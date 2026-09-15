PREDLOZZI I TIPOVANJA (utorak): Arsenal se ne zaustavlja, a Mozzart RELAX vam olakšava
Vreme čitanja: 1min | uto. 15.09.26. | 11:53
Pročitajte nekoliko predloga za 15. septembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
U Elćeu se nadaju da su gosti umorni jer im je ovo treća utakmica u osam dana, ali činjenica da Real zaostaje za Barselonom tri boda dobar je razlog da mu poklonite poverenje. Dvojka stiže uz 3+, a iznenadilo bi nas da gosti već na poluvremenu ne vode sa dva gola razlike što vam zahvaljujući Mozzart RELAX opciji donosi prolaz.
Mozzart kombinazzije
Po imenima rivala ovo je najzanimljiviji susret ove runde Liga kupa, međutim, Totenhem deluje neubedljivo, kao što je delovao i cele prošle sezone. Liverpul je „klecao“ u avgustu, ali je početkom septembra beležio dobre rezultate (do remija sa Fulamom), te je bliži slavlju. I meč na Enfildu je u Mozzart RELAX ponudi.
Konačan ishod
Arsenal je proletos došao do finala ovog takmičenja, ali je u njemu izgubio od Mančester Sitija. Tobdžije i sada važe za jednog od glavnih kandidata za osvajanje trofeja, koji im izmiče još od 1993. Efikasna dvojka je sasvim izgledna, pa stoga razmislite i o kombinaciji, a ako gost povede sa dva gola razlike Mozzart RELAX vam "pečatira" prolazak konačnog ishoda.
Konačan ishod
Vilem Drugi se u proteklih desetak godina dvaput radovao na Johan Krojf Areni. Nova senzacija je ovog puta u domenu fantastike, s obzirom na to da povratnik u elitu zasad služi za popravljanje tuđih gol-razlika. Zato stavite na tiket neku od kombinacija 1-1&4+ ili 1-1&2+I.
Mozzart kombinazzije
Mada se radi o okršaju gradskih rivala, njihovi dueli ne spadaju među ljuće derbije prestonice. Prošle sezone na oba su došle dvojke i oba su završena rezultatom 0:1. Sada prednost dajemo domaćima, iako su članovi Čempionšipa jer su u sjajnoj formi. Moglo bi da dođe i GG3+, a ako do poluvremena oba tima postignu po pogodak Mozzart RELAX vam garantuje dobitak na pomenutom.
Konačan ishod
Đavolčići su „bocnuli“ neke rivale koji su važili za favorite u duelima sa njima, ali Bristol Siti je vezao četiri dobra rezultata, zbog kojih kec preteže nad ostalim ishodima. Međutim, kako se odbrana domaćih pokazala darežljivom (kao u Sautemptonu) realni su i 1&GG i GG3+.
Oba tima daju gol
Platense je na Marakani pokazao da nije slučajno u četvrtfinalu Kope Libertadores, ali dve greške odbrane i traljavost u završnici skupo su koštale debitanta u ovom takmičenju. Preiskusni Fluminense kadar je da sačuva stečeno (2:0), stoga vam preporučujemo kombinaciju 1X&0-2.
Mozzart kombinazzije
U pitanju je okršaj ekipa iz vrha tabele. Domaći dele lidersku poziciju sa Rejtom, s tim da imaju utakmicu manje. Partik je treći, a eventualna večerašnja pobeda dovela bi ga na čelo „kolone“, međutim, ni jedni ni drugi još nisu doživeli poraz i mudrije je da ih preskočite.
Konačan ishod