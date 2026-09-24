LUDI TIKET (-), četvrtak, 840.593 dinara: Prošao uz rezultate 0:8 i 10:1, a oborio ga minimalac dama Čelsija!

Kada se spoji strast prema ženskom fudbalu i neverovatan osećaj za golove, nastaje tiket koji se graniči sa naučnom fantastikom. Jedan strastveni kladilac sastavio je preko veb aplikacije pravi pravcati "ludi tiket", prognozirajući ekstremno efikasne mečeve i jureći ogromne kvote. Ređale su se utakmice Lige šampiona za dame, a mreže su se tresle baš onako kako je uneto na ekranu. Kada je Mančester junajted deklasirao Šefild sa neverovatnih 10:1, a Lion protutnjao kroz Servet sa 8:0, izgledalo je kao da je dobitak od fantastičnih 840.593 dinara na uplaćenih hiljadu dinara već u džepu.

Međutim, fudbal je još jednom pokazao svoje najsurovije lice i pretvorio potencijalno istorijski dobitak u priču o zamalo ostvarenom snu. Dok su Barselona, Ajaks i Sparta Prag lagano punili mreže i prebacivali visoke margine, sudbina se poigrala na meču između Čelsija i Austrije iz Beča. Umesto očekivane goleade i prolaza margine sa minimum pet golova, semafor je nakon devedeset minuta pokazivao minimalnih i hladnih 1:0. Samo jedan jedini meč, crveni iksić usred zelenog niza na ekranu aplikacije, srušio je ukupnu kvotu od 764,18 i ostavio igraču dobro poznati navijački žal za propuštenom šansom.