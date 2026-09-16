Sterling Braun o Partizanu: Potpuni psihološki umor tima; sačuvao sam motivaciju usred haosa

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Amerikanac nije pokušavao da ulepša ono kroz šta je prošao u Beogradu. Ipak, iz čitavog iskustva želeo je da izvuče nešto što će mu koristiti u nastavku karijere.

“Bilo je baš svega. Ipak, pokušavao sam da na sve gledam sa pozitivne strane i pronađem nešto dobro u svemu tome. Bila je to veoma teška godina, ali sam iz prethodne sezone mnogo naučio. Mislim da sam sazreo i kao profesionalac i kao igrač, jer sam naučio kako da reagujem i nosim se sa određenim situacijama”.

U takvim okolnostima, Braun je pokušavao da se osloni na ono što je mogao da kontroliše, a to su sopstveni rad i odnos prema obavezama.

“Svakog dana morate da dođete na posao, odradite ga profesionalno i pružite maksimum, da nastavite da radite dodatno. Neće svaki dan biti sjajan i neće vam se uvek dopadati ono što se dešava oko vas, ali morate da se saberete i podsetite sebe zbog čega sve to radite. To morate da imate u glavi svaki put kada uđete u dvoranu ili kada se ujutru probudite”.

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Takav pristup, prema njegovim rečima, pomogao mu je da iz turbulentnog perioda izađe bez gubitka fokusa i nastavi karijeru u Žalgirisu.

“Morate da se odvojite od negativnosti i svih problema oko sebe i jednostavno nastavite da napredujete. Na kraju, ne igrate samo za jedan tim, igrate za ceo svet. Morate da pronađete način da nastavite dalje i sačuvate motivaciju usred tog haosa. Meni je to ponekad polazilo za rukom i očigledno me je na kraju dovelo ovde. Nije u pitanju samo prošla sezona, već i sve godine pre nje, iako je ona najskorije iskustvo. Ali, kao što sam rekao, kada je oko vas haos, morate da pronađete način da ostanete fokusirani i profesionalni”.

Braun se prisetio i jedne od najtežih utakmica Partizana u prošloj sezoni Evrolige. Upravo je Žalgiris tada potpuno nadigrao crno-bele i slavio rezultatom 109:68.

“To je bio potpuni psihološki umor cele ekipe. Ne znam kako drugačije da ga opišem osim kao sagorevanje. U tom trenutku ekipu je vodio vršilac dužnosti trenera, a u Beogradu su se dešavale i sve one stvari koje nisu imale veze sa košarkom… Sve se jednostavno skupilo. Nismo uspevali da pobeđujemo, dok je Žalgiris te večeri odigrao odlično, izašao na teren i uradio ono što je trebalo”.