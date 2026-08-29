Dogovoren transfer Lazara Jovanovića, Štutgart povratio sve uloženo

Prema informacijama iz Italije, Lazar Jovanović će tokom vikenda, najkasnije u ponedeljak, postati igrač Udinezea. Zebre su pomenute kao ozbiljan interesent pre dva dana, no i tada se spekulisalo kako je najrealnija opcija pozajmica. Očito da je u poslednih 48 sati dosta toga urađeno, ispregovarano oko obeštećenja, pa je sva prilika da se nekadašnji igrač Crvene zvezde neće vraćati u Nemačku.

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Navodi se da će Italijani platiti Štutgartu 6.500.000 evra fiksno, plus 1.500.000 kroz potencijalne bonuse. Iz istih izvora može se čuti da je lekarski pregledi bukiran, pa ako sve bude kako treba, uslediće potpis višegodišnjeg ugovora.

Na taj način nemački klub će povratiti sve što je uložio u Lazara kada ga je dovodio u leto prošle godine. Podsetimo, taj transfer iznosio je 5.000.000 evra, a momak rođen u Novom Sadu odigrao je ukupno 124 minuta u prvom timu, bez učinka.

Štutgart će se tako u roku od svega desetak dana rešiti oba talantovana srpska napadača. Jovan Milošević je sredinom prošle nedelje prešao u Bragu za 8.000.000 evra.