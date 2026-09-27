Danci prekidima uništili Velšane, a moglo je da bude i mnogo gore...
Vreme čitanja: 2min | ned. 27.09.26. | 19:55
Selekcija Krega Belamija mogla da pretrpi i mnogo ubedljiviji poraz na gostovanju u Kopenhagenu
U skandinavskom derbiju prštalo je na sve strane, u još jednom okršaju severnoevropskih reprezentacija znatno drugačiji rasplet. Mnogo povoljniji po Dansku, koja je samo tri dana posle bolnog poraza od Norveške ostvarila prvu pobedu u elitnom društvu Lige nacija savladavši Vels gotovo rutinski na Parkeru - 2:0 (0:0).
Izabranici Krega Belamija su, uprkos minimalnom porazu, ostavili više nego dobar utisak na gostovanju Portugalu na otvaranju grupne faze, ali ove večeri s obzirom na prikazano mogu i da budu zadovoljni krajnjim ishodom. Jer Danska ne samo da je bila bolji rival već su joj i dva pogotka nesrećno poništena, oba zbog Rasmusa Hejlunda...
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Napadač Napolija baš nije imao sreće da posle pogotka Norveškoj nastavi golgeterski niz. Štaviše, generalno nije imao utakmicu za pamćenje. Prvo je sredinom prvog poluvremena zbog njegovog minimalnog ofsajda Gustav Isaksen ostao bez gola, da bi pred kraj meča i sam Hejlund 'izvisio' za jedan pošto se aktivirao iz nedozvoljenje pozicije pre nego što je zatresao mrežu Denija Vorda. Međutim, tada je sve već odavno bilo rešeno...
Velšanima su u Kopenhagenu presudili prekidi. Kristijana Eriksena nema na ovom okupljanju u danskoj reprezentaciji, ali daleko od toga da nema ko da ga odmeni. Mikel Damsgor ga je vrlo dobro odmenio u ove dve utakmice, kako u ulozi 'desetke', tako i pri izvođenju samih prekida. Njegove dve oštre lopte na peterac - obe u prvoj polovini drugog poluvremena - bile su dovoljne da izazovu totalnu konfuziju u odbrani rivala. Da natera Bena Dejvisa da matira svog golmana i omogući danas odličnom Isaksenu da u gužvi dođe do sedmog gola na 17. meču u dresu sa državnim grbom.
Vrlo nadahnutu partiju Damsgor je i sam mogao da kruniše golom, ali mu je sreća okrenula leđa kada je sredinom prvog poluvremena, neposreno nakon prvog poništenog gola, zatresao stativu udarcem sa distance. Danci su uprkos inicijativi na odmor otišli bez šuta u okvir gola, međutim jasno je i tada bilo da je samo pitanje vremena kada će bolju igru pretvoriti u pozitivan rezultat. Na kraju je tako i bilo.
Velšani su u završnim minutima umalo ublažili poraz i najavili dramatičnu sudijsku nadoknadu nakon što je Neko Vilijams majstorski glavom pogodio malu mrežu posle glavometa u šesnaestercu Danske. No, Itan Ampadu je u vazdušnom duelu napravio faul nad Mohamedom Daramijem i gol je opravdano poništen.
GRUPA 4
Danska - Vels 2:0 (0:0) MOZZART RELAX
/Dejvis 53ag, Isaksen 66/