Dara O'Šej (Ipsvič) i Deklan Rajs (Arsenal)
Dara O'Šej (Ipsvič) i Deklan Rajs (Arsenal)
Novinar V. Nikolić

PREDLOZZI I TIPOVANJA (utorak): Arsenal se ne zaustavlja, a Mozzart RELAX vam olakšava

Vreme čitanja: 1min | uto. 15.09.26. | 11:53

Pročitajte nekoliko predloga za 15. septembar...

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Izabrane vesti

Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...

Fiksevi dana
ŠPANIJA 1 | 21:30
Elche - Real Madrid
ID: 9961689

U Elćeu se nadaju da su gosti umorni jer im je ovo treća utakmica u osam dana, ali činjenica da Real zaostaje za Barselonom tri boda dobar je razlog da mu poklonite poverenje. Dvojka stiže uz 3+, a iznenadilo bi nas da gosti već na poluvremenu ne vode sa dva gola razlike što vam zahvaljujući Mozzart RELAX opciji donosi prolaz.

Mozzart kombinazzije

Tip: 2&3+ (1.35)
Fiksevi dana
ENGLESKA - LIGA KUP | 21:00
Liverpool - Tottenham
ID: 9962323

Po imenima rivala ovo je najzanimljiviji susret ove runde Liga kupa, međutim, Totenhem deluje neubedljivo, kao što je delovao i cele prošle sezone. Liverpul je „klecao“ u avgustu, ali je početkom septembra beležio dobre rezultate (do remija sa Fulamom), te je bliži slavlju. I meč na Enfildu je u Mozzart RELAX ponudi.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.7)
Fiksevi dana
ENGLESKA - LIGA KUP | 21:00
Ipswich - Arsenal
ID: 9962378

Arsenal je proletos došao do finala ovog takmičenja, ali je u njemu izgubio od Mančester Sitija. Tobdžije i sada važe za jednog od glavnih kandidata za osvajanje trofeja, koji im izmiče još od 1993. Efikasna dvojka je sasvim izgledna, pa stoga razmislite i o kombinaciji, a ako gost povede sa dva gola razlike Mozzart RELAX vam "pečatira" prolazak konačnog ishoda.

Konačan ishod

Tip: 2 (1.25)
Fiksevi dana
HOLANDIJA 1 | 20:00
Ajax - Willem II
ID: 9962344

Vilem Drugi se u proteklih desetak godina dvaput radovao na Johan Krojf Areni. Nova senzacija je ovog puta u domenu fantastike, s obzirom na to da povratnik u elitu zasad služi za popravljanje tuđih gol-razlika. Zato stavite na tiket neku od kombinacija 1-1&4+ ili 1-1&2+I.

Mozzart kombinazzije

Tip: 1-1&4+ (1.72)
Vredi probati
ENGLESKA - LIGA KUP | 20:45
West Ham - Fulham
ID: 9962335

Mada se radi o okršaju gradskih rivala, njihovi dueli ne spadaju među ljuće derbije prestonice. Prošle sezone na oba su došle dvojke i oba su završena rezultatom 0:1. Sada prednost dajemo domaćima, iako su članovi Čempionšipa jer su u sjajnoj formi. Moglo bi da dođe i GG3+, a ako do poluvremena oba tima postignu po pogodak Mozzart RELAX vam garantuje dobitak na pomenutom.

Konačan ishod

Tip: 1 (2.9)
Vredi probati
ENGLESKA 2 | 20:45
Bristol City - Lincoln City
ID: 9961686

Đavolčići su „bocnuli“ neke rivale koji su važili za favorite u duelima sa njima, ali Bristol Siti je vezao četiri dobra rezultata, zbog kojih kec preteže nad ostalim ishodima. Međutim, kako se odbrana domaćih pokazala darežljivom (kao u Sautemptonu) realni su i 1&GG i GG3+.

Oba tima daju gol

Tip: gg3+ (2.3)
Vredi probati
KUP LIBERTADORES | 00:00
Platense - Fluminense
ID: 9961779

Platense je na Marakani pokazao da nije slučajno u četvrtfinalu Kope Libertadores, ali dve greške odbrane i traljavost u završnici skupo su koštale debitanta u ovom takmičenju. Preiskusni Fluminense kadar je da sačuva stečeno (2:0), stoga vam preporučujemo kombinaciju 1X&0-2.

Mozzart kombinazzije

Tip: 1X&0-2 (1.8)
Za izbegavanje
ŠKOTSKA 2 | 20:45
Stenhousemuir - Partick
ID: 9961720

U pitanju je okršaj ekipa iz vrha tabele. Domaći dele lidersku poziciju sa Rejtom, s tim da imaju utakmicu manje. Partik je treći, a eventualna večerašnja pobeda dovela bi ga na čelo „kolone“, međutim, ni jedni ni drugi još nisu doživeli poraz i mudrije je da ih preskočite.

Konačan ishod

Tip: 2 (1.67)

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