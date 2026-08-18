Dinamo protiv Vikinga u lovu na veliku nagradu, Riječaninu Tripiću se ostvario san

Kako god, za njega večerašnji susret dolazi prerano, ali za trenera Marija Kovačevića je najvažnije da može da računa na sve ostale igrače. " Najboljim navijačima bih čestitao 40. rođendan, želim da im naša pobeda bude čestitka. Svi igrači su zdravi i na raspolaganju, znamo da moramo da budemo još bolji ako želimo da uđemo u ligu šampiona. Mislim da smo svaki meč sve bolji, ali sada moramo da budemo najbolji. Kada vidimo logo Lige šampiona, to je prelepo. Mi smo nova ekipa, godinu dana smo na okupu i ostvarili smo mnogo uspeha. Bio je cilj da uđemo u plej-of, srećni smo i zadovoljni. Verujem u svoj tim, verujem da ćemo odigrati najbolju utakmicu i da ćemo ući u Ligu šampiona ", izjavio je Mario Kovačević .

Inače, Dinamo i Kravcov su sve dogovorili još početkom meseca, ali je sve potrajalo zbog dobijanja radne vize. U Dinamu će biti u naredne četiri godine. Kravcov ima 24 godine i prve fudbalske korake je načinio u Zenitu, za čiji prvi tim je debitovao u martu 2021. U klubu iz Sankt Peterburga nije uspeo da se nametne, pa ga je to navelo da ode u Nižnji Novgorod, a potom i Soči. Za njega su se osim Dinama interesovali i moskovska Lomkomotiva i Kadiz.

Ovaj igrač sredine terena je stigao kao slobodan igrač pošto mu je istekao ugovor sa Sočijem, za koji je odigrao više od 100 mečeva. Poslednji je odigrao u aprilu protiv Rostova. Veruje se da će on biti alternativa za Josipa Mišića na poziciji zadnjeg veznog igrača.

U poslednjih mesec dana Viking je odigrao sedam prvenstvenih mečeva, upisao četiri pobede, dva remija i jedan poraz, i to za vikend na gostovanju Rozenborgu (1:0). Trener Dinama ističe da je svestan snage protivničkog tima.

"Viking je skandinavski tim, igraju ofanzivno, s mnogo igrača odlaze u završnicu. Oni su već pet-šest godina zajedno, pravi su tim. Ta tri njihova napadača na čelu s kapitenom Zlatkom Tripićem prave razliku, imaju mnogo kvalitetnih stvari. Moramo da budemo na nivou ako želimo do pobede, dobro smo ih skautirali, bićemo spremni. Mečevi sa Norvežanima su uvek zanimljivi i teški. Norveški fudbal je u velikom usponu, cenimo ih i poštujemo, ali verujemo u sebe i to da ćemo se mi radovati na kraju", dodao je Kovačević.

Činjenica je da će se revanš u Norveškoj za sedam dana igrati na drugačijoj podlozi, u pitanju je veštačka trava.

"Više volim prirodnu travu, ali nemam ništa ni protiv veštačke. Ima je u tim krajevima gde je teško održavati prirodnu, zato neće biti problema", kaže trener Dinama.

Na drugoj strani, kapiten Vikinga je Zlatko Tripić, koji je rođen u Rijeci, ali je odrastao u Norveškoj.

"Rođen sam u Rijeci, roditelji su mi iz BiH, a odrastao sam u Norveškoj i tamo sam ceo život. Rekao sam da mi je cilj da odigram jednu evropsku utakmicu na ovim prostorima, a Dinamo je jedan od najboljih klubova ovde. Ovo je san, lepa prilika i drago mi je da sam ponovno u Hrvatskoj. Naravno, kada smo već došli, želimo da pobedimo i odigramo dobru utakmicu. Igramo protiv vrhunske ekipe i učinićemo sve da prođemo dalje", kaže Tripić.

Norvežani od 2021. godine imaju nešto jedinstveno u evropskom fudbalu. Reč je o tome da imaju dva trenera koji imaju podjednaku odgovornost, a u pitanju su Morten Jensen i Bjarte Lunde Orshajm. Viking su prošle sezone doveli do prve titule posle 34 godine i time su proglašeni najboljim trenerima lige za 2025.

Jensen je na pitanje o tome kako donose odluke i kako funkcionišu zajedno, imao šaljiv odgovor.

"Mnogi nas to pitaju, ali mi zajedno raspravljamo i nalazimo rešenja. Znamo se 15 godina, kao da smo muž i žena koji odgajaju decu. I ne, ne preti nam 'razvod', još smo venčani", rekao je trener Vikinga.

Pre ovog meča, Dinamo je pobedio u prvenstvu ekipu Rudeša sa 4:0. U seriji su od 28 mečeva bez poraza, računajući i prijateljske mečeve. Poslednji put su poraženi u februaru u Ligi Evrope od Genka (1:3).

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PLEJ-OF ZA LIGU ŠAMPIONA

Utorak

21.00: (1,75) Dinamo (Z) (4,00) Viking (4,40)

21.00: (2,10) Fenerbahče (3,45) Lion (3,50)

21.00: (3,05) Levski (3,15) AEK (2,45)

Sreda

21.00: (1,65) Seltik (4,00) LASK (5,20)

21.00: (1,80) Slovan (3,90) Celje (4,30)

21.00: (2,60) NEC Najmehen (3,70) Bode Glimt (2,50)

21.00: (2,40) Hapoel Ber Ševa (3,35) Sabah (2,95)

*** kvote su podložne promenama