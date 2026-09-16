Španija spremila novi ugovor za De la Fuentea: Biće među najplaćenijim selektorima sveta

Ono što funkcioniše, ne treba menjati, a čelnici Fudbalskog saveza Španije su otišli i korak dalje pa izmenili ovu izreku: ono što funkcioniše, zadržite po svaku cenu! I bez oklevanja su ljudi iz Saveza po osvajanju Mundijala krenuli u pregovore oko novog produžetka saradnje sa tvorcem ove ekipe Crvene furije, Luisom de la Fuenteom. Sada je izgledno da su u svojim namerama i uspeli, te da će 65-godišnji strateg produžiti svoj mandat na klupi Španije, barem do 2030. godine.

Potvrdio je to i predsednik Saveza Rafaelom Louzanom, koji je na „World Football Summitu“ otkrio da je ostalo još samo da se utanače poslednji detalji.

„Imamo najboljeg selektora u istoriji, rezultati govore sami za sebe. Završavamo dogovor oko uslova kako bi ostao sa nama još nekoliko godina“, rekao je Louzan.