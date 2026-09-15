Valensija i nova realnost košarkaškog tržišta: Otkupna klauzula u Evroligi i do 6.000.000 evra
Vreme čitanja: 3min | uto. 15.09.26. | 12:05
„Ranije je 1.000.000 evra bio veliki novac, a sada možda 5.000.000 ili 6.000.000 miliona predstavljaju veliku sumu, ali možda će neko i te klauzule da plati“, kaže sportski direktor Valensije koji ne namerava da njegova ekipa proživi još jedno ovakvo leto
Niko od evroligaških timova nije osetio posledice nove tržišne realnosti više od Valensije u prethodnih nekoliko meseci. Klub koji je osvojio titulu Lige Endesa i bio najprijatnije iznenađenje elitnog košarkaškog takmičenja na Starom kontinentu, izborivši prvi put u istoriji kluba plasman na Fajnal for Evrolige, praktično je rasformiran nakon što su imućniji pokupili nosioce prošlogodišnje ekipe.
U tome su Panatinaikos, Olimpijakos, Fenerbahče, Real Madrid i ostali timovi koji su tokom prethodne sezone impresionirano gledali na igru tima iz Rođ arene uspeli zahvaljujući otkupnim klauzulama.
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Tako su tvorac ove Valensije, trener Pedro Martinez, i igrači poput Hajmea Pradilje, prešli u Real Madrid za 1.000.000 evra, odnosno 1.500.000. Najbolji igrač Slepih miševa i prošlogodišnji član prve petorke Evrolige Žan Montero otišao je u Olimpijakos za svega 500.000 evra, a druga violina tima Branku Badio kod Željka Obradovića u Panatinaikos za 1.500.000.
U pokušaju da spreči da se isti scenario ponovi i narednog leta, Valensija je odlučila da dodatno zaštiti svoje igrače i postavila otkupne klauzule koje idu čak do 6.000.000 evra. Pre samo godinu dana bilo je iluzorno govoriti o tome da bi neki Evroligaš uopšte razmotrio da plati ovoliku sumu za jednog igrača, međutim, ulaskom novih projekata sa „dubokim džepovima“, kao što su Dubai i Hapoel iz Tel Aviva, došlo je do tektonskih promena na tržištu koje su primorale i bogate vlasnike grčkih timova da dodatno podignu lestvicu kada je u pitanju trošak na otkupnu klauzulu, što je samo po sebi dovelo do ogromne inflacije na tržištu.
Nakon svega, utisak je da za pomenute klubove u Evroligi nijedna suma nije previsoka, a Valensija je to prihvatila kao novu realnost, ističe sportski direktor Slepih miševa Luis Arbaleho u razgovoru za špansku Marku.
„Postoje klauzule koje možda neće predstavljati prepreku za predsednika Panatinaikosa, vlasnika Hapoela iz Tel Aviva ili Dubai, s obzirom na to koliko novca troše“, počinje Španac.
Klub iz Emirata je pre par dana izdvojio 2.600.000 dolara za Tomasa Vokapa, koji je napustio Olimpijakos. Iskusni plejmejker bi sa 33 leta trebalo pre svega da predstavlja bekap opciju, ali je svejedno dobio trogodišnji ugovor vredan 9.600.000 dolara. Što je jasan indikator u kom smeru se kreće finansijski model Evrolige.
„U košarci otkupne klauzule, ma koliko visoke bile, i dalje nisu prepreka. Ne znam dokle ćemo doći. Ranije je 1.000.000 evra bio veliki novac, a sada možda 5.000.000 ili 6.000.000 predstavljaju veliku sumu, ali možda će neko i te klauzule da plati“, zaključio je Arbaleho.
Kako će inflacija uticati na ostatak Evrolige, pogotovo na Partizan Mozzart Bet i Crvenu zvezdu, ostaje da se vidi. Jesu večiti rivali iz Beograda dobrano povećali budžete kako bi ostali konkurentni u eliti, ali činjenica je da ni crveno-beli ni crno-beli nisu proteklih godina mnogo targetirali igrače pod ugovorom, a najveća cifra koju su izdvojili za otkup jednog košarkaša jeste 600.000 evra, koliko je klub sa Malog Kalemegdana platio Baskoniji za usluge Kodi Milera-Mekintajera pre dve sezone. I o toj cifri može da se polemiše, jer je bilo reči da je deo obeštećenja igrač dao iz sopstvenog džepa. Utisak je da je ovo još jedan moderan trend koji će dva tima iz Beograda biti primorana da isprate. Ali, možda na njemu i zarade?