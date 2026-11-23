Njegove reči izazvale su burne reakcije, a ubrzo se oglasio i Košarkaški savez Srbije, koji je takav stav ocenio kao neprimeren i nespretan, uz formulaciju "da ne kažemo, bezobrazan". Nešto ranije, trener Partizana Đoan Penjaroja objasnio je da će srpski reprezentativci iz redova crno-belih "moći da se priključe nacionalnom timu tek posle utakmice protiv Dubaija" u sredu uveče. To im ostavlja vrlo malo vremena da stignu u Klaipedu, ali teoretski je izvodljivo da stignu na dan utakmice. Međutim, Penjarojina izjava nije izazvala ni približno sličnu reakciju javnosti, kao ono što su reči njegovog sunarodnika...

Sreda, 17.00: (1,35) Dubai (16,0) Partizan Mozzart Bet (3,70)

Navaro je dao povod za kritike, najviše načinom na koji je govorio. Ipak, kada se pogledaju minutaže i uloge reprezentativnih kandidata u Zvezdi i Partizan Mozzart Betu, kao i dosadašnja praksa tokom kvalifikacionih okupljanja, postavlja se pitanje da li je čitava situacija zaista morala da preraste u toliku polemiku, dodatno pojačanu oštrom reakcijom iz Sazonove 83.

"A šta želite da uradim? Da ostavim sve srpske igrače po strani kako bi igrali protiv Litvanije? Možemo da pitamo i igrače kako razmišljaju, da li i kada žele da igraju. Nije lako... Ko plaća igrače? Prioritet je Crvena zvezda i utakmica u utorak. Posle neka selektor odluči koliko ko će i koliko igrati. Ne možemo mi da biramo tim na osnovu potreba reprezentacije", rekao je Navaro posle trijumfa nad Cibonom.

Potom je, govoreći o Dejanu Davidovcu i njegovoj očekivanoj minutaži protiv Virtusa zbog problema sa povredom Semija Odželeja, dodatno naglasio:

"Da, Deki će igrati dosta... Napravićemo analizu, ali ponavljam: nacionalni tim nije prioritet za nas".

Razumljivo je da trener evroligaša prvo razmišlja o obavezama sopstvene ekipe. Za rezultate Crvene zvezde odgovara Navaro, baš kao što Penjaroja odgovara za rezultate Partizan Mozzart Beta. Njihov posao podrazumeva da pripreme tim za utakmicu, raspodele minutažu i vode računa o fizičkom stanju igrača kako ne bi došlo do fizičkog preopterećenja. I u tome nema ničeg spornog. Čak je sve opravdano. Međutim, način na koji je Navaro predstavio problem, posebno deo o finansiranju igrača, bio je nepotreban. Time je otvorio pitanje koje znatno prevazilazi njegovu nadležnost i dao legitimni povod za reakciju Košarkaškog saveza Srbije. Iz KSS su onda podsetili da "država Srbija u značajnoj meri finansira Crvenu zvezdu i njene trenere i igrače", uz napomenu da "Navaro raspolaže sa 13 stranaca i da selektor nije ni tražio sve domaće košarkaše", imajući u vidu klupske obaveze.

Utorak, 19.00: (1,30) Crvena zvezda (17,0) Virtus Bolonja (4,10)

Reakcija jeste bila jaka, ali osnovna zamerka ima uporište. Crvena zvezda i Partizan Mozzart Bet godinama računaju na značajnu finansijsku podršku države, kako kroz direktna izdvajanja, tako i kroz ugovore sa državnim kompanijama, o čemu se poslednjih dana i sedmica sve glasnije priča u jeku društveno-političkih promena u zemlji. U ovoj, kao i nekim prethodnim sezonama, državno finansiranje činilo je približno trećinu, pa i više, njihovih budžeta, u zavisnosti od strukture prihoda...

Zbog toga Navarovo pitanje ko plaća igrače teško može da posluži kao argument protiv njihovog odlaska u reprezentaciju. Klubovi koji u tolikoj meri zavise od javnih sredstava morali bi da pokažu posebnu odgovornost prema nacionalnom timu. Bez obzira o kome se radi. To, naravno, ne znači da bi Savez trebalo da sastavlja njihove timove ili određuje minutažu igračima, ali znači da interes reprezentacije mora da ima ozbiljnu težinu u razgovorima o dostupnosti igrača.

I upravo tu dolazimo do drugog dela čitave priče, onog koji je u nastaloj polemici pomalo ostao po strani...

KOLIKO SU REPREZENTATIVCI OPTEREĆENI U ZVEZDI I PARTIZANU?

Lakić i Dobrić (©MN Press)

Na spisku Dušana Alimpijevića iz redova Crvene zvezde nalaze se Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Nikola Đurišić i Vojin Medarević. Kada se pogleda njihov dosadašnji učinak u Evroligi, teško je govoriti o igračima koji nose veliki teret u Navarovoj rotaciji. Iako, neminovno, jesu opterećeni stalnim putovanjima i životom koji ne ostavlja nimalo prostora za predah i odmor. Ali, to je njihov posao i ono za šta su plaćeni...

Medarević nije ni registrovan za elitno evropsko takmičenje i nastupa samo u ABA ligi. Đurišić je od početka sezone odigrao samo pet utakmica uz prosečnu minutažu od nešto više od 11 minuta. Protiv Armanija u Milanu proveo je skoro 15 minuta na parketu, dok protiv Barselone u narednom susretu nije bio ni u protokolu. Dobrić je u nešto drugačijoj situaciji jer je gotovo redovno u sastavu, ali ni njegova minutaža nije naročito velika. U proseku igra gotovo 11 minuta, a u poslednjem duplom kolu, protiv Armanija i Barselone, sakupio je svega 15 minuta zbirno. Istina, protiv Real Madrida prethodno je igrao dvadesetak minuta, ali takva potrošnja više je, objektivno, izuzetak nego pravilo.