Dinizu preti suspenzija

Naime, Vrhovni sud za pravdu u sportu, pokrenuo je postupak protiv trenera Korintijansa zbog toga što je pred kraj meča sa Atletiko Paranenesom (0:0) u prošli četvrtak, udario po ruci igrača protivničke ekipe, Žadsona. Četvrti sudija je brzo reagovao i razdvojio Diniza i Žadsona, ali je trener prijavljen za incident.

Prema Članu 250 pravilnika, lice koje "počini nekorektan čini ili neprijateljski akt tokom meča" može se kazniti suspenzijom od jedne do tri utakmice.

00.30: (2,20) Internasional (3,00) Korintijans (3,40)

Diniza ne brine toliko moguća suspenzija, koliko je ljut zbog teškog rasporeda. Otuda je primoran da rotira igrače u pokušaju da najspremnije izvede na teren. Tako će i ove noći pokušati da eksperimentiše.

"Da su odredili da sa Internasionalom igramo u utorak, verovatno bih onda izveo isti tim kao sa Atletiko Paranenseom. Sa prošlog meča stigli smo u četvrtak, igrači su morali da se naspavaju, a imali su malo vremena. Potom su imali dan oporavka, sledeći su trenirali i potom smo odmah morali na put za ovaj meč. Ne bismo ovde stigli u fizički adekvatnom stanju. Ne zaboravite, igrač nije samo gomila mišića. Imali smo zato osećaj da se nedostatak svežine osetio na prošlim mečevima", rekao je Diniz.