Dinizu preti suspenzija
Vreme čitanja: 5min | ned. 02.08.26. | 22:00
Trener Korintijansa u nevolji posle meča sa Atletiko Paranenseom
Fudbaleri Korntijansa nikako da uspore, ove noći od 00.30 gostuju Internasionalu u Porto Alegreu, u prvom susretu osmine finala Kupa Brazila, što će im biti četvrta utakmica u svega deset dana.
Nevolja je što bi već one sledeće, a u pitanju je revanš meč sa Internasionalom, na klupi mogli da budu bez trenera Fernanda Diniza protiv kog je pokrenut disciplinski postupak.
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Naime, Vrhovni sud za pravdu u sportu, pokrenuo je postupak protiv trenera Korintijansa zbog toga što je pred kraj meča sa Atletiko Paranenesom (0:0) u prošli četvrtak, udario po ruci igrača protivničke ekipe, Žadsona. Četvrti sudija je brzo reagovao i razdvojio Diniza i Žadsona, ali je trener prijavljen za incident.
Prema Članu 250 pravilnika, lice koje "počini nekorektan čini ili neprijateljski akt tokom meča" može se kazniti suspenzijom od jedne do tri utakmice.
00.30: (2,20) Internasional (3,00) Korintijans (3,40)
Diniza ne brine toliko moguća suspenzija, koliko je ljut zbog teškog rasporeda. Otuda je primoran da rotira igrače u pokušaju da najspremnije izvede na teren. Tako će i ove noći pokušati da eksperimentiše.
"Da su odredili da sa Internasionalom igramo u utorak, verovatno bih onda izveo isti tim kao sa Atletiko Paranenseom. Sa prošlog meča stigli smo u četvrtak, igrači su morali da se naspavaju, a imali su malo vremena. Potom su imali dan oporavka, sledeći su trenirali i potom smo odmah morali na put za ovaj meč. Ne bismo ovde stigli u fizički adekvatnom stanju. Ne zaboravite, igrač nije samo gomila mišića. Imali smo zato osećaj da se nedostatak svežine osetio na prošlim mečevima", rekao je Diniz.
Trener Korintijansa kaže da je uradio sve što može da zaštiti igrače.
"I meč sa Baijom bio je intenzivan, a teren težak. Kad god osetimo potrebu da rotiramo, to ćemo i činiti. Zato ne žalim ni za čim što smo uradili na toj utakmici. Ono što je bilo nesrećno, a što nismo mogli da kontrolišemo su povrede. U smislu planiranja, sledili smo najbolju stazu", dodao je Diniz.
Problem je što se tako nezgodan raspored nastavlja i što će još bar tri nedelje igrati u ritmu četvrtak nedelja.
Nevolja ima i Internasional, koji pre svega muči muku sa finansijama, pa će otuda imati težak posao da se dodatno pojača.
"Uprava čini najbolje što može. U ekonomskom i svakom drugom pogledu nalazimo se u najvećem momentu krize u istoriji kluba. Ipak, zadovoljan sam ovim igračima. Nastavljamo da radimo, znamo šta imamo, moram da se potrudim da iskoristim to što imam", izjavio je trener Internasionala Paulo Pecolano.
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KUP BRAZILA, 1/8 FINALA (prvi mečevi)
Subota
Vasko da Gama - Fluminense 0:0
Nedelja
Atletiko Mineiro - Žuventud 0:0
Santos - Remo 0:0
Palmeiras - Fortaleza u toku
23.00: (2,00) Mirasol (3,25) Gremio (3,70)
23.30: (4,10) Šapokoense (3,35) Kruzeiro (1,85)
Ponedeljak
00.30: (2,20) Internasional (3,00) Korintijans (3,40)
Utorak
02.00: (1,50) Atletiko Paranense (3,70) Vitorija (7,00)
*** kvote su podložne promenama