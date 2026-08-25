Šta rade Englezi: Tri gola za Čelsi i puče rekord?! Forest kupuje špica za 58.000.000
Vreme čitanja: 2min | uto. 25.08.26. | 20:29
Lijam Delap biće najveći ulazni transfer u klupskoj istoriji Notingema. I to nakon što na Stamford Bridžu gotovo ništa nije pokazao
Otišle su cene u nebesa, samo tako istresaju se pare u svakom prelaznom roku, a opet se mnogi, kada vide poneki transfer, s punim pravom zapitaju: šta rade Englezi?!
Ne može za sve da se uhvati niti, vala ni da se pronađe logično objašnjenje. Jer, pazite sada: Lijam Delap prošlog leta je došao u Čelsi, upisao je 47 nastupa i za sve to vreme dao tek tri gola. Mizeran učinak. Utisak bogzna koliko ne popravlja ni pet asistencija. E, za špica koji je slabo šta pokazao će pući rekord...
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Još pre nekoliko dana, kada je Žoao Pedro potpisao novi ugovor sa londonskim klubom i kada mu je na leđa stavljena „devetka“, bilo je jasno da se sprema odlazak Lijama Delapa. Nalazila se u njegovom vlasništvu. Tada se baratalo sa informacijama da bi Čelsi mogao da ga pozajmi Notingem Forestu i da se ubaci mogućnost otkupa, međutim, neće biti tako. Šumari će ga sada otkupiti i biće najveći ulazni transfer u klupskoj istoriji.
Dve su verzije priče, ali se suštinski ništa ne menja. Incijalno je objavljeno da će ga Notingem Forest platiti 45.000.000 funti iliti oko 52.000.000 evra, ali pojavili su se novi detalji i po njima će transfer biti celih 50.000.000 funti, što mu dođe oko 58.000.000 evra.
Čelsi je prošlog leta otkupio Lijama Delapa od Ipsviča za 35.500.000 evra, gotovo ništa nije pokazao na Stamford Brižu, a Forest će ga načiniti rekorderom. Na sve to će ući u deset najvećih prodaja Plavaca. Neke stvari su zaista teško objašnjive.
Lekarski pregledi biće obavljeni u naredna 24 časa i ako ih prođe, Oliveru Glazneru ispuniće se želja. Hteo je da ga dovede i u Kristal Palas – nije mu uspelo. Ali, zato sa timom sa Selhurst parka jeste da osvoji tri trofeja: Ligu konferencije, FA kup i Komjuniti šild. Takvi rezultati učinili su ga i te kako poželjnim, a za ovo kratko vreme u Notingemu nije previše trošio. Kasa nije opustošena.
Notingem Forest je tokom leta kupovao za 60.000.000 evra. Potpisao je Osmana Diomandea iz lisabonskog Sportinga za 40.000.000, te za upola manje došao je Gustavo Sa iz Famalikaa. Sada će biti pomerena granica.
Nije čudo što na Siti graundu mogu toliko da se otvore, jer u ovom prelaznom roku prodali su igrače za sve skupa 156.500.000 evra, samo da li baš toliko treba ulupati na napadača sa tako skromnim učinkom? I to kada su tu Arno Kalimuendo, koji je oduševio Olivera Glaznera, zatim Igora Žezusa, Krisa Vuda...