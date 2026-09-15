Izdaja ili licemerje? Kutinjo u Santosu, pola godine nakon što ga je Vasko oterao na poluvremenu

Pa opet su besni navijači Vaska palili njegov dres i Kutinja optuživali za izdaju. Iako su oni njega sami terali. Iako je on Vasko koštao – maltene ništa. “ Kada se otvorila prilika da dođem u Vasko imao sam u Kataru ugovoru na godinu dana po kome bih zaradio 10.000.000 dolara neto. Nikada nisam govorio o ovome i samo danas ću. Imao sam još posle toga jednogodišnji ugovor sa Aston Vilom. Ali nisam hteo da Vasko da mene potroši bilo šta… Jedini način je bio da se svega odreknem. Plate u Kataru i novca koji mi je dugovala Vila. Svega sam se odrekao zbog Vaska ”, rekao je Kutinjo .

Pitanje je doduše koliko taj sabor mudraca može i dalje da pruži na terenu. Jer Nejmar je ovog leta na Mundijalu konačno odsvirao svoje, ni Melo nije ni senka igrača koga je Juventus doveo iz Barselone za 80.000.000 evra (mada je u tom poslu uvek nešto bilo sumjivo), dok je Kutinjo , napisali smo već, sedam meseci bez kluba.

Ali danas je, sedam meseci nakon poslednje utakmice, ipak pronašao novi angažman. U Nejmarovom Santosu. I ne kažemo slučajno Nejmarovom , jer baš je on sam iskeširao 2.000.000 evra koliko je Santos bio dužan Monaku za Žana Lukasa i skinuo zabranu transfera. Odmah potom u klub su stigli Lima (Fluminense), Everton (Flamengo), Rodinei (Olimpijakos), Artur Melo (Juventus), a kao višnjica na tortu i Kutinjo .

A, o toj sada već čuvenoj utakmici protiv Volte…

“Znam da mnogi sada govore da je to bila samo grupa ljudi, ali svako ko je bio tamo zna. Ceo stadion me je vređao i zahtevao da idem. Mnogo mi je teško to palo, jer Vasko je uvek bio moj dom i sve sam uradio da se vratim. Jednostavno sa udario u svoj limit, nisam mogao da doprinesem, bio sam iskren prema sebi. Ali nisam ja napustio Vasko”.

Njegove reči potvrdio je i bivši saigrač iz Vaska Souza, koji je na interesantan način istakao koliko se Kutinjo vraćalo.

“Kada me je 2024. zvao, rekao mi je: ‘Souza, je l se vraćamo u Vasko?’. Rekao sam mu: ‘Ne, idi s Bogom, nemoj. Nemoj nazad, ovaj klub nije u poziciji da ti ponudi strukturu da igraš dobar fudbal. Nemoj da se vraćaš’. Ali on me je ubedio i rekao: ‘Souza, ako se sad ne vratim neću nikada, a moram da se vratim. Moram da pokušam da obradujem navijače. Ali to mogu samo ako se i ti vratiš’. I ja sam zaista mislio da mogu pomognem. Ali nisam. To je fudbal”.

Za Kutinja ipak nije još gotovo.

“Sada ga je zvao prijatelj, u projekat koji bi mogao da mu ponovo donese sreću. On ima toliko kvaliteta, svaki dang a viđam, svaki dan treniramo, u odličnoj je formi… Izbor je njegov. Ljudi će da kritikuju, fudbal je strast, nema problema. Ali nemojte da pričamo o katrakteru čoveka koji se odrekao miliona i miliona da bi bio u ovom klubu”, kategorički će Souza.