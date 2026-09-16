Najveći baksuz srpskog fudbala: Mladen Živković opet teško povređen
Vreme čitanja: 4min | sre. 16.09.26. | 20:11
Golmanu Zemuna na utakmici sa Radnikom stradali prednji ukršteni ligamenti i meniskus, pa će ubrzo biti operisan
U osmom kolu bio je proglašen za najboljeg golmana runde Mozzart Bet Superlige, a u devetom je pretrpeo povredu zbog koje je izvesno završio sezonu. Kako je Zemun zvanično saopštio, njihov čuvar mreže Mladen Živković je na utakmici sa Radnikom iz Surdulice pokidao prednje ukrštene ligamente i meniskus, zbog čega će ubrzo morati da bude operisan.
Neverovatno je da se 37-godišnjaku rođenom u Požarevcu posle svega desilo i ovo. Podsetimo, svojevremeno je protiv Crvene zvezde posle sudara sa Predragom Sikimićem polomio mnoštvo kostiju na licu, čak na momente bio i životno ugrožen, da bi se kasnije protiv Partizana sudario sa Lazarom Markovićem i tom prilikom polomio čašicu kolena.
Izabrane vesti
Većina fudbalera, srećom, završi karijere bez ijedne ovako teške povrede, a Živkoviću je ovo treća…
Ovog puta nije došlo do udarca. Prilikom jednog izletanja na centaršut u 35. minutu loše je stao na travu, iskrenuo koleno i doživeo jednu od najtežih sportskih povreda. I to sve koji minut pošto se istakao sjajnim odbranama posle šuteva Martina Novakovića i Darka Stojanovića.
“FK Zemun pruža punu podršku našem kapitenu Mladenu Živkoviću, koji je doživeo ozbiljnu povredu prednjih ukrštenih ligamenata i meniskusa na utakmici protiv Radnika. Živković će uskoro biti podvrgnut operaciji, posle koje će započeti rehabilatacioni proces. To što će fizički biti odsutan van gola i stativa ne znači da glavom i srcem nije uz nas! Žile, uz tebe smo i znamo da ćeš se vratiti još jači”, saopštili su Zemunci.
Ovo je još jedan težak udarac po poslednjeplasirani tim Mozzart Bet Superlige. Već je čitav početak sezone propustio napadač Eduvi Ikoba, a sada će novi trener Zemunaca Đorđi Mojsov morati i bez kapitena i prvog golmana. Među stative će u nastavku sezone morati 37-godišnji Marko Knežević.
*****
MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
*****