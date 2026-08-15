Ples vremešnih majstora, za punu mrežu domaćina! Tadić organizovao akcije, Šeri pokupio aplauze
Vreme čitanja: 2min | sub. 15.08.26. | 18:53
Ubedljivo slavlje NEC-a u Tilburgu i završena uvertira za Bode – 4:1
Fudbal je jednostavna igra kada je igraju majstori. Zvuči kao pošteno iskrzana fraza, ali je ujedno i najtačnija moguća. NEC nema samo majstore, već igrače u godinama koji uživaju u fudbalu i prave od njega istinski spektakl za navijače. Nošen podvigom u kvalifikacijama za Ligu šampiona protiv Olimpijakosa, klub iz Najmehena se poigrao sa Vilemom u Tilburgu, ubedljivo slavio i nagovestio novu odličnu sezonu u Erediviziji – 4:1 (1:0).
Ime Dušana Tadića nećete pronaći ni u jednoj koloni, ako budete gledali golove i asistencije sa ovog meča, ali je njegov doprinos u ubedljivom slavlju ekipe Dika Šrudera ogroman, jer je bio pokretač praktično svake akcije kod postignutih golova svog tima. Najviše aplauza prikupio je Tjaron Šeri, koji je upisao gol i asistenciju. Pogodio je za 2:0 u 54. minutu, a bio je asistent za 4:0, u najlepšoj akciji na meču. Sve je tom 67. minutu krenulo od Tadića, koji je uposlio bivšeg igrača Makabija iz Haife, ovaj “bocnuo” loptu preko štopera Vilema, a onda ju je na volej uhvatio Kaj Serhujs i zakucao u mrežu.
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Tri minuta ranije seriju golova nastavio je veteran Brajan Linsen, koji je pre nekoliko dana bio strelac izjednačujućeg gola protv Olimpijakosa i izborio produžetke u kojima je Emre Mor postigao odlučujući pogodak.
Tjaron Šeri je današnjim golom postao najstariji igrač NEC-a (38 godina i 72 dana) koji je postigao gol u Erediviziji, srušivši dosadašnjeg rekordera Patrika Pothujzena, koji je 2010. godine imao 37 godina i 334 dana.
NEC je sa dva vezana slavlja potpuno neutralisao razočaravajuć poraz od Telstara na početku sezone I napravio savršenu uvertiru za ono što ga očekuje u sredu, kada mu u goste dolazi izuzetno nezgodni Bode Glimt, u prvom meču plej-ofa za ulazak u elitno takmičenje. Šruder je danas uspeo da odmori nekoliko važnih igrača, među kojima je i pomenuti Mor, ali je turskog fudbalera danas na sjajan način odmenio Klement Bišof, koji je bio asistent kod Adama Tahauija u samom finišu prvog poluvremena.
Vilem je već na startu sezone istakao kandidaturu za plasman u niži rang takmičenja, s obzirom na to da je u prvom kolu istim rezultatom poražen od Go Ahed Iglsa.
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EREDIVIZIJA – 2. KOLO
Petak
Telstar – Sparta 1:3 (0:1)
/Soulija 90+1 – Jang 6, Torison 53, Van Krujsen 90+7/
Subota
Vilem Drugi - NEC Najmehen 1:4 (0:1)
/Tahaui 45+2, Šeri 54, Linsen 64, Serhujs 67/
18.45: (2,95) Utreht (3,50) AZ Alkmar (2,35)
20.00: (5,80) Ekscelzior (4,30) PSV Ajndhoven (1,55)
21.00: (1,70) Fortuna Sitard (3,90) Kambur (4,90)
Nedelja
12.15: (2,95) ADO Den Hag (3,50) Groningen (2,35)
14.30: (1,37) Fajenord (5,10) Go Ahed Igls (7,75)
14.30: (1,20) Tvente (7,25) Zvole (12,0)
16.45: (1,45) Ajaks (4,50) Herenven (7,00)
***kvote su podložne promenama