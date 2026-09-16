Ovo je već kriza Napretka: Dva gola Glavinića za preokret Vrščana pod Bagdalom
Vreme čitanja: 3min | sre. 16.09.26. | 20:36
Četvrti poraz Kruševljana u poslednjih pet kola
I kada pobeđuje igra dosta neubedljivo, a u poslednje vreme sve manje i pobeđuje. Napredak je nastavio da prosipa bodove jer je izgubio i četvrtu od poslednjih pet utakmica, dok je Vršac drugim vezanim trijumfom u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije skočio na treću poziciju. U devetom kolu podne Bagdale u Kruševcu radovali su se gosti iz Banata - 1:2 (0:0).
Junak je bio dvostruki strelac Đorđe Glavinić, ali imao je odlične saradnike. Vršac uopšte nema problem na strani, pa je posle Javora u Ivanjici (2:1) i Jedinstva na Ubu (3:1) stigao i do treće pobede vam svog stadiona.
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Gosti mnogo opasniji u prvom poluvremenu, iako je Stefan Milošević prvi malo podgrijao temperaturu u prvom poluvremenu njemu svojstvenom loptom sa levog boka u petom minutu. Taj možda obećavajući napad Čarapama brzo je završen na neslavan način.
I onda je krenulo da se igra po notama Banaćana. Domaći su postali totalno bezopasni u kontinuiranim napadima daleko od protivničkog kaznenog prostora, a neprecizni u dodavanjima kad god su pokušali da ubrzaju ili se ubace u prazan prostor.
Vršačani su plesali po levoj strani, gde je delovao autoritativni Novak Gojkov, a pridodavao se neumorni bek Kosta Janjić. Upravo je Janjiću u šestom minutu Lazar Balević odbranio u situaciji "jedan na jedan". Opasan je u 19. minutu bio i Gojkov, ali je izblokiran. Opet je Janjić demonstrirao brzinu i centaršut u 25. minutu, kada je Luka Serdar iz dobre pozicije uspeo u ličnu statistiku da upiše žuti karton. Balević je u 34. i 40. minutu skinuo šuteve Janjiću i Draganu Bojatu skoro sa iste pozicije i distance od oko 15 metara.
Napredak je pred poluvreme konačno napustio medveđu jazbinu i zapretio nakon poklon kornera i ubačaja Miloševića. Aleksandar Andrejević je tukao prema golu Vršca u 43. minutu, a onda su Kruševljani tražili penal zbog navodnog igranja rukom Andreja Pivaša.
Maksimalna aktivnost momaka u crvenim dresovima početkom drugog poluvremena. Do tada malo zapaženi Filip Stuparević izveo je slobodan udarac sa 17 metara u 51. minutu, a lopta je završila u mreži pošto je kačila Srđana Bašića - 1:0.
Dva minuta kasnije zicer za Nikolu Srećkovića i odbrana Luke Lazina, pa u 54. minutu solidna situacija za Stuparevića. Rezultat je ostao nepromenjen, a promašaji su stigli na naplatu.
Kad ne može plus dva za četu Saše Mićovića, može nogdaun, pa nokaut na drugoj strani. Preokret je iniciran u 59. minutu, kada je akciju Gojkova i asistenta Janjića lepo krunisao Glavinić - 1:1.
Nešto je u 67. minutu za Napredak probao da izvuče Mateja Zuvić, da bi potom zagospodarili puleni Darka Rakočevića. Gojkov i Serdar su u 71. minutu najavili ono što sledi nekih 60 sekundi kasnije, kada je Glavinić neobjašnjivo ostao sam i pogodio cilj - 1:2.
Do kraja crveni karton za Mićovića i odlična šansa Miloša Milivojevića za još ubedljivije slavlje tima koji se uopšte ne šali.
MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE - DEVETO KOLO:
NAPREDAK - VRŠAC 1:2 (0:0)
/Bašić 51 ag - Glavinić 59, 72/
Stadion Mladost u Kruševcu.
Sudija: Miroslav Matić.
NAPREDAK: Balević, Janković (76. Miladinović), V. Bogdanović, Andrejević, Milošević, Milić, Krstović, Zuvić (89. Daničić), P. Bogdanović, Srećković (71. Stamenković), Stuparević (76. Gigić).
VRŠAC: Lazin, Bojat, Nikolić, Kiković, Janjić, Petronijević, Pivaš (66. Čejić), Bašić (66. Atem), Serdar (74. Vasiu), Gojkov (88. Ostojić), Glavnić (74. Milivojević).
MOZZART BET PRVA LIGA - 9. KOLO
Sreda
Smederevo - Spartak 2:1 (2:0)
/Hadžić 14, 24 – Trajković 71p/
Dubočica - Teleoptik 2:0 (2:0)
/Fara 32, Ivić 43/
Napredak - OFK Vršac 1:2 (0:0)
/Bašić 50 ag - Glavinić 59, 72/
Proleter 023 - TSC 1:1 (1:0)
/Stojanović 1 ag - Nikolić 69/
Voždovac - Jedinstvo 1:0 (1:0)
/Tavares 3/
Borac - Metalac U TOKU
Četvrtak
16.00 Grafičar - Bor
18.00 Loznica - Javor