Zvanično: Finale Lige Evrope u Beogradu 2029. godine

Najavljeno prilično davno, ozvaničeno danas: Beograd će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, objavila je UEFA nakon što je odluka definitivno doneta na sastanku Izvršnog odbora u Solunu.

Konkurencija srpskoj prestonici bili su stadion Olimpika iz Liona, pariski Park prinčeva, Juventusov dom u Torinu... I to dovoljno kazuje o kakvom se podvigu radi.