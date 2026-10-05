Medeljin želi da prekine prokletstvo protiv Santa Fea

"Moćnici sa planina" trenutno zauzimaju šesto mesto sa 20 bodova i gol razlikom +4, dok je Santa Fe stepenicu niže, sa 19 bodova i čak nešto boljom gol-razlikom (+6). Razlika je mala, ulog veliki, a svaka greška može da znači korak unazad u trci za plasman u završne kvartale.

02.00: (1,90) Independijente Medeljin (3,40) Santa Fe (3,80)

Domaćin će pokušati da iskoristi ono što mu je ove sezone jedno od najjačih oružja, domaći teren. Ekipa koju od jula vodi Amaranto Perea ne blista u kontinuitetu, ali u Medeljinu ume da pronađe dodatnu energiju. U poslednjih šest prvenstvenih utakmica Independiente je upisao po dve pobede, remija i poraza. Posle remija 2:2 sa Miljonariosom i poraza 0:2 od Juniora, "Moćnici" su odgovorili pobedom 2:1 protiv Jaguaresa. Za kreativnost u sredini terena zadužen je Huan Fernando Kintero, dok će najveća opasnost pred golom Santa Fea dolaziti od Džona Montanja i Džejsona Medine, napadača koji su već ostavljali trag u važnim utakmicama.

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Santa Fe, međutim, u Medeljin ne dolazi sa belom zastavom. Tim iz Bogote predvodi Pablo Repeto, a poslednji rezultati daju mu razlog za optimizam. Santa Fe je u prethodnom kolu slavio na gostovanju Deportivo Pereiri sa 2:1, uz oba pogotka Nauela Bustosa, koji je sa pet golova jedan od najopasnijih strelaca ekipe. Ipak, ni "Kardinali" nisu izbegli oscilacije, kada su u sklopu 12. kola Klausure doživeli minimalan poraz od Deportivo Kalija. U ovakvom meču iskustvo kapitena Uga Rodaljege može da bude od neprocenjive vrednosti, posebno kada utakmica uđe u onu fazu u kojoj više nije presudna lepota, već karakter.

Istorija ovog duela takođe je na strani gostiju. Od 2005. godine dva kluba odigrala su 53 međusobna susreta, Santa Fe je slavio 21 put, sa druge strane Medeljin je upisao 12 pobeda, dok je čak 20 utakmica završeno bez pobednika. Još više bode oči podatak da Independiente nije uspeo da savlada Santa Fe u poslednjih pet međusobnih okršaja.

Zato večerašnji susret nije samo još jedna stavka u rasporedu. Na "Atanasio Žirardotu" sudaraju se ekipe koje gledaju prema istom cilju, ali iz različitih uglova. Independiente iz Medeljina želi da iskoristi prednost domaćeg terena i pobegne rivalu, dok imenjak iz Santa Fea traži još jedan veliki gostujući skalp kako bi se učvrstio među kandidatima za završnu fazu. U prvenstvu u kojem razlike na tabeli često stanu u jedan potez, jedan gol ili jednu grešku, upravo takvi dueli umeju da odluče ko će u finiš sezone ući sa više samopouzdanja.

PIŠE: Đorđe RADONJIĆ

KOLUMBIJA (KLAUSURA), 13. KOLO

Nedelja

Kukuta - Pereira 4:0 (3:0)

Ponedeljak

Bukaramanga - Junior 3:1 (3:1)

Ljaneros - Amerika Kali 1:2 (1:0)

Utorak

02.00: (1,90) Independijente Medeljin (3,40) Santa Fe (3,80)

Četvrtak

03.20: (1,65) Atletiko Nasional (3,60) Deportivo Tolima (5,10)

***kvote su podložne promenama