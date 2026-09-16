Španija spremila novi ugovor za De la Fuentea: Biće među najplaćenijim selektorima sveta
Vreme čitanja: 3min | sre. 16.09.26. | 20:20
Možda ne kao Don Karlo, ali bi stručnjak koji je za tri godine objedinio sve najveće nacionalne trofeje trebalo da se nađe u samom vrhu liste selektora sa najvećim primanjima
Ono što funkcioniše, ne treba menjati, a čelnici Fudbalskog saveza Španije su otišli i korak dalje pa izmenili ovu izreku: ono što funkcioniše, zadržite po svaku cenu! I bez oklevanja su ljudi iz Saveza po osvajanju Mundijala krenuli u pregovore oko novog produžetka saradnje sa tvorcem ove ekipe Crvene furije, Luisom de la Fuenteom. Sada je izgledno da su u svojim namerama i uspeli, te da će 65-godišnji strateg produžiti svoj mandat na klupi Španije, barem do 2030. godine.
Potvrdio je to i predsednik Saveza Rafaelom Louzanom, koji je na „World Football Summitu“ otkrio da je ostalo još samo da se utanače poslednji detalji.
„Imamo najboljeg selektora u istoriji, rezultati govore sami za sebe. Završavamo dogovor oko uslova kako bi ostao sa nama još nekoliko godina“, rekao je Louzan.
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Teško da je De la Fuente mogao da dobije jaču preporuku od onoga što je uradio sa reprezentacijom svoje zemlje. Preuzeo je nacionalni tim 2022. godine, a već narednog leta osvojio Ligu nacija. Godinu dana kasnije stigla je titula prvaka Evrope, a onda je prošlog leta kompletirana kolekcija – Španija je postala i prvak sveta.
I zato na Pirinejima nisu imali dilemu. Aktuelni ugovor sa selektorom traje do leta 2028, ali Savez želi da saradnja potraje još dve godine, sve do Mundijala 2030. godine, jer baš tog leta Španija će, zajedno sa Portugalom i Marokom, biti jedan od domaćina Svetskog prvenstva.
Nije, pritom, u pitanju samo produžetak ugovora. De la Fuente bi trebalo da dobije i platu koja će ga svrstati među najplaćenije selektore na svetu. Pre četiri godine, kada je potpisao prvi produžetak ugovora, plata mu je utrostručena i dobio je 1.800.000 evra po sezoni. Međutim, po istraživanjima pre Mundijala smo videli da ga ta primanja ne svrstavaju ni među deset najplaćenijih selektora sveta. Sada će, po svemu sudeći, ime De la Fuentea dospeti verovatno u sam vrh te liste, ali sigurno ne iznad Karla Ančelotia i vrtoglavih 10.000.000 evra po sezoni, koliko je dobio da sedne na klupu Brazila. Mada, posle svega što je doneo reprezentaciji, teško da bi neko imao prava da se pobuni i na takvu cifru.
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A dok se čeka zvaničan potpis, španski stručnjak se vraća onome u čemu je najbolji – vođenju nacionalnog tima. De la Fuente će u petak objaviti spisak za Ligu nacija, prvu selekciju igrača još od osvajanja Mundijala. Samim tim, biće zanimljivo videti da li će neko od novih lica dobiti priliku ili će selektor uglavnom ostati veran ekipi koja mu je donela svetsku titulu.
Španija će pripreme početi 22. septembra, a već četiri dana kasnije čeka je ozbiljan test – gostovanje Engleskoj na Vembliju. Potom slede mečevi sa Hrvatskom 29. septembra u Sevilji i Češkom 3. oktobra u Ovijedu.