Spartak odneo bod iz Uba: Jedinstvo ponovo nije slavilo posle gola Denzela za vođstvo

Sastav trenera Uroša Matića jeste bio dominantniji u početku utakmice, ali su se napadi uglavnom svodili na pokušaje probijanja preko Kvaku Denzela, Vojina Veskovića ili Marka Miljkovića, ponekad bi se pridodavao i Uroš Savković, ali nije bilo posebne opasnosti po mrežu Dimitrija Minića. Jedan od retkih napada Spartaka umalo se nije posrećio vođstvom. Nebojša Bastajić je iz vrlo povoljnog položaja loptu poslao visoko preko prečke.

„Penal, penal...“, zagrmelo je sa klupe gostiju u 27. minutu, kada je u kaznenom prostoru pao Aleksa Trajković. Sudija Dragutin Meničanin nije tako mislio, pa kada su se strasti smirile, u njegovoj beležnici našao se najbučniji – Đorđe Tutorić, jedan od trenera Spartaka.

17.00 (2.35) OFK Vršac (3.05) Borac Čačak (3.05)

Bio je to period kada su gosti sada više vremena provodili pred golom Jedinstva, pretili iz prekida, ali je bilo vidljivo da bi realizacija mogla da bude problem, pošto je nastavljena praksa slanja lopte daleko od okvira Ganićevog gola. Ali, dok su Subotičani pretili, radovali su se Ubljani. Sve je uradio Miljković prodorom po levom boku, zatim uposlio Kvaku Denzela, a ovaj se namestio, udario po lopti, a ona je završila u mreži – 1:0.

„Budite pametni, nemojte da stanete po običaju“, bila je poruka sa tribina na račun domaćih fudbalera, verovatno kao aludiranje na prethodni meč sa OFK Vršcem (1:3), kada su Tamnavci takođe poveli pogotkom Denzela, pa ostali bez bodova.

I šta se dogodilo u ranoj fazi drugog poluvremena: Subotičani su izjednačili. Umakao je Mulato Palasio, ništa tu nije mogao golman Ganić i internacionalcu u redovima Plavih golubova nije bilo teško da pošalje loptu u praznu mrežu. Pre toga, Jedinstvo nije dupliralo prednost preko Veskovića, a nešto kasnije i Fala. I kazna je stigla.

Promena brojki na semaforu, onih koje pokazuju rezultat, kao da je bila nagoveštaj i nervoze koja se uvlačila u redove oba tima. Usledili su oštri startovi, pregovori, koškanja... Istina, izjednačenje je u dobroj meri okuražilo goste, koji su nastavili sa napadima i činili sve da stignu do potpunog preokreta. I mogli su posle snažnog šuta Oliveire, kada je golman Ganić morao da se ispruži i paradom otkloni opasnost. Ni Kpare se nije proslavio na drugoj strani šutem nebu pod oblake.

Finiš meča pod Šepkovcem dodatno uzbudljivim učinio je prilično nesigurni sudija Meničanin, u najmanju ruku čudnim odlukama koje su izazivale reakcije sa obe klupe i tribina. Kao šlag na tortu bilo je isključenje Bastajića u nadoknadi posle faula koji nije izveden, jer je sudija označio kraj meča.

🎁🎁🎁

Mozzart Relax - pravi dobitan tiket i kad tip padne

🎁🎁🎁

JEDINSTVO – SPARTAK 1:1 (1:0)

/Denzel 42 – Palasio 53/

Ub. Stadion: „Dragan Džajić“.

Gledalaca: 300.

Sudija: Dragutin Meničanin (Vrdnik).

Žuti kartoni: Đurđević, Krefl, trener Matić (Jedinstvo), Kovačević, Palasio, pomoćni trener Tutorić (Spartak).

Crveni karton: Bastajić u 90+5. minutu.

JEDINSTVO: Ganić, Nešić, Đurđević, Miljković, Savković, Jokić, Krefl, Denzel, Fal (od 56. Kpare), Vesković, Vranješ (od 64. Kesić).

SPARTAK: Minić, Kosanović, Palasio, Trajković (od 73. Petrović), Bastajić, Subotić, Kovačević, Peić (od 46. Desnica), Kuveljić (od 73. Vasilić), Oliveira (od 86. Nvokeabija), Pavlović.

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE, 6. KOLO:

Subota

Matalac - Loznica 2:4 (1:1)

/Luković 40, 86 – Katanić 45+1,69, Jelenić 66, Purtić 90+4/

Jedinstvo Ub - Spartak Subotica 1:1 (1:0)

/Denzel 42 – Palasio 53/

Nedelja

17.00 (2.35) OFK Vršac (3.05) Borac Čačak (3.05)

18.00 (2.15) Javor (3.20) Napredak Kruševac (3.30)

19.00 Bor 1919 - Proleter Zrenjanin

21.00 (1.85) TSC (3.40) Smederevo 1924 (4.10)

Ponedeljak

17.00 Grafičar - Dubočica

Utorak

19.00 Teleoptik - Voždovac

***Kvote su podložne promenama