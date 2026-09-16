Najveći baksuz srpskog fudbala: Mladen Živković opet teško povređen

U osmom kolu bio je proglašen za najboljeg golmana runde Mozzart Bet Superlige, a u devetom je pretrpeo povredu zbog koje je izvesno završio sezonu. Kako je Zemun zvanično saopštio, njihov čuvar mreže Mladen Živković je na utakmici sa Radnikom iz Surdulice pokidao prednje ukrštene ligamente i meniskus, zbog čega će ubrzo morati da bude operisan.

Neverovatno je da se 37-godišnjaku rođenom u Požarevcu posle svega desilo i ovo. Podsetimo, svojevremeno je protiv Crvene zvezde posle sudara sa Predragom Sikimićem polomio mnoštvo kostiju na licu, čak na momente bio i životno ugrožen, da bi se kasnije protiv Partizana sudario sa Lazarom Markovićem i tom prilikom polomio čašicu kolena.