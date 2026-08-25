Ludnica na Vila Parku: Ide Votkins, ali ide i 75.000.000 evra za Džeksona! Hoće i Matetu?!

To će značiti i lud finiš prelaznog roka na Vila Parku. Očekuje se nekoliko jakih poslova kluba iz Birmingema…

Poslednji u nizu koji odlazi je Oli Votkins, godinama zaštitni znak Aston Vile i najbolji strelac. Al Hilal je, nakon neuspeha u jurnjavi za Viktorom Osimenom, prešao na dovođenje engleskog centarfora koji će zauzeti mesto Karima Benzeme. Sa Francuzom se uveliko pregovara o raskidu ugovora, a sa Votkinsom je dogovor odavno postignut. Englez je oberučke prihvatio ugovor vredan 15.000.000 dolara godišnje (oko 13.000.000 evra), što je tri puta veća plata od aktuelne, jer na Vila Parku zarađuje oko 4.000.000 evra po sezoni. Ušao je u četvrtu deceniju i želi ugovor karijere…

Prošlog vikenda je odbio da igra protiv Brajtona i napravio dodatni pritisak na Aston Vilu. Engleski klub je odbio prvu ponudu tešku 45.000.000 evra, ali danas stižu vesti da je pao dogovor kada je Al Hilal pojačao ponudu na 55.000.000 evra.

Problem je što Vila još nema zamenu i to koči realizaciju Votkinsovog transfera. Ali, klub uveliko radi na tome. Ubrzali su pregovore sa Čelsijem oko dovođenja senegalskog napadača Nikolasa Džeksona. Trener Unaj Emeri je imao sa njim sjajnu saradnju u Viljarealu, odakle je ovaj i otišao u Čelsi. Tamo se nije proslavio, prošlu sezonu je proveo na pozajmici u Bajernu koji ga je vratio, ali nije potreban ni novom treneru Ćabiju Alonsu. Atletiko Madrid je pokazivao interesovanje u strahu od odlaska Hulijana Alvareza, ali je Vila danas izašla sa ponudom koja se ne odbija: 58.000.000 evra fiksno plus 17.500.000 kroz bonuse. Čelsi je načelno prihvatio jer zna da više od toga neće moći da izvuče. Vila pregovara sa igračem oko njegovih uslova…

I to nije sve, jer želi i Žan Filipa Matetu iz Kristal Palasa. Iskusni Francuz po svaku cenu želi da napusti Selhurst Park, ali je Palas danas odbio Vilinih 30.000.000 evra i traži 45.000.000. Za očekivati je da Vila izađe i sa drugom ponudom.

Paralelno, klub iz Birmingema pregovara na još nekoliko frontova. Svaki čas se očekuje potpis slobodnog agenta Leona Gorecke, koji je prošao lekarske preglede i stiže na mesto Jurija Tilemansa. Vila pregovara i sa Brižom oko ekvadorskog štopera Džoela Ordonjeza, koji bi trebalo da zameni Konsu. Zbog finansijskog fer-pleja, Vila insistira da to bude pozajmica sa otkupom za 30.000.000 evra, ali Briž ima svoje uslove. Slaže se sa fiksnom cenom, ali traži pride bonuse i procente, kao i da otkup pozajmice bude obavezan posle malog broja odigranih .

Što se tiče Rafe Leaa , i on je na listi želja engleskog kluba, ali njegov prioritet je da pređe u Galatasaraj. Biće ovo uzbudljivih sedam dana na Vila Parku...