Definitivno: Srbija bez Strahinje Pavlovića

U svakom slučaju, Pavlović se danas neće pridružiti Orlovima na okupljanju u Staroj Pazovi, ostaće u Milanu da ide na terapije, a očekuje se da tu informaciju potvrdi i selektor Veljko Paunović.

Kada je Pavlović u pitanju, jasno je da je problem veliki čim ne može da se odazove pozivu selektora, jer on ne odustaje od dresa Srbije bez neke muke. U poslednje dve godine kršni štoper je propustio samo tri utakmice Orlova: dve zbog kartona i prijateljski susret sa Meksikom, na kojem nije igrao nijedan od „senatora“ državnog tima.

Dakle, Pavlovića neće biti u zadnjoj liniji Srbije, u koju se vraća Nikola Milenković, koji zbog povrede nije igrao na prethodne četiri utakmice.