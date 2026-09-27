Probudio se prgavi južnjak, izašao na teren i uzeo Englezima dušu

Generalno, sve ono što je Aleks pokazao za 35 minuta na jednom od najpoznatijih stadiona na svetu potvrda je svega što je napravio od Svetskog prvenstva naovamo. Pomalo ispod radara prolazi njegova uloga koju je imao u pohodu Crvene furije na svetski tron. Osim prve utakmice protiv Zelenortskih Ostrva, na svakoj je bio starter, selektor je u njemu imao jakog aduta u kreativnom delu, a on je to i te kako umeo da vrati iako statistika ne pokazuje spektakularan učinak (gol i asistencija na čitavom turniru).

Dobru formu uspeo je da prenese i na početak ove sezone. Prethodna u Atletiko Madridu nije bila baš neka, ali ova je, barem za sada – vrhunska. Na sedam mečeva u Primeri postigao je četiri gola i najbolji je strelac ekipe. Za čitavu prethodnu je dvaput tresao mrežu rivala. Možda ima do toga što deluje da je konačno uspeo da obuzda narav i kanališe energiju kako treba.

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Talenat nikad nije bio upitan, ali je prgavost često umela da ga zaseni. Rođeni Andalužanin je bio jin i jang. Neverovatno nadaren fudbaler, sposoban da igra i kao krilo i kao klasična desetka, ali je to često ostajalo u senci rasprave sa sudijama, sukoba sa protivničkim igračima. Uostalom, 2023. se dogodio čuveni incident sa Federikom Valverdeom. Sadašnji kapiten Real Madrida sačekao je Baenu na parkingu Santijago Bernabeua i udario ga pesnicom u lice.

Aleks je u španskoj javnosti zbog takvog pristupa stvorio sliku igrača koji lako plane i često destabilizuje ritam utakmice. Kad je imao 20 godina bio je ključni igrač u plasmanu Đirone u Primeru, ali je isto tako sezonu 2021/22. završio sa 18 žutih i jednim crvenim kartonom, a i u sledeće tri sezone u Viljarealu se nije smirivao.