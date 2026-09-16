Teodosić prvi put kao direktor Zvezde: Dajte nam prostor, imajte razumevanja i pružite podršku timu

Veliki potez Crvena zvezda je napravila kada je po završetku prošle sezone vratila Miloša Teodosića, sada u ulozi sportskog direktora. Želeo je da bude prvi čovek sportskog sektora i da vodi glavnu reč, tu slobodu je i dobio, a sada se, prvi put posle tri meseca otkako je preuzeo funkciju, javno oglasio kao nosilac nove funkcije.

Teodosić je to učinio na događaju u organizaciji Crvene zvezde. On je, nedugo posle kapitena Ognjena Dobrića, pozdravio ekipu, trenere, prijatelje i partnere kluba, kao i goste.

"Zaista mi je drago što vas vidim u ovako velikom broju i što ste prisutni na otvaranju i početku nove sezone", počeo je Teodosić, pa nastavio:

"Veliko hvala svima koji su učestvovali u organizaciji ovako lepog događaja. Siguran sam da ni njima nije bilo lako da ga organizuju".