Šta rade Englezi: Tri gola za Čelsi i puče rekord?! Forest kupuje špica za 58.000.000

Ne može za sve da se uhvati niti, vala ni da se pronađe logično objašnjenje. Jer, pazite sada: Lijam Delap prošlog leta je došao u Čelsi, upisao je 47 nastupa i za sve to vreme dao tek tri gola. Mizeran učinak. Utisak bogzna koliko ne popravlja ni pet asistencija. E, za špica koji je slabo šta pokazao će pući rekord...

Otišle su cene u nebesa, samo tako istresaju se pare u svakom prelaznom roku, a opet se mnogi, kada vide poneki transfer, s punim pravom zapitaju: šta rade Englezi?!

Još pre nekoliko dana, kada je Žoao Pedro potpisao novi ugovor sa londonskim klubom i kada mu je na leđa stavljena „devetka“, bilo je jasno da se sprema odlazak Lijama Delapa. Nalazila se u njegovom vlasništvu. Tada se baratalo sa informacijama da bi Čelsi mogao da ga pozajmi Notingem Forestu i da se ubaci mogućnost otkupa, međutim, neće biti tako. Šumari će ga sada otkupiti i biće najveći ulazni transfer u klupskoj istoriji. Dve su verzije priče, ali se suštinski ništa ne menja. Incijalno je objavljeno da će ga Notingem Forest platiti 45.000.000 funti iliti oko 52.000.000 evra, ali pojavili su se novi detalji i po njima će transfer biti celih 50.000.000 funti, što mu dođe oko 58.000.000 evra.

Čelsi je prošlog leta otkupio Lijama Delapa od Ipsviča za 35.500.000 evra, gotovo ništa nije pokazao na Stamford Brižu, a Forest će ga načiniti rekorderom. Na sve to će ući u deset najvećih prodaja Plavaca. Neke stvari su zaista teško objašnjive. Lekarski pregledi biće obavljeni u naredna 24 časa i ako ih prođe, Oliveru Glazneru ispuniće se želja. Hteo je da ga dovede i u Kristal Palas – nije mu uspelo. Ali, zato sa timom sa Selhurst parka jeste da osvoji tri trofeja: Ligu konferencije, FA kup i Komjuniti šild. Takvi rezultati učinili su ga i te kako poželjnim, a za ovo kratko vreme u Notingemu nije previše trošio. Kasa nije opustošena.