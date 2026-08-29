Ognjenović na "španski pogon" stigao do prvenca na klupi Sloge
Vreme čitanja: 2min | sub. 29.08.26. | 22:23
Tim iz Doboja došao je do prve pobede u sezoni protiv BSK-a - 1:0 (1:0)
Početkom jula Perica Ognjenović seo je na klupu Sloge iz Doboja, ali je na prvi trijumf morao da sačeka do trećeg kola prvenstva. Njegova ekipa sezonu je otvorila remijem bez golova protiv Širokog Brijega, da bi potom na svom terenu izgubila od Veleža sa 0:1 (0:1).
U trećem kolu konačno je stigao prvenac srpskog stručnjaka. Sloga je na gostovanju protiv BSK-a slavila minimalnim rezultatom 1:0, a čovek odluke bio je Viktor Čuka, koji je u 26. minutu postigao jedini pogodak na utakmici.
Izabrane vesti
Do gola je došlo posle udarca Ognjena Šešlaka, golman domaćih uspeo je samo kratko da odbije loptu, a na pravom mestu našao se Čuka i poslao je u mrežu za vođstvo.
Mozzart Relax - pravi dobitan tiket i kad tip padne
Sve nade domaćina da mogu do boda dodatno su umanjene u 71. minutu, kada je Nedim Keranović dobio crveni karton i ostavio svoju ekipu sa igračem manje.
Tako je Ognjenović do prve pobede na klupi Sloge stigao upravo na "španski pogon". Srpski strateg je ovog leta u Doboj doveo čak devetoricu Španaca, od kojih je četvoricu trenirao i prošle sezone u Rudaru iz Prijedora. Osmorica su igrali ove subote – Garsija, Čuka, Koral, Ferni i Fereirola kao starteri, dok su Bolivar, Kueto i Dani Molina ušli sa klupe.
Priliku da nastave u istom ritmu imaće u narednom kolu, kada će na svom terenu dočekati Čelik.