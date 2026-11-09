LUDI TIKET (-), ponedeljak, 5.615.874 dinara: Parni valjak ga pregazio

Ovaj neverovatan tiket sa čak 31 parom i ukupnom kvotom od 550,58, odigran na uplatno-isplatnom mestu Nova Pazova 1, predstavlja pravu definiciju kladioničarske magije i sportske drame. Strategija je bila jasna – gađanje takozvanih zihera i duplih šansi širom evropskih terena, od engleske Premier lige do portugalske Primeire, uz jaku uplatu od 10.000 dinara. Svaki par je polako dolazio na svoje mesto, a zelene štrikle su se nizale jedna za drugom, pretvarajući ovaj tiket u potencijalno višemilionski dobitak od preko 5,6 miliona dinara koji je podigao adrenalin do samog usijanja.

Bet analiza pokazuje maestralno balansiranje između čistih kečeva na favorite poput Rome, Arsenala i PSŽ-a, i sigurnijih varijanti sa duplim šansama na Real Madrid ili Sevilju. Ipak, fudbalski bogovi su još jednom dokazali da je lopta okrugla i da domaći šampionat krije najveće mine, pa je tako sudbonosni pad došao tamo gde se najmanje očekivalo. Ekipa Partizana je neočekivano poklekla na domaćem terenu protiv Mačve iz Šapca (1:2), što je bio jedini crveni krstić na ovom epskom maratonu od trideset i jednog para, prekinuvši san o istorijskom dobitku.