u leđa za sledeći "ludi" pokušaj.
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