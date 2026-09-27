Probudio se prgavi južnjak, izašao na teren i uzeo Englezima dušu
Vreme čitanja: 3min | ned. 27.09.26. | 10:10
Aleks Baena za 35 minuta na Vembliju upisao gol i asistenciju uz šmekersku petu za Lamina Jamala
Samo 35 minuta je bio na terenu, ali bilo je to 35 minuta fudbalske rapsodije na Vembliju u režiji Aleksa Baene. Nisu mogli Englezi lasom da ga uhvate, fudbaler Atletiko Madrida bio je tajno oružje Luisa de la Fuentea na koje Tomas Tuhel nije imao nikakav odgovor. Ušao je u igru umesto Nika Vilijamsa i potpuno promenio krvnu sliku aktuelnih šampiona sveta, toliko da ih je odvukao do pobede (3:2).
Najpre ona šmekerska peta za Lamina Jamala koju mladi krilni napadač nije nagradio adekvatnom egzekucijom, a samo pet minuta kasnije se upisao u strelce na dodavanje Danija Olma, da bi u 74. minutu uradio ono što najbolje ume, poslao perfektan završni pas ka Mikelu Ojarsabalu i Španija je napravila preokret. Baena je Englezima uzeo dušu i to na njihovom Vembliju.
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Generalno, sve ono što je Aleks pokazao za 35 minuta na jednom od najpoznatijih stadiona na svetu potvrda je svega što je napravio od Svetskog prvenstva naovamo. Pomalo ispod radara prolazi njegova uloga koju je imao u pohodu Crvene furije na svetski tron. Osim prve utakmice protiv Zelenortskih Ostrva, na svakoj je bio starter, selektor je u njemu imao jakog aduta u kreativnom delu, a on je to i te kako umeo da vrati iako statistika ne pokazuje spektakularan učinak (gol i asistencija na čitavom turniru).
Dobru formu uspeo je da prenese i na početak ove sezone. Prethodna u Atletiko Madridu nije bila baš neka, ali ova je, barem za sada – vrhunska. Na sedam mečeva u Primeri postigao je četiri gola i najbolji je strelac ekipe. Za čitavu prethodnu je dvaput tresao mrežu rivala. Možda ima do toga što deluje da je konačno uspeo da obuzda narav i kanališe energiju kako treba.
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Talenat nikad nije bio upitan, ali je prgavost često umela da ga zaseni. Rođeni Andalužanin je bio jin i jang. Neverovatno nadaren fudbaler, sposoban da igra i kao krilo i kao klasična desetka, ali je to često ostajalo u senci rasprave sa sudijama, sukoba sa protivničkim igračima. Uostalom, 2023. se dogodio čuveni incident sa Federikom Valverdeom. Sadašnji kapiten Real Madrida sačekao je Baenu na parkingu Santijago Bernabeua i udario ga pesnicom u lice.
Aleks je u španskoj javnosti zbog takvog pristupa stvorio sliku igrača koji lako plane i često destabilizuje ritam utakmice. Kad je imao 20 godina bio je ključni igrač u plasmanu Đirone u Primeru, ali je isto tako sezonu 2021/22. završio sa 18 žutih i jednim crvenim kartonom, a i u sledeće tri sezone u Viljarealu se nije smirivao.
Za sve to vreme, niko mu nije osporavao potencijal da bude veliki igrač. Koliko god dobijao žute kartone, isto tako je pakovao golove kao na traci. Samo u sezoni 2023/24. imao ih je 14 i bio najbolji asistent Primere.
Sve je bilo tu, samo je trebalo kanalisati tu energiju u pravom smeru. Ćavi ga je obožavao i hteo da ga ima u Barseloni, Unai Emeri je imao velike planove sa njim u Aston Vili, ali je Baena na kraju završio u Atletiko Madridu. Nije to slučajno. Prethodna sezona mu je služila da se uvede u sistem Čola Simeonea, ove nema produktivnijeg igrača Jorgandžija od njega. Pa je sve preneo na reprezentaciju, čisto da se i Englezi uvere u to koliko je moćan.