De Brujneu zasluge, Mektominiju aplauzi: Napoli konačno zaličio na ozbiljan tim

Napoli je diktirao tempo od samog starta, što je umalo krunisano već u trećem minutu kada je Hojlund snažnim udarcem pogodio stativu. Iako se Frozinone sredinom poluvremena oslobodio pritiska i preko vrlo raspoloženog Kvernadzea u nekoliko navrata ozbiljno zapretio Meretu, ubzro su se izdogađale situacije koje su preokretnule. Nakon što je Čitadini srušio Hojlunda u šesnaestercu, golman Palmisani je odbranio udarac danskog napadača sa bele tačke, ali je iz VAR sobe naloženo ponavljanje, jer je čuvar mreže gostiju prerano napustio liniju. Loptu je iz drugog pokušaja uzeo Kevin De Brujne i rutinski pogodio za vođstvo domaćina.

*****

MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

*****

Samo tri minuta nakon vodećeg gola, Napoli je nokautirao grogiranog rivala i duplirao prednost. Kapiten Di Lorenco je sjajno probio u kazneni prostor, a nakon njegovog pokušaja, lopta je ostala usamljena u petercu što je odlično pratio Lang i rutinski je poslao u nebranjenu mrežu. Do kraja poluvremena, Napolitanci su potpuno preuzeli kontrolu nad utakmicom i konstantno pretili iz brzih otvorenih napada preko nezaustavljivog Langa i Neresa, ali se rezultat nije menjao.

Drugo poluvreme proteklo je u potpunoj kontroli i rutinskom privođenju utakmice kraju od strane Napolija, iako je Frozinone u pojedinim trenucima pokušavao da zapreti. Domaći tim je već na samom startu nastavka ugrožavali gol rivala preko Neresa i Langa, dok su gosti najozbiljniju priliku imali u 68. minutu kada je Šmid šutirao sa distance, ali je Meret sjajnom intervencijom sačuvao mrežu. Trenutak koji je obeležio ovaj period igre dogodio se u 61. minutu, kada se na teren posle pauze zbog intervencije na srcu vratio Skot Mektomini. Škotski fudbaler je zapretio projektilom u 74. minutu, ali je Palmisani to uspeo da zaustavi.

Kako se meč bližio kraju, ritam je blago opao, a Frosinone nije uspevao da ozbiljnije ugrozi gol Napolitanca. Utakmica je ušla u mirniju završnicu, ali nije bio kraj. Tačka je stavljena u četvrtom minutu nadoknade. Rezervista Žovane je sjajno kreirao prostor i proigrao Kevina de Brujnea, koji je preciznim udarcem iz neposredne blizine postavio konačan rezultat.