Kraj na početku: Voždovac srušio Jedinstvo već u trećem minutu

Duel na popoluarnom Krovu počeo je za Voždovac kako se samo moglo poželeti. Iz prvog napada domaćin je iskreirao akciju u kojoj Kvinsi Tavares, jednostavno, nije mogao da pogreši, već je rutisnki loptu ćušnuo u mrežu pored nemoćnog Merdana Ganića.

Da nije bilo tog momenta, malo toga bi bilo vredno pomena kada je reč o viđenom u prvih 45 minuta. I pored primljenog gola, sastav trenera Miloša Obradovića nije uspeo da poveže konce igre, tek povremeno je prelazio na polovinu domaćina, dok je Voždovac bio taj tim koji je samo prividno više napadao.

Sredinom prvog poluvremena Zmajevi su mogli da dupliraju prednost, ali je posle šuta iz okreta Veljka Mladenovića lopta pogodila stativu i na taj način Ubljane sačuvala većeg zaostatka.

Nastavak donosi nešto konkretniju igru Ubljana, sada su oni bili više vlasnici lopte, pokušavali da dođu do prilike da priprete, a orijentacija Voždovca bila je čekanje šanse da se razvije kontra.

Pokušao je Aleksandar Petrović, trener Voždovca (Dejan Branković, nije vodio tim zbog crvenog kartona na prethodnom meču), da ubacivanjem u vatru Stefana Golubovića i Ognjena Dimitrića, upravo nekadašnjih igrača Jedinstva, čini se, više da obezbedi poslednju liniju od eventualnih ataka gostiju.

U finišu utakmice ponovo je domaćin bio u prilici da duplira prednost, ali sada se isprečio golman Ganić,kada je možda rezervista Lazar Milošev mogao i bolje da reaguje iz obećavajuće akcije, pa je neizvesnost po pitanju konačnog rezultata potrajala do poslednjeg sudijskog zvižduka na meču u kojem će se pamtiti samo rezultat.

MOZZART BET PRVA LIGA, 9. KOLO

VOŽDOVAC – JEDINSTVO 1:0 (1:0)

/Tavares 3/

Beograd. Stadion Voždovca.

Sudija: Uroš Milanović (Jagodina).

VOŽDOVAC: Tasić, Popović (od 59. Golubović), Busu (od 76. Mihajlović), Nenadović, Horike Ju, Madi (od 64. Dimitrić), Prodanić, Braunović, Ajdar, Tavares (od 76. Butraković), Mladenović (od 64. Milošev).

JEDINSTVO: Ganić,Kesić, Aćimović, Đorđević, Savković, Krefl, Okain (od 81. Buđevac), Jokić (od 69. Terzić), Miljković (od 87. Lišanin), Paunović (od 69. Fal), Vranješ (od 46. Vesković).

MOZZART BET PRVA LIGA - 9. KOLO

Sreda

Smederevo - Spartak 2:1 (2:0)

/Hadžić 14, 24 – Trajković 71p/

Dubočica - Teleoptik 2:0 (2:0)

/Fara 32, Ivić 43/

Napredak - OFK Vršac 1:2 (0:0)

/Bašić 50 ag - Glavinić 59, 72/

Proleter 023 - TSC 1:1 (1:0)

/Stojanović 1 ag - Nikolić 69/

Voždovac - Jedinstvo 1:0 (1:0)

/Tavares 3/

Borac - Metalac U TOKU

Četvrtak

16.00 Grafičar - Bor

18.00 Loznica - Javor