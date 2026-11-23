Jokić se prisetio jednostavnosti Karija Pešića
Vreme čitanja: 2min | pon. 23.11.26. | 12:00
" Ako naš napad traje duže, i protivnik će igrati duže napade", rekao je centar Denvera
Denver Nagetsi nisu šampionski tim ove sezone. I ako ne bude trejdova, neće ni postati. O tome govori i činjenica da su morali da igraju produžetak protiv Čikago Bulsa koji su jedna od najgorih ekipa u ligi.
Morao je Nikola Jokić da pali MVP mod i isporuči tripl-dabl od 37 poena, 18 skokova i 11 asistencija ne bi li Bulsi poklekli posle 53 minuta košarke. Svestan je i Jokić da ova ekipa nema ono što je potrebno da bi se napala titula, ali to ne menja činjenicu da će on probati da izvuče maksimum od svojih saigrača.
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Posle utakmice, Nikola Jokić je istakao da Denver nije nametao ritam igre, a onda se prisetio i reči Svetislava Pešića sa kojim je sarađivao u nacionalnom timu Srbije.
"Imali smo priliku da usporimo utakmicu, ali smo se prepustili toku igre. Oni su diktirali tempo. Moj bivši selektor je govorio da brz napad znači i brz povratak u odbranu. Ako naš napad traje duže, i protivnik će igrati duže napade".
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Očigledno je da je Jokić aludirao na momente kada je Denver igrao haotično, a u haosu su se Bulsi bolje snalazili. Kada su Nagetsi uspeli da umire igru, uspeli su i da naprave razliku i na kraju pobede.
Čikago prema naprednim statistikama igra najbrže u ligi, dok je Denver tek 23. tim po tom segmentu. Bulsi su takođe 13. po broju poena u kontranapadu, a Nagetsi 25. Zato je bilo potrebno da se igraju pozicioni napadi, jer franšiza iz Kolorada nema predispozicije da igra brzo.
Narednu utakmicu Denver igra u noći između utorka i srede protiv Dalas Meveriksa.
NBA - ponedeljak na utorak
01.00: (2.65) Šarlot (16.0) Memfis (1.60)
01.00: (1.60) Filadelfija (16.0) Portland (2.65)
01.30: (1.15) Minesota (20.0) Bruklin (6.50)
01.30: (1.20) Toronto (19.0) Milvoki (5.50)
01.30: (3.00) Indijana (16.0) Oklahoma (1.50)
02.00: (4.10) Čikago (17.0) Klivlend Kavalirs (1.30)
02.00: (2.40) Nju Orleans (15.0) Finiks (1.70)
02.30: (1.17) Hjuston (20.0) LA Klipers (6.00)
04.00: (1.10) LA Lejkers (23.0) Juta (8.00)
04.00: (4.70) Sakramento (17.0) San Antonio (1.25)
***kvote su podložne promenama