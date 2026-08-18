Dedić zvanično u Njukaslu, Svrake na pojačanja dosad potrošile 165.000.000 evra
Vreme čitanja: 3min | uto. 18.08.26. | 11:38
Velika stvar za Dedića je to što poznaje trenera Jajslea, pa možda debituje već za vikend protiv Liverpula
Posao o kome se pisalo poslednjih dana danas je zvanično realizovan. Desni bek Amar Dedić je novi igrač Njukasla i šesto pojačanje tog kluba u ovom prelaznom roku. Zanimljivo je da su Svrake dovele pet igrača pre nego što je Matijas Jajsle seo na klupu velikana sa severoistoka Engelske, pa je zapravo Dedić prvi igrač kog je Jajsle potpisao.
Njukasl je morao da plati Benfiki 29.500.000 funti, što je oko 35.000.000 evra, a to je znatno manje od njegove otkupne klauzule koja je iznosila 50.000.000 evra. Kako je klub objavio, Dedić je potpisao petgodišnji ugovor sa Njukaslom.
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Svrake su, kada dodamo 35.000.000 koliko je potrošeno na Dedića, potrošile skoro 165.00.000 evra, ali su zahvaljujući prodaji Sandra Tonalija, Bruna Gimaraisa i Entonija Gordona zaradile 265.000.000 evra. Na pozitivnom su bilansu od 100 miliona tako da nije nemoguće da reše još da se pojačaju.
Velika stvar za Dedića je to što poznaje trenera Jajslea iz Austrije, odnosno iz Liferinga i Red Bul Salcburga. Ipak, sigurno će mu biti potreban period adaptacije jer će prvi put igrati u Premijer ligi.
Na promociji je Dedić govorio za klupski sajt i rekao je da jedva čeka da istrči pred navijače.
"Poseban je osećaj i velika čast što sam postao deo Njukasla. Srećan sam što sam ovde i jedva čekam da zaigram za klub i navijače. Veliki faktor mog dolaska je bio to što sam radio sa Matijasom. Znamo se dobro, on zna šta ja mogu da donesem na terenu i zadovoljan što ću igrati ponovo za njega. Velika je stvar što ću igrati na Sent Džejms Parku i u Premijer ligi. Svaka utakmica biće nova prilika i jedva čekam da krenem sa radom".
21.00: (2,10) Fenerbahče (3,45) Lion (3,50)
Nije ni Jajsle krio zadovoljstvo što će po desnoj strani delovati upravo Dedić.
"Srećan sam što je Amar od danas deo naše ekipe. On je igrač kog dobro poznajem i sa kojim sam radio još dok je bio i te kako mlad. Pratio sam njegovu karijeru, poseduje napadačke i defanzivne kvalitete, dobar je atleta, agresivan je i tehnički potkovan. Naravno ima još prostora za razvoj. Iako ima 24 godine skupio je već dosta iskustva. Igrao je u Ligi šampiona i na Svetskom prvenstvu, kao i za velike klubove u Portugaliji, Francuskoj i Austriji", naveo je Jajsle.
Bosanskohercegovački defanzivac mogao bi da debituje već narednog vikenda, na otvaranju Premijer lige. Njukasl u prvom kolu dočekuje Liverpul, a na Sent Džejms parku se nadaju da će biti spreman da se suprotstavi ekipi Andonija Iraole.
Pored toga što već ima konekciju sa trenerom, engleski klub ima problema na bočnim pozicijama. Nakon odlazaka Kirana Tripijea, Emila Krafta i Meta Targeta, broj opcija u odbrambenoj liniji značajno je limitiran, a situaciju je dodatno otežala povreda koju je doživeo Tino Livramento, zbog čega Jajsle trenutno (osim Dedića) nema na raspolaganju zdravog desnog beka.
Što se tiče Dedićevog CV-ja, on je u karijeri igrao za Red Bul Salcburg, Lifering, Volfsberger, Olimpik Marej i Benfiku. Rođen je u Austriji, ali je od mlađih kategorija redovan reprezentativac Bosne za čiji je seniorski tim odigrao 31 utakmicu, uz tri nastupa na minulom Mundijalu.