Otužan je ovaj Hajduk – Splićani izgubili i na prvenstvenoj premijeri (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | ned. 02.08.26. | 22:01
Varaždin zasluženo slavio sa 2:1 (0:0), Marko Livaja u 90. minutu propustio priliku da sa penala donese gostima bod
Još jedno leto Hajduka iz Splita koje će biti zapamćeno po lošim rezultatima. Po ko zna koji put posrnuli hrvatski velikan kreće loše u novu sezonu, posle šokantne eliminacije iz kvalifikacija za Ligu Evrope izabranici Gonzala Garsije su izgubili i na premijeri u domaćem prvenstvu. U 1. kolu pred svojim navijačima je bio bolji Varaždin rezultatom 2:1 (0:0).
Apsolutno zasluženo su poraženi gosti. Varaždin je bio bolji tokom većeg dela meča, propustio je nekoliko šansi pre nego što mu je 25-godišnji Makedonac Mario Mladenovski doneo prednost u 53. minutu posle ubačene lopte iz slobodnog udarca. Amerikanac litvanskog porekla Rokas Pukštas je samo tri minuta kasnije doneo izjednačenje, ali u 62. minutu videli smo najkomičniju (ili za Splićane najtragičniju) situaciju na utakmici. Hajdukov štoper Alek van Horenbek je bez ikakve potrebe pod pritiskom panično i prejak vratio loptu ka Adrionu Pajazitiju. Albanac se nije snašao, od njegove noge se odbila direktno do nekadašnjeg igrača Hajduka Luke Mamića, kojem nije bilo teško da postigne gol za 2:1. Naravno, nije ga proslavio.
Izabrane vesti
Posle toga je Varaždin propustio još dve veoma izgledne prilike, a umalo je za to kažnjen u samom finišu meča. Rezervista Abdulije Sanjang je nekako izvukao jedanaesterac, odgovornost je preuzeo kapiten Marko Livaja, ali njegov udarac je pročitao i sjajnom paradom zaustavio golman domaćina Josip Šilić. Ostalo je 2:1, pa Dinamo iz Zagreba već posle posle prvog kola ima +3 u odnosu na najvećeg rivala.
00.30: (2,30) Internasional (3,00) Korintijans (3,20)
Ovo je drugi šamar za Splićane u svega nekoliko dana. Podsetimo, prošlog četvrtka su doživeli šokantnu eliminaciju u 2. kolu kvalifikacija za Ligu Evrope od kiparskog Pafosa. Otputovali su na revanš sa prednošću od 2:0, ali nisu uspeli da je zadrže i posle produžetaka su poraženi sa 0:4, pa će nastaviti takmičenje u kvalifiakcijama za Ligu konferencije.
A, baš iz tog takmičenja je eliminisan Varaždin, koji takođe u četvrtak nije uspeo da sačuva prednost iz prvog meča, bolji je bio Jablonec sa zbirnih 4:3.
🎁🎁🎁
Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD
🎁🎁🎁
HRVATSKA 1 – 1. KOLO
Petak
Dinamo – Slaven 2:0 (1:0)
/Beljo 34, 52/
Subota
Gorica – Osijek 0:2 (0:2)
/Dolček 7, Omerović 14pen/
Istra – Lokomotiva Zagreb 2:3 (1:2)
/Frederiksen 30, 58 – Trijantafulo 26, Vuković 42, Katić 90/
Nedelja
Varaždin – Hajduk Split 2:1 (0:0)
/Mladenovski 53, Mamić 62 – Pukštas 56/
Rijeka – Rudeš 2:1 (1:0)
/Lasickas 31, Adu Ađej 62 - Vukić 70/