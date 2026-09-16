Ovo je već kriza Napretka: Dva gola Glavinića za preokret Vrščana pod Bagdalom

Gosti mnogo opasniji u prvom poluvremenu, iako je Stefan Milošević prvi malo podgrijao temperaturu u prvom poluvremenu njemu svojstvenom loptom sa levog boka u petom minutu. Taj možda obećavajući napad Čarapama brzo je završen na neslavan način.

I onda je krenulo da se igra po notama Banaćana. Domaći su postali totalno bezopasni u kontinuiranim napadima daleko od protivničkog kaznenog prostora, a neprecizni u dodavanjima kad god su pokušali da ubrzaju ili se ubace u prazan prostor.

Vršačani su plesali po levoj strani, gde je delovao autoritativni Novak Gojkov, a pridodavao se neumorni bek Kosta Janjić. Upravo je Janjiću u šestom minutu Lazar Balević odbranio u situaciji "jedan na jedan". Opasan je u 19. minutu bio i Gojkov, ali je izblokiran. Opet je Janjić demonstrirao brzinu i centaršut u 25. minutu, kada je Luka Serdar iz dobre pozicije uspeo u ličnu statistiku da upiše žuti karton. Balević je u 34. i 40. minutu skinuo šuteve Janjiću i Draganu Bojatu skoro sa iste pozicije i distance od oko 15 metara.

Napredak je pred poluvreme konačno napustio medveđu jazbinu i zapretio nakon poklon kornera i ubačaja Miloševića. Aleksandar Andrejević je tukao prema golu Vršca u 43. minutu, a onda su Kruševljani tražili penal zbog navodnog igranja rukom Andreja Pivaša.

Maksimalna aktivnost momaka u crvenim dresovima početkom drugog poluvremena. Do tada malo zapaženi Filip Stuparević izveo je slobodan udarac sa 17 metara u 51. minutu, a lopta je završila u mreži pošto je kačila Srđana Bašića - 1:0.

Dva minuta kasnije zicer za Nikolu Srećkovića i odbrana Luke Lazina, pa u 54. minutu solidna situacija za Stuparevića. Rezultat je ostao nepromenjen, a promašaji su stigli na naplatu.

Kad ne može plus dva za četu Saše Mićovića, može nogdaun, pa nokaut na drugoj strani. Preokret je iniciran u 59. minutu, kada je akciju Gojkova i asistenta Janjića lepo krunisao Glavinić - 1:1.

Nešto je u 67. minutu za Napredak probao da izvuče Mateja Zuvić, da bi potom zagospodarili puleni Darka Rakočevića. Gojkov i Serdar su u 71. minutu najavili ono što sledi nekih 60 sekundi kasnije, kada je Glavinić neobjašnjivo ostao sam i pogodio cilj - 1:2.

Do kraja crveni karton za Mićovića i odlična šansa Miloša Milivojevića za još ubedljivije slavlje tima koji se uopšte ne šali.

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE - DEVETO KOLO:

NAPREDAK - VRŠAC 1:2 (0:0)

/Bašić 51 ag - Glavinić 59, 72/

Stadion Mladost u Kruševcu.

Sudija: Miroslav Matić.

NAPREDAK: Balević, Janković (76. Miladinović), V. Bogdanović, Andrejević, Milošević, Milić, Krstović, Zuvić (89. Daničić), P. Bogdanović, Srećković (71. Stamenković), Stuparević (76. Gigić).

VRŠAC: Lazin, Bojat, Nikolić, Kiković, Janjić, Petronijević, Pivaš (66. Čejić), Bašić (66. Atem), Serdar (74. Vasiu), Gojkov (88. Ostojić), Glavnić (74. Milivojević).

MOZZART BET PRVA LIGA - 9. KOLO

Sreda

Smederevo - Spartak 2:1 (2:0)

/Hadžić 14, 24 – Trajković 71p/

Dubočica - Teleoptik 2:0 (2:0)

/Fara 32, Ivić 43/

Napredak - OFK Vršac 1:2 (0:0)

/Bašić 50 ag - Glavinić 59, 72/

Proleter 023 - TSC 1:1 (1:0)

/Stojanović 1 ag - Nikolić 69/

Voždovac - Jedinstvo 1:0 (1:0)

/Tavares 3/

Borac - Metalac U TOKU

Četvrtak

16.00 Grafičar - Bor

18.00 Loznica - Javor