Valensija i nova realnost košarkaškog tržišta: Otkupna klauzula u Evroligi i do 6.000.000 evra

Tako su tvorac ove Valensije, trener Pedro Martinez, i igrači poput Hajmea Pradilje, prešli u Real Madrid za 1.000.000 evra, odnosno 1.500.000. Najbolji igrač Slepih miševa i prošlogodišnji član prve petorke Evrolige Žan Montero otišao je u Olimpijakos za svega 500.000 evra, a druga violina tima Branku Badio kod Željka Obradovića u Panatinaikos za 1.500.000.

U pokušaju da spreči da se isti scenario ponovi i narednog leta, Valensija je odlučila da dodatno zaštiti svoje igrače i postavila otkupne klauzule koje idu čak do 6.000.000 evra. Pre samo godinu dana bilo je iluzorno govoriti o tome da bi neki Evroligaš uopšte razmotrio da plati ovoliku sumu za jednog igrača, međutim, ulaskom novih projekata sa „dubokim džepovima“, kao što su Dubai i Hapoel iz Tel Aviva, došlo je do tektonskih promena na tržištu koje su primorale i bogate vlasnike grčkih timova da dodatno podignu lestvicu kada je u pitanju trošak na otkupnu klauzulu, što je samo po sebi dovelo do ogromne inflacije na tržištu.

Nakon svega, utisak je da za pomenute klubove u Evroligi nijedna suma nije previsoka, a Valensija je to prihvatila kao novu realnost, ističe sportski direktor Slepih miševa Luis Arbaleho u razgovoru za špansku Marku.

„Postoje klauzule koje možda neće predstavljati prepreku za predsednika Panatinaikosa, vlasnika Hapoela iz Tel Aviva ili Dubai, s obzirom na to koliko novca troše“, počinje Španac.