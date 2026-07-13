Mladi penzioner obrnuo pun krug i vratio se u Tenerife

Da bi se vratio do Španije, morao je da ide od samog početka. Dobio je poziv da igra u razvojnoj Dži ligi, gde se razigrao i onda otišao putem Kine. Igrao je za Šanksi protekle sezone i nisu brojke nešto preterano impresivne, kako su se nekada nabijale na Dalekom istoku. Doduše, promenili su i Kinezi stil igre, ne igra se više 'divlje' i četvrtine sada traju standardnih deset minuta, umesto 12 kao nekada. Tamo je beležio 10,7 poena, 1,8 skokova, 3,5 asistencija i 1,1 ukradenu loptu u proseku, što mu je kupilo kartu nazad u dobro poznati tim.

U prvom mandatu za Tenerife odigrao je 59 utakmica u domaćem šampionatu i beležio je 13,4 poena, 1,8 skokova i 2,1 asistenciju u proseku, a ujedno je bio i najbolji strelac FIBA Lige šampiona u tom kratkom periodu 2024. godine, pre nego što je završio karijeru.

Nekadašnji student univerziteta Virdžinija, sa kojim je 2019. godine osvojio titulu i bio najbolji igrač Fajnal-fora, draftovan je kao 55. pika, ali nije se nešto proslavio u NBA ligi jer je više igrao u Dži ligi. Posle tri godine u SAD, prešao je u Evropu, gde je igrao još za Huventud i Panatinaikos.