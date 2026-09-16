Zrenjanine, dobro došao nazad na fudbalsku mapu Srbije! Autogol u 36. sekundi, Taki pogađa i grudima

Retko se viđa da nakon 35 sekundi od prvog sudijskog zvižduka padne autogol. Međutim, nespretno je reagovao Andreja Stojanović nakon prodora pomenutog Stankovića, kome se iznenada otvorila leva strana, centrirao je, a levi bek Topolčana poslao loptu u sopstvenu mrežu.

Mogao je Marko Stanković da duplira vođstvo domaćina na isteku prvog sata igre, ali njegov promašaj ući će u najužu konkurenciju za najneverovatniji ove sezone u Mozzart Bet Prvoj ligi. Obišao je istrčalog golmana Simića, gol je biio potpuno prazan, ali je on pogodio samo spoljni deo mreže.

Bio je to signal za goste da silovito krenu po izjednačenje, Ožegović je u 69. minutu izbacio loptu sa gol-linije, ali je baš posle tog kornera, na centaršut Tegeltije, Nikolić pogodio gol, i to – grudima! Umalo posle pogotka nije upisao i asistenciju samo tri minuta kasnije, ali je na njegovo dodavanje Nešković pogodio prečku.

U poslednjem minutu Vukašin Krstić je, zbog drugog žutog katona, napustio igru pre vremena, ali se rezultat nije menjao.

MOZZART BET PRVA LIGA, 9. KOLO

PROLETER 023 – TSC 1:1 (1:0)

/Stojanović 1 ag - Nikolić 69/

Zrenjanin. Stadion Karađorđev park.

Sudija: Dušan Sretenović (Kragujevac).

Crveni karton: Vukašin

PROLETER 023: Perić, Radosavljević, Ožegović, Blagojević, Ročester, Vukićević, Stevanović (od 83. Goronjić), Stanković (od 71. Dodić), Arsović (od 46. Kovačević), Silađi (od 57. Marsenić), Savanović (od 83. Gavrić).

TSC: Simić, Stojković, Stojsavljević (od 68. Mladenović), Krstić, Stefan Jovanović (od 46. Milosavić), Tegeltija, Stojanović (od 68. Nešković), Petrović (od 90+1. Čavarić), Saša Jovanović (od 77. Burmaz), Todoroski, Nikolić.

MOZZART BET PRVA LIGA - 9. KOLO

Sreda

Smederevo - Spartak 2:1 (2:0)

/Hadžić 14, 24 – Trajković 71p/

Dubočica - Teleoptik 2:0 (2:0)

/Fara 32, Ivić 43/

Napredak - OFK Vršac 1:2 (0:0)

/Bašić 50 ag - Glavinić 59, 72/

Proleter 023 - TSC 1:1 (1:0)

/Stojanović 1 ag - Nikolić 69/

Voždovac - Jedinstvo 1:0 (1:0)

/Tavares 3/

Borac - Metalac U TOKU

Četvrtak

16.00 Grafičar - Bor

18.00 Loznica - Javor