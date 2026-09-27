Danci prekidima uništili Velšane, a moglo je da bude i mnogo gore...

U skandinavskom derbiju prštalo je na sve strane, u još jednom okršaju severnoevropskih reprezentacija znatno drugačiji rasplet. Mnogo povoljniji po Dansku, koja je samo tri dana posle bolnog poraza od Norveške ostvarila prvu pobedu u elitnom društvu Lige nacija savladavši Vels gotovo rutinski na Parkeru - 2:0 (0:0).

Izabranici Krega Belamija su, uprkos minimalnom porazu, ostavili više nego dobar utisak na gostovanju Portugalu na otvaranju grupne faze, ali ove večeri s obzirom na prikazano mogu i da budu zadovoljni krajnjim ishodom. Jer Danska ne samo da je bila bolji rival već su joj i dva pogotka nesrećno poništena, oba zbog Rasmusa Hejlunda...