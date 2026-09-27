Luka Jović: Ponosan sam na momke
Vreme čitanja: 1min | ned. 27.09.26. | 20:10
Zadovoljan i prvi golman Vanja Milinković Savić
Srbija je ponovo pala u Beogradu. Međutim, utisak je da su Orlovi odigrali mnogo bolji meč nego pre četiri dana protiv Grčke. Napravili smo pristojan broj šansi u sudaru sa Oranjem, negde još jednom shvatili da će put ozdravljanja biti jako, jako dugačak.
Negde je to bila i poruka prvog golmana reprezentacije Srbije Vanje Milinkovića Savića.
„ Moramo da budemo zadovoljni. Igrali smo protiv mnogo jače selekcije nego pre nekoliko dana. Onivam malo toga daju i ostavljaju. Mi smo iskoristili sve što smo mogli“, kratak je bio u izjavi za Arenu Vanja Milinković Savić.
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Slično razmišljanje podelio je i strelac Luka Jović.
„Odigrali smo dobru utakmicu, dosta bolju nego protiv Grčke. Pokazali smo zube, pokazali smo da možemo. Dobili smo samopouzdanje i ovo treba da nam bude pokazatelj kako treba dalje. Mogao sam da postignem tri gola, kao i protiv Grčke. Nekada uđe, nekada ne. To je fudbal", rekao je Jović.
Šta je nedostajalo Srbiji za pobedu?
"Kvalitet. Igrali smo protiv jedne od najboljih reprezentacija na svetu, a ne neke tamo", jasan je bio Jović.