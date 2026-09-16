Teodosić prvi put kao direktor Zvezde: Dajte nam prostor, imajte razumevanja i pružite podršku timu
Vreme čitanja: 2min | sre. 16.09.26. | 20:51
"Crvena zvezda mora da vodi računa, o mlađim selekcijama, kako bismo u narednom periodu i narednim godinama promovisali mlade igrače i stvarali uslove da deca Zvezde igraju za Zvezdu"
Veliki potez Crvena zvezda je napravila kada je po završetku prošle sezone vratila Miloša Teodosića, sada u ulozi sportskog direktora. Želeo je da bude prvi čovek sportskog sektora i da vodi glavnu reč, tu slobodu je i dobio, a sada se, prvi put posle tri meseca otkako je preuzeo funkciju, javno oglasio kao nosilac nove funkcije.
Teodosić je to učinio na događaju u organizaciji Crvene zvezde. On je, nedugo posle kapitena Ognjena Dobrića, pozdravio ekipu, trenere, prijatelje i partnere kluba, kao i goste.
"Zaista mi je drago što vas vidim u ovako velikom broju i što ste prisutni na otvaranju i početku nove sezone", počeo je Teodosić, pa nastavio:
"Veliko hvala svima koji su učestvovali u organizaciji ovako lepog događaja. Siguran sam da ni njima nije bilo lako da ga organizuju".
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Zatim je nastavio:
"Kao što već znate, napravili smo nekoliko promena u igračkom kadru, između ostalog i u trenerskom. Poznavajući ljude u Srbiji, znam da smo skloni da komentarišemo i analiziramo igru, ali bih vas zamolio da nam, bar za početak, date prostora, da imate razumevanja i da nam pružate podršku tokom tog početnog perioda. Verujte da nam to znači, znači previše".
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Poželeo je sreću ekipi.
"Želim uspešnu i srećnu sezonu seniorskom timu. Biće nam potrebno i te sreće, jer je u prethodnim godinama u nekim utakmicama nismo imali. Nadam se da ćemo je imati ove sezone", rekao je Teodosić i zaključio:
"Isto tako, uspešnu sezonu želim mladom timu i svim mlađim selekcijama, kao i Radničkom. Iz moje perspektive, to je nešto o čemu ceo klub Crvena zvezda mora da vodi računa, o mlađim selekcijama, kako bismo u narednom periodu i narednim godinama promovisali mlade igrače i stvarali uslove da deca Zvezde igraju za Zvezdu".
Kapiten Ognjen Dobrić poželeo je sve najbolje kompletnoj zvezdaškoj porodici u narednom periodu.
"Ovo je okupljanje naše zvezdaške porodice i drago mi je što se baš ovde, na ovom mestu koje je posebno za nas, održava 'Zvezdaška noć'. Novom treneru i igračima želim sve najbolje i puno sreće. Hvala vam mnogo i vidimo se u Areni".
A trener Ibon Navaro je, ipak, uradio nešto posebno. Želeo je da se obrati javnosti na srpskom jeziku.
"Drago mi je što sam trener Crvene zvezde, borićemo se i vredno raditi da bismo imali dobru sezonu".
Crvena zvezda u petak igra poslednju pripremnu utakmicu pred novu sezonu i to opet protiv Arisa u Pioniru. Zatim narednog četvrtka počinje takmičarska godina, a prvi gost Beogradske arene biće Žalgiris.