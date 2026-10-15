Dede na Marakani ostale bez daha, Verdao blizu još jednog finala (VIDEO)

Blagi favorit je bio i Verdao pred večerašnje polufinale sa Fluzaom i opravdao je tu ulogu. Za sedam dana na svojoj Palestri će imati zicer da potvrdi večerašnji kapital i četvrti put u poslednjih sedam godina zaigra u finalu. Pride priželjkujući osvetu Flamengu za prošlo finale…

Očekivao se tvrd meč na Marakani s obzirom na ulog, ali i da su dva tima minulog vikenda imala teške derbije protiv najvećih gradskih rivala – Flamenga, odnosno Korintijansa. Verovatno je i umor učinio svoje da ne vidimo atraktivniji meč pred oko 70.000 ljudi na Marakani. Pogotovo što se tiče domaćih koji su igrali (i izgubili) protiv Flamenga, za razliku od Palmeirasa koji je deklasirao očajni Timao i prošetao se kroz derbi.

Takva potrošnja je sigurno ostavila više traga na Fluminenseov tim prepun veterana. I večeras su se našli u startnoj postavi: golman Fabio (46), kapiten Tijago Silva (42) u odbrani, ‘desetka’ Ganso (37) u vezi i neuništivi Hulk (40) u špicu. Dodajte tu da su ostali poput Arane, Kanobija, Savarina iskusni igrači i da je najmlađi u startnih 11 bio Martineli sa 25 godina, i jasno je koliko je ovo bio teži izazov za Flu. Istina, ima i Verdao iskusnih igrača poput Gomeza, ali su u proseku imali startnu postavu pet godina mlađu.

I videlo se to. Fluminense je krenuo jako od starta dok je imao goriva, ali se ekipa Abela Fereire odlično branila. Hulk i kompanija su pokušavali da napade završavaju što brže i pretili šutevima sa distance dok su imali energije. Međutim, retki od tih šuteva su predstavljali konkretnu opasnost. Palmeiras je odoleo naletima, a onda u finišu poluvremena zadao fatalan udarac domaćima. Pereira i Pikerez su odigrali munjevit dupli pas, a levi bek gostiju je idealnim centaršutom našao ‘Flaka’ Lopeza koji je bio surovi egzekutor i nadoknadio odsustvo povređenog Vitora Rokea. Čak je u narednim minutima mogao i da udvostruči prednost Palmeirasa, ali je Tijago Silva spasao uspaničeni Flu.

U drugom poluvremenu se videlo da domaći ostaju bez snage, a osetio je to i Abel Fereira koji je sredinom poluvremena povukao pravi potez trostrukom izmenom i uvođenjem svežih snaga poput Felipea Andersona, Maurisija i Sose. Isplatilo mu se…

Palmeiras je postajao sve opasniji, ređao šanse i tražio drugi gol. Fabio je spasavao Fluzio koliko je mogao, ali kapitulirao je nakon akcije Maurisija i Sose, čiji šut je odbio na nogu Marlonu Freitasu. Uzalud je Fluminenseu u tim momentima bio posed lopte od 71 odsto kada nije imao ideju kako da ga materijalizuje.

Delovalo je da će Palmeiras odneti velika dva gola prednosti na revanš u San Paulo, ali je u dubokoj nadoknadi vremena Vesli Natao dao tračak nade Fluminenseu posle slabe reakcije golmana Migela. Ne popravlja taj gol drastično Fluziove šanse, ali makar nam donosi nešto ozbiljniji revanš u kojem Palmeiras ostaje veliki favorit za prolaz u finale.

KOPA LIBERTADORES – POLUFINALE (PRVI MEČEVI)

Četvrtak

Fluminense - Palmeiras 1:2 (0:1)

/Vesli 90+3 - Lopez 45, Freitas 85/

Petak

02.30: (3,50) Estudijantes (3,20) Flamengo (2,20)