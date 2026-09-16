Zrenjanine, dobro došao nazad na fudbalsku mapu Srbije! Autogol u 36. sekundi, Taki pogađa i grudima
Vreme čitanja: 3min | sre. 16.09.26. | 20:04
Podela plena između Proletera i TSC-a u prelepom ambijentu na Karađorđevom parku
Srbijo, dobila si još jedan fudbalski centar! Zrenjanine, dobro došao nazad, čekao si ovo decenijama. Nekoliko hiljada ljudi na tribinama Karađorđevog parka, čiji je kapacitet bio ispunjen više od polovine, utisak je broj jedan sa vojvođanskog derbija devetog kola Mozzart Bet Prve lige između Proletera 023 i TSC-a, završenog remijem 1:1.
Nije to više onaj Proleter koji je veliku Jugoslaviju ispratio kao petoplasirani tim njenog poslednjeg šampionata, ali jeste to i dalje publika željna dobrog fudbala u srednjem Banatu. Drugi meč otkako je novi prvoligaš dobio dozvolu da zaigra u Zrenjaninu, prvi pod reflektorima i odmah poslasitica – dolazak skorašnjeg vicešampiona države i učesnika nokaut faze Lige konferencije. Nije Proleter bio tako daleko da TSC-u nanese prvi poraz u sezoni – ne samo što je vodio još od prvog minuta, nego je promašaj Marka Stankovića iz 59. minuta bio nestvaran, nije pogodio potpuno prazan gol. Kazna je stigla brzo, Nemanja Nikolić nastavio je svoju golgetersku seriju i na kraju možda i najpravednija podela plena.
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Retko se viđa da nakon 35 sekundi od prvog sudijskog zvižduka padne autogol. Međutim, nespretno je reagovao Andreja Stojanović nakon prodora pomenutog Stankovića, kome se iznenada otvorila leva strana, centrirao je, a levi bek Topolčana poslao loptu u sopstvenu mrežu.
Mogao je Marko Stanković da duplira vođstvo domaćina na isteku prvog sata igre, ali njegov promašaj ući će u najužu konkurenciju za najneverovatniji ove sezone u Mozzart Bet Prvoj ligi. Obišao je istrčalog golmana Simića, gol je biio potpuno prazan, ali je on pogodio samo spoljni deo mreže.
Bio je to signal za goste da silovito krenu po izjednačenje, Ožegović je u 69. minutu izbacio loptu sa gol-linije, ali je baš posle tog kornera, na centaršut Tegeltije, Nikolić pogodio gol, i to – grudima! Umalo posle pogotka nije upisao i asistenciju samo tri minuta kasnije, ali je na njegovo dodavanje Nešković pogodio prečku.
U poslednjem minutu Vukašin Krstić je, zbog drugog žutog katona, napustio igru pre vremena, ali se rezultat nije menjao.
MOZZART BET PRVA LIGA, 9. KOLO
PROLETER 023 – TSC 1:1 (1:0)
/Stojanović 1 ag - Nikolić 69/
Zrenjanin. Stadion Karađorđev park.
Sudija: Dušan Sretenović (Kragujevac).
Crveni karton: Vukašin
PROLETER 023: Perić, Radosavljević, Ožegović, Blagojević, Ročester, Vukićević, Stevanović (od 83. Goronjić), Stanković (od 71. Dodić), Arsović (od 46. Kovačević), Silađi (od 57. Marsenić), Savanović (od 83. Gavrić).
TSC: Simić, Stojković, Stojsavljević (od 68. Mladenović), Krstić, Stefan Jovanović (od 46. Milosavić), Tegeltija, Stojanović (od 68. Nešković), Petrović (od 90+1. Čavarić), Saša Jovanović (od 77. Burmaz), Todoroski, Nikolić.
MOZZART BET PRVA LIGA - 9. KOLO
Sreda
Smederevo - Spartak 2:1 (2:0)
/Hadžić 14, 24 – Trajković 71p/
Dubočica - Teleoptik 2:0 (2:0)
/Fara 32, Ivić 43/
Napredak - OFK Vršac 1:2 (0:0)
/Bašić 50 ag - Glavinić 59, 72/
Proleter 023 - TSC 1:1 (1:0)
/Stojanović 1 ag - Nikolić 69/
Voždovac - Jedinstvo 1:0 (1:0)
/Tavares 3/
Borac - Metalac U TOKU
Četvrtak
16.00 Grafičar - Bor
18.00 Loznica - Javor