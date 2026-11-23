Posle utakmice, Nikola Jokić je istakao da Denver nije nametao ritam igre, a onda se prisetio i reči Svetislava Pešića sa kojim je sarađivao u nacionalnom timu Srbije.

"Imali smo priliku da usporimo utakmicu, ali smo se prepustili toku igre. Oni su diktirali tempo. Moj bivši selektor je govorio da brz napad znači i brz povratak u odbranu. Ako naš napad traje duže, i protivnik će igrati duže napade".

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Očigledno je da je Jokić aludirao na momente kada je Denver igrao haotično, a u haosu su se Bulsi bolje snalazili. Kada su Nagetsi uspeli da umire igru, uspeli su i da naprave razliku i na kraju pobede.

Čikago prema naprednim statistikama igra najbrže u ligi, dok je Denver tek 23. tim po tom segmentu. Bulsi su takođe 13. po broju poena u kontranapadu, a Nagetsi 25. Zato je bilo potrebno da se igraju pozicioni napadi, jer franšiza iz Kolorada nema predispozicije da igra brzo.

Narednu utakmicu Denver igra u noći između utorka i srede protiv Dalas Meveriksa.

NBA - ponedeljak na utorak

01.00: (2.65) Šarlot (16.0) Memfis (1.60)

01.00: (1.60) Filadelfija (16.0) Portland (2.65)

01.30: (1.15) Minesota (20.0) Bruklin (6.50)

01.30: (1.20) Toronto (19.0) Milvoki (5.50)

01.30: (3.00) Indijana (16.0) Oklahoma (1.50)

02.00: (4.10) Čikago (17.0) Klivlend Kavalirs (1.30)

02.00: (2.40) Nju Orleans (15.0) Finiks (1.70)

02.30: (1.17) Hjuston (20.0) LA Klipers (6.00)

04.00: (1.10) LA Lejkers (23.0) Juta (8.00)

04.00: (4.70) Sakramento (17.0) San Antonio (1.25)

***kvote su podložne promenama