Bogićevićev Oldenburg od minus 26 do preokreta i čela Bundeslige

Hamburg, inače tim koji sada već tradicionalno igra Evrokup, imao je u jednom momentu prednost od 26 poena. Gosti su delovali kao tim koji se za sve pita i kao ekipa koja će odneti pobedi, ali... U drugom poluvremenu Oldenburg je izašao na parket kao preporođen, zaigrao nemerljivo bolje u napadu, a takođe i znatno agresivnije u defanzivi.

Hamburg nije imao rešenja za raspoložene Nikolasa Tišlera i Zeka Ensmingera, koji su počeli da smanjuju zaostatak. Bogićevićeva ekipa odigrala je sjajni treći kvartal u kojem je ubacila 28 poena, a primila samo 12. Oldenburg je isti pristup zadržao i u poslednjoj četvrtini u kojoj je najpre stigao do egala, a potom i do trijumfa u neizvesnoj završnici.

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Ono što je potrebno napomenuti jeste da je srpski stručnjak na raspolaganju imao samo desetoricu igrača, jer je Letre Dartard povređen, a nije bilo Stefana Momirova i Nejta Džonsona, što dodatno daje na težini pobedi nad Evrokup ekipom. Kada se pogleda lista strelaca, najbolji je bio Tišler koji je meč završio sa 21 poenom, tri skoka i dve asistencije, dok Ensmininger brojao do 15, uz pet skokova i šest asistencija.