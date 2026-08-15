Neprijatne scene u Minhenu, Musijala se srušio na teren (VIDEO)

Vensan Kompani na teren je poslao prilično jak sastav. Osim Tima Bindera (19) i Arijona Ibrahimovića (20) Belgijanac je u startnih 11 uvrstio zvezde na koje će računati tokom predstojeće sezone, a posebno su se istakle novajlije Natanijel Braun i pomenuti Saibari , kome je ovo bio debi. Braun je postigao pogodak za 2:1 u 57. minutu (na divan pas Aleksandra Pavlovića), dok je reprezentativac Maroka napravio dar-mar u šesnaestercu Lajpciga u 81. minutu pre nego što je poslužio Musijalu za 3:1.

Što se tiče Lajmera i Kima (obojica završili susret pre vremena) još nije poznato o kakvim se povredama radi...

Prema poslednjim informacijama mladi ofanzivac ipak neće trenirati narednih nekoliko dana, dok ne budu odrađene sve detaljne analize i ispitivanja.

Ako ćemo po prvom utisku, Saibari je baš ono ono što je Bajernu nedostajalo - igrač koji nosi vatru u sebi, zna mnogo fudbala i imaće žestok motiv klupu što pre zameni mesto u startnih 11.

Prvi gol za Bavarce delo je standardno dobrog Luisa Dijaza u 13. minutu...

Martin Demikelis poslao je na teren od prvog minuta Andriju Maksimovića. Mladi srpski as nije se naročito istakao. Zamenjen je na poluvremenu, kada je šansu dobio Johan Bakajoko. Jedini pogodak za ekipu iz Saksonije postigao je Brajan Gruda u 52. minutu.

Bajern za tri dana igra još jednu prijateljsku utakmicu protiv Hajdenhajma, a onda idućeg vikenda za prvi trofej u sezoni protiv Borusije u Dortmundu. U pitanju je nemački Superkup.

Očekuje se da Kompani polako počne da uvodi u ritam i Harija Kejna, Majkla Olisea, Dajoa Upamekana...