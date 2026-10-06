Šta uradi nekadašnji supertalenat i mogući A reprezentativac Italije? Golčina sa 70 metara (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | uto. 06.10.26. | 00:25
Šer Endur se nameće Robertu Mančiniju
U veznom redu Italije u kojem igraju Alesandro Romano, Isa Dumbija i Nikolo Fađoli, možda ima mesta i za Šera Endura. U istoj večeri kada je selekcija Roberta Mančinija na Olimpiku savladala Tursku u četvrtom kolu A divizije Lige nacija, jedno, nekada supertalentovano dete, blesnulo je u euro kvalifikacijama u dresu mlade reprezentacije Azura.
Od majke Italijanke i oca Senegalca, Šer Endur je početkom aktuelne decenije bio veliki projekat Benfike. Međutim, zapleo je oko produžetka ugovora, a tadašnji tinejdžer se kao slobodan igrač preselio u Pari Sen Žermen. Francuski L'Ekip je namirisao novog Pogbu, Endur je slovio za vezistu koji ima i fizikalije i tehniku i fudbalski mozak. Međutim, na Parku prinčeva nije pronašao put, a nije Bog zna koliko uživao ni na pozajmicama u Bragi i Bešiktašu.
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Fiorentina ga je februara 2025. godine platila Parižanima 5.000.000 evra, a Endur je počeo da raste u Seriji A. Dobio je odgovarajuću minutažu i na današnji dan, tržišna vrednost mu se procenjuje na 20.000.000 evra. Sa 22 godine, i dalje je vrlo, vrlo mlad.
Večeras je, sa dva gola protiv Poljske, a zapravo čudesnim pogotkom sa oko 70 metara, podsetio fudbalsku planetu na svoj potencijal. U deliću sekunde, video je poziciju protivničkog golmana, raspalio i postao viralan.
Debitovao je za seniorsku reprezentaciju Italije u junu, dok je A tim vodio vršilac dužnosti Silvio Baldini. Upisao je nastupe protiv Luksemburga i Grčke u prijateljskim mečevima, a Roberto Mančini će sigurno videti večerašnju partiju momka koji igra na poziciji centralnog veznog ili nešto što Italijani vole da zovu mezzala. Reč je o veznim fudbalerima koji igraju u širinu i više ka protivničkom golu.