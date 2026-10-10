De Zerbi o isključenju Bentankura: Poljubio sam ga i zahvalio se; nemamo boljeg špica od Solankea

Brajana Mbeuma doveo je Mančester junajted u vođstvo u 73. minutu, nakon što ga je Mateus Kunja proigrao u kaznenom prostoru. Samo pet minuta kasnije, Totenhem je ostao sa desetoricom igrača, pošto je rezervista Rodrigo Bentankur isključen zbog toga što je glavom nasrnuo na Luka Šoa. De Zerbi je, pomalo iznenađujuće, imao razumevanja za svog igrača.

„Poljubio sam Rodriga i zahvalio mu se. Jasno je da je pogrešio, jer takva reakcija nije primerena u fudbalu, ali sada Totenhem mora da odgovori na pravi način. Ponekad reakcije nisu lepe i ne donose ništa dobro ekipi, ali mislim da smo u tom trenutku, sa desetoricom igrača, možda zaigrali hrabrije, sa više energije, i uspeli da promenimo tok utakmice. Totenhem već dugo nije igrao sa takvim žarom i karakterom, a upravo to želim da vidim. Sada sam ja trener i hoću da ta osobina bude prisutna na svakoj utakmici".

Dominik Solanke je nosio kapitensku traku, a De Zerbi je tu odluku doneo kako bi pokazao poverenje napadaču koji se prethodnih meseci suočavao sa brojnim kritikama.

„Zaslužio je da danas bude kapiten jer je možda pretrpeo previše kritika. ‘Totenhem ne pobeđuje, Totenhem ne postiže golove, ko je napadač Totenhema? Solanke nije dovoljno dobar.’ To jednostavno nije tačno. Solanke je dovoljno dobar da igra. Možda je čak i najbolji napadač za nas, s obzirom na svoje kvalitete. On je kompletan igrač, dobar momak i čovek sa karakterom. Posle prethodne utakmice i svih kritika, želeo sam da ga imenujem za kapitena kako bih mu pokazao svoje poverenje, ali i poverenje cele ekipe. Svi ostali igrači bili su zadovoljni kada sam im rekao da će biti kapiten".

De Zerbi smatra da je Totenhem prvi put ove sezone izgledao kao prava ekipa.

„Svakako nismo zaslužili da izgubimo. Po prikazanom u prvom poluvremenu, zaslužili smo da vodimo sa jednim ili dva gola razlike. Ovo je bila utakmica u kojoj smo, prvi put ove sezone, pokazali da smo tim. Igrali smo jedni za druge, delovali kao celina i verovali do samog kraja".

Totenhem sada putuje u Marbelju na pripreme, što Italijan vidi kao priliku da dodatno učvrsti zajedništvo u ekipi.

„Sada je cilj da izgradimo tim, a ne samo da imamo grupu igrača. Imamo sjajnu grupu fudbalera, ali još nismo pravi tim. Moramo da radimo zajedno, da provodimo vreme zajedno, da večeramo zajedno i da se bolje upoznamo", završio je De Zerbi.