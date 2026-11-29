Reprezentacija je doživela krah u Ligi nacija, ostao je opor ukus u ustima svima, klubovi su ponovo doživeli slom na evropskoj sceni, ostala je boje Srbije da brani samo Crvena zvezda, ali i ona daleko od Lige šampiona, koju je gađala letos.

Sistem glasanja ostao je nepromenjen u odnosu na prošlu godinu. Po 25 odsto glasova daju novinari sportskih redakcija, treneri i kapiteni klubova, kao i vi, čitaoci Mozzart Sporta. U slučaju jednakog broja bodova presudiće glasovi struke. Za najboljeg srpskog fudbalera nominovali smo deset igrača, bez obzira na to da li nastupaju u domaćim ili inostranim klubovima.

Titulu od prošle godine brani Nikola Milenković, koji je i ove godine u konkurenciji za najboljeg. Nije to bila baš blistava sezona u Premijer ligi, ni blizu one pre nje, ali je komandant odbrane reprezentacije Srbije ipak stigao do polufinala Lige Evrope, čime ne baš mnogo srpskih fudbalera da se pohvali poslednjih godina. Naš igraču završnici nekog evropskog kupa je više izuzetak nego pravilo.

Jaku kandidaturu za zvanje najboljeg u 2026. godini ima Luka Jović. Fudbalski se preporodio u Atini, osvojio je titulu prvaka Grčke, čemu je dao ogroman doprinos, jer je podsetio na svoje najbolje golgeterske dane kada je igrao u Nemačkoj. Na sve to stigao je i plasman u Ligu šampiona, gde je takođe Jović imao veliki udeo, taj prvi gol koji je AEK-u otvorio vrata raja upravo je njegovo delo. I u jesenjem delu tekuće sezone srpski napadač ponovo blista i dobija ovacije navijača, a u superlativu o njemu je pričao i Žoze Murinjo nakon utakmice Lige šampiona AEK – Real Madrid.

Kada je reprezentacija Srbije u pitanju, najmanje problema imamo u špicu i na golu. Jer, tamo je Đorđe Petrović, koji iz nedelje u nedelju oduševljava navijače Bornmuta, a pogotovo je ove jeseni u top formi, na pet utakmica nije primio gol. Golman iz Kostolca je u Ligi nacija na dve utakmice bio ispred mreže i svoj posao je odradio odlično, iako je Srbija doživela oba poraza.

Kandidaturu za najboljeg ističe i prvi golman reprezentacije Vanja Milinković-Savić. U prošloj sezoni je bio “jedinica” Napolija, branio je gotovo celu misiju u Ligi šampiona, gde ponovo nije bilo mnogo srpskih fudbalera. I taj posao je odradio jako dobro. Ove jeseni je VMS bio viđen za rezervistu Napolija, ali je ponovo uspeo da se izbori za svoje mesto pod suncem.

Možda nije tako zvučno ime kao ostali, koji brane boje reprezentacije Srbije, ali Veljko Simić apsolutno zaslužuje da se nađe među desetoricom kandidata za zvanje najboljeg. Fudbaler Sabaha je osvojio duplu krunu u Azerbejdžanu, a onda je na sve to uspeo da se kroz kvalifikacije probije do Lige šampiona. I to pobedivši Ber Ševu, koja je rundu ranije eliminisala Crvenu zvezdu. Simić je jedan od glavnih Sabahovih igrača i imao je iza sebe godinu kojom definitivno može da se ponosi.

Iako je ušao u 39. godinu Nemanja Matić pokazuje da nije za staro gvožđe. I to pokazuje u Seriji A, jednoj od najjačih liga Evrope. U zeleno-crnom dresu Sasuola Matić je pobrao brojne pohvale na “čizmi” u prethodnih godinu dana, a mladi igrači ga hvale kao istinskog mentora. Ove jeseni propustio je samo dve utakmice Sasuola, od 13, na dva fronta. Neumoran je.

Aleksandar Stanković je imao fantastičnu prošlu sezonu u Klub Brižu. Na proleće je proslavio titulu prvaka Belgije, njegov do sada najveći trofej u karijeri, a onda je Inter platio otkupnu klauzulu za njega od 23.000.000 evra i vratio ga u svoje redove. Stanković sada polako traži svoje mesto pod suncem u klubu u kojem je fudbalski prohodao.

Kako se samo fudbalska nacija oduševila igrom Mihajla Cvetkovića u dresu reprezentacije Srbije protiv Holandije, kada je postigao i svoj prvi gol za Orlove. A, napadač Anderlehta je skretao pažnju na sebe još dok je bio u Čukaričkom, ali sada je baš buknuo. Sjajan u prvenstvu Belgije, odličan u dresu reprezentacije. Veliki adut našeg fudbala za godine koje dolaze.

Ljuta je malo fudbalska Srbija na Dušana Vlahovića, jer ga iz raznih razloga odavno nismo videli u dresu reprezentacije. Ali i pored toga, u pitanju je naš igrač sa najvećom specifičnom težinom u svetskom fudbalu. Dobio je ugovor iz snova u Bešiktašu i za kratko vreme potpuno zaludeo Turke. Rešeta iz utakmice u utakmicu, navijači crno-belih su u transu zbog njega. Još samo da to od marta prenese na igre u dresu Srbije.

Ako bismo gledali koji Srbin trenutno igra u najvećem klubu, onda bi to definitivno bio Strahinja Pavlović u opremi Milana. Ljubimac nacije zato što se bespogovorno i do kraja daje kada obuče dres reprezentacije. Pokazao je na delu kako se krči put čak i kada cela Italija priča da si, verovatno, na izlaznim vratima. A, umesto toga Pavlović je postao stub oslonac odbrane Milana, jednako kao i naših Orlova.

Glasanje za čitaoce Mozzart Sporta počinje 1. decembra, a najboljeg srpskog fudbalera u 2026. godini proglasićemo 7. decembra.

DESETORICA KANDIDATA ZA NAJBOLJEG SRPSKOG FUDBALERA

Luka Jović (AEK)

Đorđe Petrović (Bornmut)

Veljko Simić (Sabah)

Vanja Milinković-Savić (Napoli)

Nemanja Matić (Sasuolo)

Aleksandar Stanković (Inter)

Mihajlo Cvetković (Anderleht)

Dušan Vlahović (Bešiktaš)

Strahinja Pavlović (Milan)

Nikola Milenković (Notingem Forest)