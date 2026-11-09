Definitivno: Srbija bez Strahinje Pavlovića
Vreme čitanja: 1min | pon. 09.11.26. | 09:36
Štoper Milana ostaje u Italiji na terapijama
Izgleda da ne može bez loših vesti i otkaza kada je reprezentacija Srbije u pitanju. Orlovi su u poslednje vreme kao kratko ćebe: taman što se neko vrati u tim, neko drugi ispadne. I tako u krug.
Vesti iz Italije govore: Strahinja Pavlović definitivno neće moći da igra za reprezentaciju Srbije u naredne dve utakmice Lige nacija. I dalje je nejasno šta je tačno problem sa štoperom Milana, jer neke informacije govore da je povredio rame, dok druge govore da ima probleme sa stomakom, grčeve, za koje još nije utvrđeno zbog čega nastaju.
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U svakom slučaju, Pavlović se danas neće pridružiti Orlovima na okupljanju u Staroj Pazovi, ostaće u Milanu da ide na terapije, a očekuje se da tu informaciju potvrdi i selektor Veljko Paunović.
Kada je Pavlović u pitanju, jasno je da je problem veliki čim ne može da se odazove pozivu selektora, jer on ne odustaje od dresa Srbije bez neke muke. U poslednje dve godine kršni štoper je propustio samo tri utakmice Orlova: dve zbog kartona i prijateljski susret sa Meksikom, na kojem nije igrao nijedan od „senatora“ državnog tima.
Dakle, Pavlovića neće biti u zadnjoj liniji Srbije, u koju se vraća Nikola Milenković, koji zbog povrede nije igrao na prethodne četiri utakmice.