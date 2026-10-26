Španci nastavljaju da čiste London: Unai Simon najbolji golman sveta, pobedio Raju i Dibua

U konkurenciji za najboljeg golmana sveta našla su se još četvorica vrhunskih čuvara mreže. Emilijano Martinez, argentinski reprezentativac, David Raja, čuvar mreže Arsenala, Matvej Safonov, golman Pari Sen Žermena i Tibo Kurtoa iz Reala/Belgije, morali su da se zadovolje nominacijama.

Nagradu je uručio legendarni danski golman Peter Šmajhel, nekadašnji čuvar mreže Mančester Junajteda i jedan od najboljih na svojoj poziciji u istoriji fudbala.

Za Španiju je ovo treće priznanje na svečanosti u Londonu, a sva tri imaju snažnu vezu sa reprezentacijom koja je letos osvojila planetu. Jamal je proglašen najboljim mladim igračem, De la Fuente najboljim trenerom, a Simon najboljim golmanom sveta.

Ostaje još samo da se vidi hoće li se španska dominacija možda nastaviti i prilikom dodele glavnog priznanja, Zlatne lopte, za koju se Jamal bori sa Kilijanom Embapeom i Harijem Kejnom.