David Silva se vratio iz penzije
Vreme čitanja: 2min | sre. 07.10.26. | 15:01
Posle tri godine, opet će igrati fudbal! Potpisao je za klub iz Hong Konga
Izgleda da čuveni španski fudbaler ne može bez najvažnije sporedne stvari na svetu. Otišao je David Silva u igračku penziju još pre tri godine, kada je zbog problema sa povredama rešio da okači kopačke o klin, ali je u 40. godini odlučio da mu se ponovo igra i eto ga u Hong Kongu.
Fudbaler sa Kanarskih ostrva potpisao je za ekipu Suprim Šatin, prvoligaša iz Hong Konga, gde će nastupati ove sezone. Teško da se neko nadao da će se tri godine kasnije nekadašnji španski reprezentativac vratiti na fudbalske teren, međutim imaće priliku ljubitelji lika i dela sjajnog veziste da ga ponovo gledaju na delu.
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Podsećamo, poslednji klub za koji je igrao bio je Real Sosijedad, sa kojim je izborio plasman u Ligu šampiona, ali nije dočekao da sa plavo-belima igra u elitnom takmičenju. Doživeo je tešku povredu na kraju sezone, pošto je pokidao prednji ukršteni ligament kolena i u 37. godini rešio je da kaže zbogom fudbalu. Tada je 27. jula 2023. godine objavio da se povlači iz profesionalnog fudbala posle 20 godina karijere. Odluku je saopštio emotivnim video snimkom u kojem je kroz kadrove podsetio na svoju karijeru, a sve završio porukom: "Hvala, fudbale".
Jeste mu se zahvalio, ali mu definitivno nije rekao zbogom jer u 40. godini ponovo igra. I to u Hong Kongu, baš pravo niotkuda.
Klub za koji je potpisao se tim povodom oglasio na društvenim mrežama.
"Zvanično objavljujemo da se legendarni španski vezista sa brojem 21, David Silva, priključio ekipi Suprim Šatina! Uskoro će stići u Hong Kong, gde će se smestiti, priključiti treninzima ekipe i raditi na dostizanju najbolje fizičke forme pre nego što debituje na terenu. Pratite nas i ostanite uz nas!", uzbuđeni su i više nego očigledno.
Poruku je imao i David Silva.
"Veoma sam srećan što sam se priključio ovom klubu i jedva čekam da odem u Hong Kong, upoznam kulturu i ljude, ali i da uživam u fudbalu u Hong Kongu, naravno. Jedva čekam da stignem tamo, vidimo se uskoro i veliki pozdrav svima", kaže Silva.