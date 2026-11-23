Vreme čitanja: 9min | pon. 23.11.26. | 12:21
Navaro jeste pogrešio, a da li je baš bila potrebna da nastane tolika tenzija sa obe strane? Iako je potpuno opravdano da trener štiti svoje igrače, interes reprezentacije mora da ima ozbiljnu težinu. Dijalogom se izbegavaju ovakve situacije
Velika prašina digla se u srpskoj košarkaškoj javnosti zbog izjava trenera Crvene zvezde Ibona Navara o statusu potencijalnih reprezentativaca Srbije uoči okupljanja pred dve verovatno i ključne utakmice u kvalifikacijama za Mundobasket 2027. godine, protiv Litvanije u četvrtak u Klaipedi i Italije u nedelju u Beogradu.
Navaro je bio direktan u odgovorima na pitanja o tome da li će pustiti srpske igrače iz Crvene zvezde da se priključe reprezentaciji ranije, odnosno pre utakmice sa Virtusom u utorak, posle čega je pokrenuo i pitanje ko ih plaća. Tada je poručio da nacionalni tim nije prioritet njegovog kluba, kao i da će posle susreta sa Virtusom biti dogovora sa selektorom Dušanom Alimpijevićem oko toga da li će, ko i koliko igrati u Klaipedi u četvrtak veče.
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Njegove reči izazvale su burne reakcije, a ubrzo se oglasio i Košarkaški savez Srbije, koji je takav stav ocenio kao neprimeren i nespretan, uz formulaciju "da ne kažemo, bezobrazan". Nešto ranije, trener Partizana Đoan Penjaroja objasnio je da će srpski reprezentativci iz redova crno-belih "moći da se priključe nacionalnom timu tek posle utakmice protiv Dubaija" u sredu uveče. To im ostavlja vrlo malo vremena da stignu u Klaipedu, ali teoretski je izvodljivo da stignu na dan utakmice. Međutim, Penjarojina izjava nije izazvala ni približno sličnu reakciju javnosti, kao ono što su reči njegovog sunarodnika...
Sreda, 17.00: (1,35) Dubai (16,0) Partizan Mozzart Bet (3,70)
Navaro je dao povod za kritike, najviše načinom na koji je govorio. Ipak, kada se pogledaju minutaže i uloge reprezentativnih kandidata u Zvezdi i Partizan Mozzart Betu, kao i dosadašnja praksa tokom kvalifikacionih okupljanja, postavlja se pitanje da li je čitava situacija zaista morala da preraste u toliku polemiku, dodatno pojačanu oštrom reakcijom iz Sazonove 83.
"A šta želite da uradim? Da ostavim sve srpske igrače po strani kako bi igrali protiv Litvanije? Možemo da pitamo i igrače kako razmišljaju, da li i kada žele da igraju. Nije lako... Ko plaća igrače? Prioritet je Crvena zvezda i utakmica u utorak. Posle neka selektor odluči koliko ko će i koliko igrati. Ne možemo mi da biramo tim na osnovu potreba reprezentacije", rekao je Navaro posle trijumfa nad Cibonom.
Potom je, govoreći o Dejanu Davidovcu i njegovoj očekivanoj minutaži protiv Virtusa zbog problema sa povredom Semija Odželeja, dodatno naglasio:
"Da, Deki će igrati dosta... Napravićemo analizu, ali ponavljam: nacionalni tim nije prioritet za nas".
Razumljivo je da trener evroligaša prvo razmišlja o obavezama sopstvene ekipe. Za rezultate Crvene zvezde odgovara Navaro, baš kao što Penjaroja odgovara za rezultate Partizan Mozzart Beta. Njihov posao podrazumeva da pripreme tim za utakmicu, raspodele minutažu i vode računa o fizičkom stanju igrača kako ne bi došlo do fizičkog preopterećenja. I u tome nema ničeg spornog. Čak je sve opravdano. Međutim, način na koji je Navaro predstavio problem, posebno deo o finansiranju igrača, bio je nepotreban. Time je otvorio pitanje koje znatno prevazilazi njegovu nadležnost i dao legitimni povod za reakciju Košarkaškog saveza Srbije. Iz KSS su onda podsetili da "država Srbija u značajnoj meri finansira Crvenu zvezdu i njene trenere i igrače", uz napomenu da "Navaro raspolaže sa 13 stranaca i da selektor nije ni tražio sve domaće košarkaše", imajući u vidu klupske obaveze.
Utorak, 19.00: (1,30) Crvena zvezda (17,0) Virtus Bolonja (4,10)
Reakcija jeste bila jaka, ali osnovna zamerka ima uporište. Crvena zvezda i Partizan Mozzart Bet godinama računaju na značajnu finansijsku podršku države, kako kroz direktna izdvajanja, tako i kroz ugovore sa državnim kompanijama, o čemu se poslednjih dana i sedmica sve glasnije priča u jeku društveno-političkih promena u zemlji. U ovoj, kao i nekim prethodnim sezonama, državno finansiranje činilo je približno trećinu, pa i više, njihovih budžeta, u zavisnosti od strukture prihoda...
Zbog toga Navarovo pitanje ko plaća igrače teško može da posluži kao argument protiv njihovog odlaska u reprezentaciju. Klubovi koji u tolikoj meri zavise od javnih sredstava morali bi da pokažu posebnu odgovornost prema nacionalnom timu. Bez obzira o kome se radi. To, naravno, ne znači da bi Savez trebalo da sastavlja njihove timove ili određuje minutažu igračima, ali znači da interes reprezentacije mora da ima ozbiljnu težinu u razgovorima o dostupnosti igrača.
I upravo tu dolazimo do drugog dela čitave priče, onog koji je u nastaloj polemici pomalo ostao po strani...
KOLIKO SU REPREZENTATIVCI OPTEREĆENI U ZVEZDI I PARTIZANU?
Na spisku Dušana Alimpijevića iz redova Crvene zvezde nalaze se Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Nikola Đurišić i Vojin Medarević. Kada se pogleda njihov dosadašnji učinak u Evroligi, teško je govoriti o igračima koji nose veliki teret u Navarovoj rotaciji. Iako, neminovno, jesu opterećeni stalnim putovanjima i životom koji ne ostavlja nimalo prostora za predah i odmor. Ali, to je njihov posao i ono za šta su plaćeni...
Medarević nije ni registrovan za elitno evropsko takmičenje i nastupa samo u ABA ligi. Đurišić je od početka sezone odigrao samo pet utakmica uz prosečnu minutažu od nešto više od 11 minuta. Protiv Armanija u Milanu proveo je skoro 15 minuta na parketu, dok protiv Barselone u narednom susretu nije bio ni u protokolu. Dobrić je u nešto drugačijoj situaciji jer je gotovo redovno u sastavu, ali ni njegova minutaža nije naročito velika. U proseku igra gotovo 11 minuta, a u poslednjem duplom kolu, protiv Armanija i Barselone, sakupio je svega 15 minuta zbirno. Istina, protiv Real Madrida prethodno je igrao dvadesetak minuta, ali takva potrošnja više je, objektivno, izuzetak nego pravilo.
Najveću minutažu među pomenutom četvoricom ima Davidovac, sa prosečno 13 minuta. On jeste odigrao vrlo važnu ulogu u pobedi nad Barselonom, kada je za 17 minuta pružio izuzetno korisnu partiju u oba smera. Protiv Armanija igrao je 12, a protiv Reala 15 minuta. Treba imati na umu i da je propustio prve tri utakmice sezone, dok je njegov prostor u rotaciji u velikoj meri zavisio od zdravstvenog stanja saigrača na poziciji.
Teško je prihvatiti da bi eventualni odlazak nekog od ovih igrača u reprezentaciju morao da predstavlja nepremostiv problem za Crvenu zvezdu. Opet, treba razumeti i Navarov stav da zaštiti svoje igrače i naravno da postoje okolnosti koje se ne vide u statistici, od zdravstvenog stanja do plana stručnog štaba za narednu utakmicu. Ipak, kako svaka akcija ima svoju reakciju, naročito kod nas gde su iste neretko impulsivne, očekivalo bi se da postoji dovoljno prostora za dogovor...
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U Partizan Mozzart Betu su okolnosti nešto drugačije, mada je i tamo jasno da svi kandidati za reprezentaciju nisu podjednako opterećeni. Vanja Marinković se tek vratio posle teške povrede Ahilove tetive i vezao četiri utakmice u Evroligi, uz prosečno nešto više od 21 minuta. S obzirom na dužinu oporavka, njegov slučaj zahteva poseban oprez. Zato je i važno što je već razgovarao sa selektorom Alimpijevićem o mogućnosti da se priključi reprezentaciji ukoliko ne bude posledica po njegov oporavak.
Arijan Lakić igra oko 13 minuta po utakmici i redovno je prisutan u rotaciji. Međutim, od Partizanovih reprezentativaca najveći teret nosi Nikola Tanasković, koji je nastupio na svim evroligaškim utakmicama od početka sezone, sa prosekom od skoro 20 minuta. Njegova situacija posebno je zahtevna jer je Derek Vilis povređen praktično od prvog kola, pa je Tanasković u kontinuitetu morao da pokriva veliki deo minuta na poziciji krilnog centra. Posle gostovanja Dubaiju, gde se ponovo očekuje njegova značajna uloga, pitanje fizičke potrošnje i vremena potrebnog za put do Klaipede svakako nije zanemarljivo.
Penjaroja je, inače, izabrao znatno mirniji način da predstavi praktično identičan klupski stav. Poručio je da srpski igrači mogu da se priključe reprezentaciji, ali tek posle evroligaške utakmice protiv Dubaija. Time, dakle, nije unapred zatvorio vrata nacionalnom timu, iako se zbog rasporeda i dalekog putovanja može postaviti pitanje koliko je realno očekivati njihovo prisustvo na terenu već u četvrtak.
Dakle, obojica trenera polaze od interesa svojih klubova, ali različit način komunikacije doveo je do potpuno drugačijih reakcija.
TRI UTAKMICE KOJE POKAZUJU DA OVO NIJE PRESEDAN
Čitava rasprava dobija nešto drugačiju perspektivu kada se pogleda istorija kvalifikacionih prozora. Od uvođenja novog sistema kvalifikacija za Mundobasket 2019. godine, reprezentacija Srbije je u tri navrata igrala utakmice bez ijednog košarkaša koji je u tom trenutku nastupao za Crvenu zvezdu ili Partizan.
Poslednji takav slučaj zabeležen je 24. februara 2023. godine, kada je Srbija gostovala Grčkoj u završnici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Zvezda i Partizan tada su imali evroligaške obaveze, pa selektor Svetislav Pešić u Atini nije imao nijednog igrača iz dva najveća srpska kluba. Prethodna dva primera potiču iz septembra 2018. godine, odnosno kvalifikacija za Mundobasket u Kini. Srbija je 13. septembra gostovala Grčkoj, a tri dana kasnije dočekala Estoniju. Ni na jednoj od te dve utakmice nije bilo igrača koji su u tom trenutku nosili dres Zvezde ili Partizana.
Prema pregledu 44 kvalifikacione utakmice od početka tog sistema do danas, na 41 susretu Srbija je imala makar jednog predstavnika beogradskih večitih rivala, dok je tri puta igrala bez njih. Dakle, čak i kada se dogodi da reprezentacija ne dobije nijednog košarkaša iz Zvezde ili Partizana za duel sa Litvanijom, to ne bi bila situacija sa kojom se srpska košarka prvi put suočava. To svakako ne bi trebalo da bude opravdanje da klubovi odbijaju saradnju sa reprezentacijom, ali jeste argument protiv predstavljanja aktuelne situacije kao nekakve istorijske katastrofe. Dijalog i dogovor su jedino ispravno rešenje...
Istorija pamti i da je današnji predsednik Saveza Nebojša Čović maja 2017. bio protiv toga da Zvezda, čiji je u tom trenutku bio predsednik, daje igrače za reprezentaciju u terminu u kojem se igra Evroliga. Govorio je tada da je to "besmisleno". Od tada, pa dosad, bilo je brojnih polemika o učešću igrača večitih u reprezentaciji Srbije. Večitih je, najčešće, bilo u timu, čak i u vreme Čovićevog boravka na Malom Kalemegdanu, a glavni zagovornik ideje da srpski klubovi moraju da se stave u službu nacionalne selekcije bio je Svetislav Pešić.
ŽALGIRISOV PRIMER I PITANJE KOJE OSTAJE OTVORENO
Zanimljivo je pogledati i kako se sa gotovo istim problemom suočava Žalgiris, čiji igrači takođe imaju važnu ulogu u reprezentaciji Litvanije. Litvanski klub u sredu gostuje Real Madridu, samo dan pre utakmice protiv Srbije. Ipak, odlučio je da trojicu košarkaša, Mareka Blaževiča, Dovidasa Giedraitisa i Deividasa Sirvidisa, oslobodi evroligaških obaveza i omogući im da se već u ponedeljak priključe pripremama nacionalnog tima.
S druge strane, selektor Dainijus Adomaitis neće moći da računa na Jonasa Valančijunasa i Ažuolasa Tubelisa, dok protiv Srbije neće igrati ni Arnas Butkevičijus. Valančijunas ostaje uz klub zbog evroligaške utakmice, Tubelis ima problem sa kolenom, a Butkevičijus bi trebalo da bude na raspolaganju za naredni susret sa Bosnom i Hercegovinom.
Nisu, dakle, ni Litvanci dobili sve igrače koje su želeli, niti je Žalgiris bezuslovno stavio čitav roster na raspolaganje reprezentaciji. Napravljena je selekcija u skladu sa potrebama kluba i nacionalnog tima, uz dogovor oko toga ko može ranije da napusti ekipu.
Upravo je to primer koji bi mogao da posluži i u Srbiji. Crvena zvezda u utorak igra protiv Virtusa u Beogradu, pa njeni igrači imaju više vremena da se priključe reprezentaciji nego košarkaši Partizana, koje u sredu očekuje utakmica u Dubaiju. Putovanje od Beograda do Klaipede ipak je znatno jednostavnije od onog koje bi crno-beli morali da organizuju posle gostovanja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Kada se sve sabere, teško je pronaći opravdanje za toliku količinu tenzije koja se naprasno stvorila oko reprezentativnog okupljanja. Navaro jeste pogrešio kada je otvorio pitanje finansiranja igrača i poručio da reprezentacija nije prioritet. Od trenera kluba koji u značajnoj meri zavisi od državne podrške opravdano je očekivati više razumevanja za potrebe nacionalnog tima. Ali, isto tako, teško je pronaći razlog da se pitanje dostupnosti nekoliko igrača, od kojih većina nema veliku ulogu u evroligaškim rotacijama, pretvori u sukob koji dodatno opterećuje odnose u srpskoj košarci.
Uostalom, vrlo je moguće da će se kroz razgovore sa selektorom Alimpijevićem pronaći rešenje i da će Srbija u Klaipedi ipak imati nekog predstavnika Crvene zvezde ili Partizana. A čak i ako se to ne dogodi, istorija kvalifikacija pokazuje da je reprezentacija već prolazila kroz takve situacije.
Zato bi bilo mnogo korisnije da se pažnja što pre vrati na ono zbog čega je čitava priča i počela - kako da Srbija u dve važne kvalifikacione utakmice dobije najjači mogući sastav u okolnostima koje nisu idealne. To, neminovno, zahteva dogovor klubova i selektora, uz uvažavanje obaveza i jednih i drugih.
Posle svega izgovorenog, ostaje utisak da je upravo takav razgovor morao da prethodi javnoj polemici.