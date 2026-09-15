Zvanično: Finale Lige Evrope u Beogradu 2029. godine
Vreme čitanja: 2min | uto. 15.09.26. | 11:39
UEFA potvrdila domaćinstvo srpske prestonice
Najavljeno prilično davno, ozvaničeno danas: Beograd će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, objavila je UEFA nakon što je odluka definitivno doneta na sastanku Izvršnog odbora u Solunu.
Konkurencija srpskoj prestonici bili su stadion Olimpika iz Liona, pariski Park prinčeva, Juventusov dom u Torinu... I to dovoljno kazuje o kakvom se podvigu radi.
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Uprkos određenim problemima s izgradnjom Nacionalnog stadiona i kašnjenju radova - prvobitno planirano bilo da sve bude završeno iduće godine, a onda je rok pomeren na 2028. - čelnici Evropske kuće fudbala ipak su poklonili poverenje Srbiji. Aleksandar Čeferin kao predsednik i Zoran Laković kao direktor nacionalnih asocijacija na taj način nastavljaju da prate politiku podrške fudbalski slabije razvijenim zemljama. U tom smislu, organizaciju finala godinu dana ranije dobila je Nacionalna arena u Bukureštu.
Ako Beograd spada u najveće dobitnike sastanka u Solunu, London i njegov Vembli definitivno su najveći gubitnici. FA je maltene bio uknjižio da će dobiti domaćinstvo Lige šampiona 2028. ili 2029. Nije ga dobio. Posle Madrida i Metropolitana najvažniju klupsku utakmicu godine organizovaće minhenska Alijanc arena, a potom Barselonin Kamp Nou, koji će do tada biti potpuno renoviran i primaće 105.000 gledalaca.
Kada je u pitanju Liga konferencije, finale 2028. biće odigrano u Torinu, a 2029. na Puškaš areni u Budimpešti. Mečevi za trofej Superkupa Evrope za iste godine planirani na Johan Krojf areni u Amsterdamu i u Astani.