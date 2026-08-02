Otužan je ovaj Hajduk – Splićani izgubili i na prvenstvenoj premijeri (VIDEO)

Još jedno leto Hajduka iz Splita koje će biti zapamćeno po lošim rezultatima. Po ko zna koji put posrnuli hrvatski velikan kreće loše u novu sezonu, posle šokantne eliminacije iz kvalifikacija za Ligu Evrope izabranici Gonzala Garsije su izgubili i na premijeri u domaćem prvenstvu. U 1. kolu pred svojim navijačima je bio bolji Varaždin rezultatom 2:1 (0:0).

Apsolutno zasluženo su poraženi gosti. Varaždin je bio bolji tokom većeg dela meča, propustio je nekoliko šansi pre nego što mu je 25-godišnji Makedonac Mario Mladenovski doneo prednost u 53. minutu posle ubačene lopte iz slobodnog udarca. Amerikanac litvanskog porekla Rokas Pukštas je samo tri minuta kasnije doneo izjednačenje, ali u 62. minutu videli smo najkomičniju (ili za Splićane najtragičniju) situaciju na utakmici. Hajdukov štoper Alek van Horenbek je bez ikakve potrebe pod pritiskom panično i prejak vratio loptu ka Adrionu Pajazitiju. Albanac se nije snašao, od njegove noge se odbila direktno do nekadašnjeg igrača Hajduka Luke Mamića, kojem nije bilo teško da postigne gol za 2:1. Naravno, nije ga proslavio.