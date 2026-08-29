Ognjenović na "španski pogon" stigao do prvenca na klupi Sloge

Do gola je došlo posle udarca Ognjena Šešlaka, golman domaćih uspeo je samo kratko da odbije loptu, a na pravom mestu našao se Čuka i poslao je u mrežu za vođstvo.

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Sve nade domaćina da mogu do boda dodatno su umanjene u 71. minutu, kada je Nedim Keranović dobio crveni karton i ostavio svoju ekipu sa igračem manje.

Tako je Ognjenović do prve pobede na klupi Sloge stigao upravo na "španski pogon". Srpski strateg je ovog leta u Doboj doveo čak devetoricu Španaca, od kojih je četvoricu trenirao i prošle sezone u Rudaru iz Prijedora. Osmorica su igrali ove subote – Garsija, Čuka, Koral, Ferni i Fereirola kao starteri, dok su Bolivar, Kueto i Dani Molina ušli sa klupe.

Priliku da nastave u istom ritmu imaće u narednom kolu, kada će na svom terenu dočekati Čelik.