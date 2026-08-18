Dedić zvanično u Njukaslu, Svrake na pojačanja dosad potrošile 165.000.000 evra

Svrake su, kada dodamo 35.000.000 koliko je potrošeno na Dedića , potrošile skoro 165.00.000 evra, ali su zahvaljujući prodaji Sandra Tonalija, Bruna Gimaraisa i Entonija Gordona zaradile 265.000.000 evra. Na pozitivnom su bilansu od 100 miliona tako da nije nemoguće da reše još da se pojačaju.

Velika stvar za Dedića je to što poznaje trenera Jajslea iz Austrije, odnosno iz Liferinga i Red Bul Salcburga. Ipak, sigurno će mu biti potreban period adaptacije jer će prvi put igrati u Premijer ligi.

Na promociji je Dedić govorio za klupski sajt i rekao je da jedva čeka da istrči pred navijače.

"Poseban je osećaj i velika čast što sam postao deo Njukasla. Srećan sam što sam ovde i jedva čekam da zaigram za klub i navijače. Veliki faktor mog dolaska je bio to što sam radio sa Matijasom. Znamo se dobro, on zna šta ja mogu da donesem na terenu i zadovoljan što ću igrati ponovo za njega. Velika je stvar što ću igrati na Sent Džejms Parku i u Premijer ligi. Svaka utakmica biće nova prilika i jedva čekam da krenem sa radom".

21.00: (2,10) Fenerbahče (3,45) Lion (3,50)

Nije ni Jajsle krio zadovoljstvo što će po desnoj strani delovati upravo Dedić.

"Srećan sam što je Amar od danas deo naše ekipe. On je igrač kog dobro poznajem i sa kojim sam radio još dok je bio i te kako mlad. Pratio sam njegovu karijeru, poseduje napadačke i defanzivne kvalitete, dobar je atleta, agresivan je i tehnički potkovan. Naravno ima još prostora za razvoj. Iako ima 24 godine skupio je već dosta iskustva. Igrao je u Ligi šampiona i na Svetskom prvenstvu, kao i za velike klubove u Portugaliji, Francuskoj i Austriji", naveo je Jajsle.

Bosanskohercegovački defanzivac mogao bi da debituje već narednog vikenda, na otvaranju Premijer lige. Njukasl u prvom kolu dočekuje Liverpul, a na Sent Džejms parku se nadaju da će biti spreman da se suprotstavi ekipi Andonija Iraole.