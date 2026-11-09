Topić ponovo na parketu, kroz razvojni tim traži povratak u Tandere

Posle dugog čekanja i brojnih pitanja o njegovom statusu u Oklahomi, Nikola Topić ponovo se našao na parketu! Ipak, ne u dresu Tandera, već razvojnog tima Oklahoma Siti Blu, za koji je nastupio u porazu od Oseola Medžika s rezultatom 97:89.

Mladi srpski bek od dolaska u najjaču ligu sveta suočava se sa brojnim pehovima, pre svega zdravstvenim. Najpre ga je povreda prednjih ukrštenih ligamenata odvojila od terena tokom čitave prve sezone, da bi mu u oktobru prošle godine bio dijagnostikovan rak testisa. Kada se konačno oporavio i vratio košarci, usledili su novi problemi. U junu je morao na operaciju leđa, zbog koje je propustio Letnju ligu, predsezonu i početak nove takmičarske godine.