Debi Marka "Marezija" u engleskom fudbalu, bolan start Čempionšipa za tim koji se vratio posle 65 godina
Vreme čitanja: 3min | sub. 15.08.26. | 18:30
Srpski napadač dobio šansu u dresu Portsmuta od 72. minuta
Startovala je sezona u engleskom fudbalu. Na Premijer ligu čekaćemo do sledećeg vikenda, ali je već ovog krenulo verovatno i jednako zanimljivo takmičenje - Čempionšip. Srbija je odmah imala svog predstvanika u liku Marka "Marezija" Milovanovića. Mladi napadač stigao je ovog leta u Portsmut nakon sezone u portugalskoj Alverki (tamo bio na pozajmici iz Almerije), gde je prethodne sezone dao devet golova u najvišem rangu portugalskog takmičenja.
Marezijev Portsmut izgubio je na kultnom Fraton Parku od Kvins Park Rendžersa 1:3 (1:3) na startu sezone u Čempionšipu, a Milovanović je šansu dobio od 72. minuta kada je Pompi jurio dva gola zaostatka. Ipak, nije srpski napadač imao konkretan učinak, pa je nekada redovni premijerligaš izgubio na svom stadionu. Portsmut će u narednom kolu gostovati Linkolnu, klubu koji se posle 65 godina vratio u Čempionšip.
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A, upravo je Linkoln imao šansu da osvoji velike bodove u svojoj prvoj utakmici u drugom rangu takmičenja engleskog fudbala još od 1961. godine. Vodio je Linkoln golom Adama Riča od 12. minuta, ali je Midlzbro preokrenuo golovima Vila Lankšira u 62. i 90+1. minutu, igrača koji je ovog leta stigao iz Totenhema za obeštećenje od 11.700.000 evra.
Šteta za Linkoln Siti, ali biće za ovaj simpatičan mali klub vremena da pokaže šta zna u nastavku sezone. Popularni Impsi, koji su poslednji put u ovom elitnom društvu igrali daleke 1961. godine, krunisali su epsku deceniju uspona u kojoj su prešli put od potpunog amaterizma i ivice bankrota do statusa najprijatnijeg iznenađenja na Ostrvu.
Ono što ovaj uspeh čini modernom fudbalskom bajkom jeste činjenica da je Linkoln Siti u trku ušao sa najmanjim budžetom u ligi. Bez bogatih inostranih vlasnika i multimilionskih ulaganja, klub sa tradicionalnog stadiona Sinsil Bank morao je da pronađe drugačiji put do vrha. Pod vođstvom menadžera Majkla Skubale, klub je postao prepoznatljiv po pionirskoj primeni veštačke inteligencije i napredne analitike podataka u skautingu i taktičkoj pripremi prekida, uspešno nadoknadivši finansijski minus u odnosu na bogatije rivale u Ligi 1.
Temelji ovog uspeha postavljeni su još pre deset godina kada su braća Deni i Niki Kauli stabilizovali klub, vratili ga u profesionalne rangove i kroz istorijski plasman u četvrtfinale FA Kupa obezbedili novac za izgradnju modernog trening centra. Decenijska strategija pametnog poslovanja i ulaganja u akademiju kulminirala je ove godine, kada je Linkoln započeo svoju prvu sezonu u Čempionšipu posle punih 65 godina.
ČEMPIONŠIP, 1. KOLO
Petak
Vulverhempton - Blekburn 2:2 (1:1)
/Munetsi 18, Himenez 90+3pen - Mekloflnin 27, Gudjonsen 48/
Subota
Bolton - Preston 2:1 (2:0)
/Dalbi 14, Gejl 25 - Erabi 86/
Bristol Siti - Milvol 0:2 (0:1)
/Koburn 41, 50/
Čarlton - Derbi 2:1 (0:1)
/Džons 61, Kembel 80 - Smodič 23/
Midlzbro - Linkoln 2:1 (0:1)
/Lankšir 62, 90+1 - Rič 12/
Norič - Vest Bromvič 1:2 (0:0)
/Kvistgarden 90+1 - Hegebo 75, Morgan 87/
Portsmut - Kvins Park Rendžers 1:3 (1:3)
/Devlin 15 - Čair 33, 45+2, Saito 40,
Stouk - Svonsi 1:2 (1:1)
/Boka 10 - Opoku 23, Ajda 66/
18.30: (2,50) Šefild Junajted (3,30) Birmingem (2,85)
Nedelja
14.30: (3,35) Votford (3,45) Sautempton (2,15)
17.00: (2,95) Barnli (3,45) Vest Hem (2,35)
Ponedeljak
21.00: (2,40) Kardif (3,40) Reksam (2,95)
*** kvote su podložne promenama