Poznato pola Klopovog spiska za Srbiju, dve zvezde precrtane

U prvi mah nemački mediji pisali su kako će pozvati između 27 i 30 igrača, međutim nepuna 24 sata nakon što će spisak zvanično biti objavljen (četvrtak iza 10 časova), pojedini ugledni portali i listovi tvrde kako će se na prvom Klopovom popisu naći čak 40 imena?!

Preneli smo već da će Jirgen Klop (59) za predstojeće utakmice Lige nacija (protiv Holandije, Grčke i Srbije) objaviti XXL spisak . Iskusni stručnjak ne pridaje veliki značaj tom takmičenju, ne gleda na njega iz čisto takmičarske perspektive i želi da tokom predstojećeg reprezentativnog 'prozora' isproba što veći broj kandidata za nacionalni tim.

Razume se, pred svaki meč roster će morati da bude skraćen na propisan broj (23), međutim harizmatični strateg želi da tokom predstojećih dvadesetak dana ima na oku što širu bazu igrača, da odradi nekoliko treninga sa svima, pa i da ih sve izrotira kroz četiri utakmice što slede. Gotovo je izvesno, dakle, da će jedan tim igrati protiv Holandije, drugi protiv Grčke, treći protiv Srbije. A sad - ko bi mogao da se nađe na tom podužem spisku...

Izvesno je da će Jirgen Klop napraviti ozbiljne rezove. Od ranije je poznato da se Manuel Nojer definitivno povukao iz nacionalnog tima, odnosno da novi selektor ne računa na Olivera Baumana, tako da će nemačku jedinicu napokon prigrliti Mark Andre Ter Štegen. Dočekao čovek u 34. godini... Tokom današnjeg dana procurilo je da će mu konkurenti biti debitanti Jonas Urbig (Bajern Minhen), Noa Atubolu (Ajntraht Frankfurt), Fin Damen (Augzburg) i Aleksander Nibel (Bešiktaš). Kada su u pitanju zvezde na koje se ne računa - da li samo trenutno ili trajno još nije poznato - dva imena odmah upadaju u oči: Liroj Sane i Deniz Undav. Bild navodi da je Klop sa obojicom obavio razgovor i saopštio im da ih neće zvati za narednu akciju. Ako je tako nešto Sane i mogao da očekuje - pošto već dugo ne igra na visokom nivou - napadač Štutgarta verovatno je ostao zatečen. Undav je bio jedna od retkih svetlih tačaka na Mundijalu, dao tri, namestio dva gola, a sasvim solidno igra i na startu tekuće sezone (četiri asistencije na pet utakmica). Zbog svega toga mnogi veruju mu je Klop zapravo objasnio da zna šta od njega može da očekuje, da ga ima u vidu za buduće izazove, a da sada želi šansu da ukaže nekim novim momcima...