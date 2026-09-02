Makabi ne brine dovoljno o svom detetu, možda mu ono i ode

Već nekoliko godina Roman Sorkin je jedan od, ako ne i najbolji igrač Makabija iz Tel Aviva. Izrastao je u pouzdanog i konstantnog igrača koji pokriva pozicije četiri i pet i neko je oko koga Ponos Izraela gradi ekipu.

Da bi to i dokazao, Makabi je Sorkinu ponudio novi ugovor, iako on već ima ugovor do 2029. godine. Prema novom dogovoru bi u naredne tri godine zarađivao 1.200.000 dolara po sezoni, a u poslednji dve po 900.000. To se njemu ne dopada toliko.