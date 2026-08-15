Hvan? Taj može da igra sve
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Vreme čitanja: 1min | sub. 15.08.26. | 18:58
Trener Porta Farioli hvalio bivšeg vezistu Zvezde
Mnogo je navijača Crvene zvezde koji smatraju da je In Bom Hvan najbolji stranac koji je nosio crveno-beli dres. Korejac je imao ogroman uticaj na igru crveno-belih.
Hvan je od ovog leta igrač Porta, ali još nije debitovao u plavo-belom dresu. Zbog toga je trener Zmajeva Frančesko Farioli dobio pitanje od novinara da kaže koju reč o igraču iz Koreje, a u odgovoru su bili samo hvalospevi.
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„Hvan je veoma raznovrstan i inteligentan igrač. U neku ruku je kao Pablo Rozario, zato što može da igra na više pozicija. On je primarno centralni vezista, ali je tokom karijere igrao na više mesta“, pričao je Farioli.
I nastavio u istom stilu:
„Može Hvan da igra šesticu, može osmicu, pa osmicu i po, pa čak i desetku. Hvan može da igra sve i tako ga i vidim. To je jedan od razloga zašto sam tražio da ga dovedemo. On je igrač koji meni omogućava da donosim razne odluke tokom utakmice, zavisno od toga kojim stilom želimo da nastupimo na terenu“, objasnio je Farioli.
In Bom Hvan je između Crvene zvezde i Porta igrao u Fajenordu.