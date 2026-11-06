Divlji su, razuzdani i prvi kandidati za ispadanje iz Bundeslige

Gotovo dve decenije Borusija Menhengladbah bez pauze igra Bundesligu. Od 2008. godine, kada se vratio u Nemačku elitu, Menš nije dozvolio sebi povratak u Cvajtu. Ne da nije dozvolio, nego, uz izuzetak povratničke sezone 2008/09, nije bio ni blizu da strepi za opstanak. To bi ove takmičarske godine moglo da se promeni.

Nakon prvih devet rundi, odnosno četvrtine takmičenja u Bundesligi, fudbal tima sa Borusija parka ubedljivo je najtanji. Njegove slabosti, večeras je ogolio HSV iskoristivši nedisciplinu gostiju i brojčanu prednost da dođe do trijumfa - 3:1.