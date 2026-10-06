Šta uradi nekadašnji supertalenat i mogući A reprezentativac Italije? Golčina sa 70 metara (VIDEO)

U veznom redu Italije u kojem igraju Alesandro Romano, Isa Dumbija i Nikolo Fađoli, možda ima mesta i za Šera Endura. U istoj večeri kada je selekcija Roberta Mančinija na Olimpiku savladala Tursku u četvrtom kolu A divizije Lige nacija, jedno, nekada supertalentovano dete, blesnulo je u euro kvalifikacijama u dresu mlade reprezentacije Azura.

Od majke Italijanke i oca Senegalca, Šer Endur je početkom aktuelne decenije bio veliki projekat Benfike. Međutim, zapleo je oko produžetka ugovora, a tadašnji tinejdžer se kao slobodan igrač preselio u Pari Sen Žermen. Francuski L'Ekip je namirisao novog Pogbu, Endur je slovio za vezistu koji ima i fizikalije i tehniku i fudbalski mozak. Međutim, na Parku prinčeva nije pronašao put, a nije Bog zna koliko uživao ni na pozajmicama u Bragi i Bešiktašu.