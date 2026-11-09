Topić ponovo na parketu, kroz razvojni tim traži povratak u Tandere
Vreme čitanja: 2min | pon. 09.11.26. | 09:11
Srpski bek je za 15 minuta u porazu razvojnog tima Oklahome postigao 10 poena, uz tri asistencije i četiri ukradene lopte
Posle dugog čekanja i brojnih pitanja o njegovom statusu u Oklahomi, Nikola Topić ponovo se našao na parketu! Ipak, ne u dresu Tandera, već razvojnog tima Oklahoma Siti Blu, za koji je nastupio u porazu od Oseola Medžika s rezultatom 97:89.
Mladi srpski bek od dolaska u najjaču ligu sveta suočava se sa brojnim pehovima, pre svega zdravstvenim. Najpre ga je povreda prednjih ukrštenih ligamenata odvojila od terena tokom čitave prve sezone, da bi mu u oktobru prošle godine bio dijagnostikovan rak testisa. Kada se konačno oporavio i vratio košarci, usledili su novi problemi. U junu je morao na operaciju leđa, zbog koje je propustio Letnju ligu, predsezonu i početak nove takmičarske godine.
Izabrane vesti
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Poslednju utakmicu odigrao je još u plej-ofu prethodne sezone, kada je minutažu dobijao na kašičicu, a sada je konačno ponovo dobio priliku da zaigra i na parketu proveo 15 minuta. Za to vreme postigao je 10 poena (4/8 iz igre), uz tri asistencije, jedan skok i četiri ukradene lopte. Odigrao je samo prvo poluvreme, a njegov učinak nije bio dovoljan da Oklahoma izbegne drugi poraz u isto toliko utakmica na startu sezone razvojne lige.
Topić je i prethodne sezone nastupao za razvojni tim, za koji je na 13 utakmica beležio odlične brojke. U proseku je postizao 18,4 poena, uz 7,9 asistencija i 3,2 skoka.
Tanderi se od početka sezone muče sa povredama, posebno na bekovskim pozicijama, a duže vreme neće moći da računaju na Džejlena Vilijamsa i Kejsona Volasa. Ipak, Topić zbog zdravstvenih problema još nije dobio priliku u prvom timu ove sezone, dok je klub već odlučio da ne aktivira opciju produžetka njegovog ugovora za sezonu 2027/2028, vrednu oko 7.500.000 dolara.
Zbog toga bi dobre partije u razvojnoj ligi mogle da imaju poseban značaj za srpskog beka. Do kraja sezone imaće priliku da pokaže da može da doprinese prvom timu i izbori se za budućnost u Oklahomi, koja je posle svih zdravstvenih problema postala neizvesna.