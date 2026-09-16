Sterling Braun o Partizanu: Potpuni psihološki umor tima; sačuvao sam motivaciju usred haosa
Vreme čitanja: 4min | sre. 16.09.26. | 20:10
"Bilo je baš svega. Ipak, pokušavao sam da na sve gledam sa pozitivne strane i pronađem nešto dobro u svemu tome"
Prošla sezona verovatno je najhaotičnija u istoriji Partizan Mozzart Beta. Od odlaska Željka Obradovića usled loših rezultata, preko rasturanja ekipe usred sezone, do promene tri trenera i definitivnog rastanka kluba sa većim delom tima.
Među onima koji je otišao našao se i Sterling Braun. Novi košarkaš Žalgirisa gostovao je na sajtu BasketNews i vratio film na tešku prošlu godinu u Humskoj i otkrio šta se sve dešavalo... On ne krije da mu prethodna sezona u Partizanu nije bila jednostavna, posebno zbog svega što se tokom godine menjalo unutar ekipe i oko samog kluba.
“Nije bila laka godina. Pre svega sa psihološke strane, više nego zbog bilo čega drugog. Tri glavna trenera tokom jedne sezone, mnogo novih igrača koji su prolazili kroz rotaciju i ekipu… Bilo je veoma teško ostati potpuno fokusiran, zadržati koncentraciju i boriti se za pobedu na svakoj utakmici, dok istovremeno gledate kroz šta klub prolazi i na terenu i van njega“, rekao je Braun za BasketNews.
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Amerikanac nije pokušavao da ulepša ono kroz šta je prošao u Beogradu. Ipak, iz čitavog iskustva želeo je da izvuče nešto što će mu koristiti u nastavku karijere.
“Bilo je baš svega. Ipak, pokušavao sam da na sve gledam sa pozitivne strane i pronađem nešto dobro u svemu tome. Bila je to veoma teška godina, ali sam iz prethodne sezone mnogo naučio. Mislim da sam sazreo i kao profesionalac i kao igrač, jer sam naučio kako da reagujem i nosim se sa određenim situacijama”.
U takvim okolnostima, Braun je pokušavao da se osloni na ono što je mogao da kontroliše, a to su sopstveni rad i odnos prema obavezama.
“Svakog dana morate da dođete na posao, odradite ga profesionalno i pružite maksimum, da nastavite da radite dodatno. Neće svaki dan biti sjajan i neće vam se uvek dopadati ono što se dešava oko vas, ali morate da se saberete i podsetite sebe zbog čega sve to radite. To morate da imate u glavi svaki put kada uđete u dvoranu ili kada se ujutru probudite”.
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Takav pristup, prema njegovim rečima, pomogao mu je da iz turbulentnog perioda izađe bez gubitka fokusa i nastavi karijeru u Žalgirisu.
“Morate da se odvojite od negativnosti i svih problema oko sebe i jednostavno nastavite da napredujete. Na kraju, ne igrate samo za jedan tim, igrate za ceo svet. Morate da pronađete način da nastavite dalje i sačuvate motivaciju usred tog haosa. Meni je to ponekad polazilo za rukom i očigledno me je na kraju dovelo ovde. Nije u pitanju samo prošla sezona, već i sve godine pre nje, iako je ona najskorije iskustvo. Ali, kao što sam rekao, kada je oko vas haos, morate da pronađete način da ostanete fokusirani i profesionalni”.
Braun se prisetio i jedne od najtežih utakmica Partizana u prošloj sezoni Evrolige. Upravo je Žalgiris tada potpuno nadigrao crno-bele i slavio rezultatom 109:68.
“To je bio potpuni psihološki umor cele ekipe. Ne znam kako drugačije da ga opišem osim kao sagorevanje. U tom trenutku ekipu je vodio vršilac dužnosti trenera, a u Beogradu su se dešavale i sve one stvari koje nisu imale veze sa košarkom… Sve se jednostavno skupilo. Nismo uspevali da pobeđujemo, dok je Žalgiris te večeri odigrao odlično, izašao na teren i uradio ono što je trebalo”.
Nekoliko meseci kasnije upravo je Kaunas postao njegova nova destinacija. Braun je objasnio šta ga je privuklo Žalgirisu i zbog čega je želeo da upozna još jednu drugačiju evroligašku sredinu.
“Privukao me je način na koji rade, njihova tradicija i generalno identitet kluba. Važni su bili i detalji, poput uslova za trening i sličnih stvari. Želeo sam da dobijem jasnu sliku o tome kako izgleda organizacija na ovom nivou. Igrao sam u berlinskoj Albi, što je potpuno drugačije iskustvo od Partizana u Beogradu, a u Evroligi svakako postoje različiti nivoi klubova. Želeo sam da vidim gde se Žalgiris nalazi i kako funkcioniše. Dobio sam i veoma dobre preporuke”.
Kada je reč o novoj sezoni, Braun kaže da u Kaunasu niko ne želi da postavlja skromne ciljeve.
“Cilj je jasan, a to su plej-of i Fajnal for. Ne mislim da treba da postavljamo manje ciljeve od toga. Ako ste takmičar, uvek želite da pobeđujete, a osvajanje trofeja je krajnji cilj. Kada na papiru imate kvalitetan sastav, to morate da pokažete i na terenu. Naš posao je da svakog dana budemo bolji, izborimo plej-of i pokušamo da odemo još dalje. Očekivanja kluba, navijača, ali i nas samih, veoma su velika ove sezone, tako da moramo da uradimo sve što možemo da ih ispunimo“, zaključio je Braun.