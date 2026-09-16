"Derbi dela Partizan" u Leskovcu: Dubočica skupo naplatila kikseve Teleoptika

Teleoptik je u prvih pola sata izgledao dobro, pokušavao da izađe visoko, što je recept kome Jovanović često pribegava od kad je seo na klupu filijale Partizana. Bilo je tu nekoliko obećavajućih situacija, ali prva greška koju su gostujući igrači napravilu bila je surovo kažnjena. U 31. minutu, još jedan bivši igrač Partizana - Petar Đuričković poslao je dodavanje u prostor za Faru Mendija, krilni napadač iz Senegala umakao je Mohamedu Abdulmaliku i savladao Veljka Popovića koji takođe nije dobro reagovao - primio je gol u svoj ugao iz maltene mrtvog ugla.

Mogao je Teleoptik samo nekoliko minuta kasnije da dođe do izjednačenja. Filip Ivelja je bio na pet metara od gola i u poziciji da savlada Miloša Mladenovića, ali ga je lopta bukvalno pogodila i otišla preko gola. Bila je to najbolja prilika za ekipu iz Zemuna u prvom poluvremenu, a u finišu istog, ponovo je zaspala odbrana Optičara. Lazar Stojanović je odložio posed do Davida Ivića, a nekadašnji član mlađih kategorija Crvene zvezde ostao je nepokriven upisao se u strelce.

Za jedan od najmlađih timova u drugom rangu srpskog fudbala ovo je bio prejak udarac. Reagovao je Jovanović uvođenjem Stefana Šćepovića sa idejom da razmrda napad, čak je iskusni špic imao najbolju šansu za goste u nastavku. Dušan Jovanović mu je dalo loptu u prostor, ali je Mladenović uspeo da vrhovima prstiju skrene loptu van terena. Dubočica u nastavku skoro da nije pretila, prepustila je loptu rivali i čekala kontru, mogao je Fara da se drugi put upiše u strelce u ranoj fazi drugog dela, ali je otišao previše iskosa. Kako Teleoptik izgleda u početnih devet rundi, deluje da će Marku Jovanoviću biti potrebna mala čarolija kako bi uspeo da zadrži ekipu u Mozzart Bet Prvoj ligi

MOZZART BET PRVA LIGA, DEVETO KOLO

Dubočica - Teleoptik 2:0 (2:0)

/Fara 32, Ivić 43/

Stadion: FK Dubočica

Sudija: Lazar Pršić

Dubočica (4-2-3-1): Mladenović - Marković, Pavlović, Zlatković (M. Stojanović), Klarić (od 74. Balaž) - Sidibe, Novaković (od 68. Petrović) - Fara (od 68. Anđelković), Đuričković (od 87. Mange), L. Stojanović - Ivić

Teleoptik (4-2-3-1): V. Popović - N. Popović, Marinković (od 68. Janačković), Cvetinović, Abdulmalik - Markišić (od 46. Virijević), Makević - Ninić (od 65. Jovanović), Ivelja, Ristić (od 46. Martinović) - Radović (od 46. Šćepović)

MOZZART BET PRVA LIGA - 9. KOLO

Sreda

Smederevo - Spartak 2:1 (2:0)

/Hadžić 14, 24 – Trajković 71p/

Dubočica - Teleoptik 2:0 (2:0)

/Fara 32, Ivić 43/

Napredak - OFK Vršac 1:2 (0:0)

/Bašić 50ag - Glavinić 59, 72/

Proleter 023 - TSC 1:1 (1:0)

/Stojanović 1ag - Nikolić 70/

Voždovac - Jedinstvo 1:0 (1:0)

/Tavareš 3/

20.00 (1.68) Borac (3.45) Metalac (5.10)

Četvrtak

16.00 Grafičar - Bor

18.00 Loznica - Javor