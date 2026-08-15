Debi Marka "Marezija" u engleskom fudbalu, bolan start Čempionšipa za tim koji se vratio posle 65 godina

A, upravo je Linkoln imao šansu da osvoji velike bodove u svojoj prvoj utakmici u drugom rangu takmičenja engleskog fudbala još od 1961. godine. Vodio je Linkoln golom Adama Riča od 12. minuta, ali je Midlzbro preokrenuo golovima Vila Lankšira u 62. i 90+1. minutu, igrača koji je ovog leta stigao iz Totenhema za obeštećenje od 11.700.000 evra.

Šteta za Linkoln Siti, ali biće za ovaj simpatičan mali klub vremena da pokaže šta zna u nastavku sezone. Popularni Impsi, koji su poslednji put u ovom elitnom društvu igrali daleke 1961. godine, krunisali su epsku deceniju uspona u kojoj su prešli put od potpunog amaterizma i ivice bankrota do statusa najprijatnijeg iznenađenja na Ostrvu.

Ono što ovaj uspeh čini modernom fudbalskom bajkom jeste činjenica da je Linkoln Siti u trku ušao sa najmanjim budžetom u ligi. Bez bogatih inostranih vlasnika i multimilionskih ulaganja, klub sa tradicionalnog stadiona Sinsil Bank morao je da pronađe drugačiji put do vrha. Pod vođstvom menadžera Majkla Skubale, klub je postao prepoznatljiv po pionirskoj primeni veštačke inteligencije i napredne analitike podataka u skautingu i taktičkoj pripremi prekida, uspešno nadoknadivši finansijski minus u odnosu na bogatije rivale u Ligi 1.

Temelji ovog uspeha postavljeni su još pre deset godina kada su braća Deni i Niki Kauli stabilizovali klub, vratili ga u profesionalne rangove i kroz istorijski plasman u četvrtfinale FA Kupa obezbedili novac za izgradnju modernog trening centra. Decenijska strategija pametnog poslovanja i ulaganja u akademiju kulminirala je ove godine, kada je Linkoln započeo svoju prvu sezonu u Čempionšipu posle punih 65 godina.

ČEMPIONŠIP, 1. KOLO

Petak

Vulverhempton - Blekburn 2:2 (1:1)

/Munetsi 18, Himenez 90+3pen - Mekloflnin 27, Gudjonsen 48/

Subota

Bolton - Preston 2:1 (2:0)

/Dalbi 14, Gejl 25 - Erabi 86/

Bristol Siti - Milvol 0:2 (0:1)

/Koburn 41, 50/

Čarlton - Derbi 2:1 (0:1)

/Džons 61, Kembel 80 - Smodič 23/

Midlzbro - Linkoln 2:1 (0:1)

/Lankšir 62, 90+1 - Rič 12/

Norič - Vest Bromvič 1:2 (0:0)

/Kvistgarden 90+1 - Hegebo 75, Morgan 87/

Portsmut - Kvins Park Rendžers 1:3 (1:3)

/Devlin 15 - Čair 33, 45+2, Saito 40,

Stouk - Svonsi 1:2 (1:1)

/Boka 10 - Opoku 23, Ajda 66/

18.30: (2,50) Šefild Junajted (3,30) Birmingem (2,85)

Nedelja

14.30: (3,35) Votford (3,45) Sautempton (2,15)

17.00: (2,95) Barnli (3,45) Vest Hem (2,35)

Ponedeljak

21.00: (2,40) Kardif (3,40) Reksam (2,95)

*** kvote su podložne promenama