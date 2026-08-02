River već u agoniji: Monumental gori od besa, Kudetu se drma klupa

Nad Nunjezom se poslednjih nedelja nadvio oblak kakav se retko viđa. River je sezonu otvorio bolnim ispadanjem iz Kupa Argentine od Aldosivija, a potom su usledila dva minimalna poraza u prvenstvu od Barakas Sentrala i Himnasije iz La Plate. Tri vezana neuspeha ostavila su slavni klub bez ijednog boda, na začelju Grupe A, ali i sa najlošijim startom još od Klausure 1995. godine.

Kriza rezultata neminovno je usmerila reflektore ka treneru Eduardu Kudetu. Na njegova tri uzastopna prvenstvena poraza nadovezali su se i neuspeh u Superklasiku, kao i izgubljeno finale prethodnog Torneo Aperture, zbog čega se sve glasnije govori o mogućem kraju njegovog mandata. I sam strateg Rivera svestan je težine trenutka, poručivši da u ovom klubu „nema ni vremena ni prostora za čekanje“, pa bi novi neuspeh mogao da predstavlja poslednji čin njegove epizode na klupi Milionera.

00.15: (2,10) River Plejt (3,20) Rosario (3,80)

Probleme dodatno komplikuju izostanci nekoliko važnih igrača. Markus Akunja neće biti u konkurenciji zbog povrede zadnje lože, dok će u veznom redu nedostajati Mauro Arambari. Ipak, dobra vest za domaće navijače jeste povratak Anibala Morena, koji se oporavio od problema sa kolenom i ponovo je na raspolaganju stručnom štabu nakon što je propustio duele sa Barakasom i Himnasijom.

Morenov povratak nije jedina novost u sastavu. Među dvadesetoricom igrača našao se i mladi Valentin Lusero, koji još čeka zvanični debi u prvenstvu, dok će prazninu na levom boku, nastalu Akunjinim odsustvom, najverovatnije popuniti Fakundo Gonsales ili Lautaro Rivero.

Ni Rosario Sentral ne stiže u prestonicu u idealnom raspoloženju. Posle poraza od Belgrana na premijeri i remija bez golova protiv Rasinga, tim iz Rosarija nalazi se van mesta koja vode u narednu fazu takmičenja. Slaba završnica prethodne polusezone i skroman ulazak u novu kampanju povećali su pritisak i na trenera Horhea Almirona, koji, prema najavama, neće značajnije menjati tim koji je u prošlom kolu remizirao sa Rasingom.

Dodatnu draž večerašnjem okršaju daje činjenica da su se ovi rivali sastali pre nepuna tri meseca u polufinalu Torneo Aperture, takođe na Monumentalu. U veoma tvrdoj i naelektrisanoj utakmici River je slavio sa 1:0, golom Fakunda Kolidija iz penala, ali je samo sedam dana kasnije ostao bez trofeja, porazom u finalu od Belgrana.

Uvertiru u susret obeležavaju i dešavanja van terena. Rosario Sentral ponovo je pokazao interesovanje za Đulijana Galopa, vezistu koji je među igračima na koje River više ne računa. Dvadesetsedmogodišnji fudbaler od početka priprema trenira odvojeno od prvog tima, dok uprava kluba pokušava da pronađe najbolje rešenje za nastavak njegove karijere. Iako je River dugo insistirao da igrače sa liste za odlazak proda isključivo u inostranstvo, loši rezultati i sve veći pritisak javnosti promenili su stav čelnika kluba. U Nunjezu su sada spremni da razmotre i pozajmice unutar Argentine, pod uslovom da one uključuju opciju ili obavezu otkupa ugovora.

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Sentral u Galopu vidi profil igrača koji mu nedostaje – vezistu sposobnog da se iz drugog plana ubacuje u završnicu, postiže golove i donosi dodatnu energiju u ofanzivi. Prema pisanju argentinskih medija, klub iz Rosarija priprema jednogodišnju pozajmicu sa pravom otkupa, dok istovremeno radi i na angažovanju desnog beka Brajana Agirea iz Internasionala.

Za Galopa bi prelazak u Rosario mogao da predstavlja priliku za novi početak i povratak forme, posebno imajući u vidu da Sentral, osim domaćeg prvenstva, uskoro očekuje i dvomeč osmine finala Kopa Libertadores protiv Korintijansa.

02.30: (2,20) Lanus (3,00) Instituto Kordoba (4,00)

Zato ovaj duel nosi mnogo više od tri boda. River će pokušati da prekine niz poraza i vrati mir na Monumental, dok će popularni Nitkovi iz Rosarija tražiti trenutak u kojem mogu da zadaju udarac uzdrmanom velikanu i sa dodatnim vetrom u leđa zakorače u najvažniji deo sezone.

PIŠE: Đorđe RADONJIĆ

ARGENTINA 1, KLASURA – 3. KOLO

Subota

Himnsija Mendoza – Union Santa Fe 2:0 (0:0)

/Modika 45+5pen, 50/

Estudijantes Rio Kvarto – Banfild 0:0

Belgrano - Argentinos Juniors 0:1 (0:1)

/Alvarez 45+1/

Estudijantes - Defensa i Hustisija 3:0 (3:0)

/Kariljo 9, Piovi 16, Palasios 36/

Nedelja

Rasing - Tigre 1:3 (0:2)

/Vergara 65 – Martinez 19, Garaj 26, Ruso 51/

Deportivo Rijestra - Barakas Sentral u toku

Aldosivi - Himnasija La Plata u toku

Njuels Old Bojs Boka Juniors u toku

19.30: (2,15) Deportivo Rijestra (3,15) Barakas Sentral (3,70)

19.30: (3,00) Aldosivi (3,00) Himnasija La Plata (2,60)

22.00: (3,70) Njuels (3,15) Old Bojs (2,15)

Ponedeljak

00.15: (2,10) River Plejt (3,20) Rosario (3,80)

02.30: (2,20) Lanus (3,00) Instituto Kordoba (4,00)

21.45: (3,30) Sarmijento (3,10) Independijente Rivadavija (2,35)

23.55: (2,60) Platense (2,75) Taljeres (3,25)

23.55: (2,35) Velez Sarsfild (2,80) Independijente (3,25)

Utorak

02.15: (2,10) Urakan (3,15) Atltiko Tukuman (3,90)

02.15: (2,95) Kordoba Santijago (3,00) San Lorenco (2,65)

***kvote su podložne promenama