Luka Jović: Ponosan sam na momke

Srbija je ponovo pala u Beogradu. Međutim, utisak je da su Orlovi odigrali mnogo bolji meč nego pre četiri dana protiv Grčke. Napravili smo pristojan broj šansi u sudaru sa Oranjem, negde još jednom shvatili da će put ozdravljanja biti jako, jako dugačak.

Negde je to bila i poruka prvog golmana reprezentacije Srbije Vanje Milinkovića Savića.

„ Moramo da budemo zadovoljni. Igrali smo protiv mnogo jače selekcije nego pre nekoliko dana. Onivam malo toga daju i ostavljaju. Mi smo iskoristili sve što smo mogli“, kratak je bio u izjavi za Arenu Vanja Milinković Savić.