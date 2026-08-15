Ples vremešnih majstora, za punu mrežu domaćina! Tadić organizovao akcije, Šeri pokupio aplauze

Fudbal je jednostavna igra kada je igraju majstori. Zvuči kao pošteno iskrzana fraza, ali je ujedno i najtačnija moguća. NEC nema samo majstore, već igrače u godinama koji uživaju u fudbalu i prave od njega istinski spektakl za navijače. Nošen podvigom u kvalifikacijama za Ligu šampiona protiv Olimpijakosa, klub iz Najmehena se poigrao sa Vilemom u Tilburgu, ubedljivo slavio i nagovestio novu odličnu sezonu u Erediviziji – 4:1 (1:0).

Ime Dušana Tadića nećete pronaći ni u jednoj koloni, ako budete gledali golove i asistencije sa ovog meča, ali je njegov doprinos u ubedljivom slavlju ekipe Dika Šrudera ogroman, jer je bio pokretač praktično svake akcije kod postignutih golova svog tima. Najviše aplauza prikupio je Tjaron Šeri, koji je upisao gol i asistenciju. Pogodio je za 2:0 u 54. minutu, a bio je asistent za 4:0, u najlepšoj akciji na meču. Sve je tom 67. minutu krenulo od Tadića, koji je uposlio bivšeg igrača Makabija iz Haife, ovaj “bocnuo” loptu preko štopera Vilema, a onda ju je na volej uhvatio Kaj Serhujs i zakucao u mrežu.