Divlji su, razuzdani i prvi kandidati za ispadanje iz Bundeslige
Vreme čitanja: 5min | pet. 06.11.26. | 22:46
Borusija Menhengladbah nakon poraza od HSV-a zakucana za dno nemačke elite - 3:1
Gotovo dve decenije Borusija Menhengladbah bez pauze igra Bundesligu. Od 2008. godine, kada se vratio u Nemačku elitu, Menš nije dozvolio sebi povratak u Cvajtu. Ne da nije dozvolio, nego, uz izuzetak povratničke sezone 2008/09, nije bio ni blizu da strepi za opstanak. To bi ove takmičarske godine moglo da se promeni.
Nakon prvih devet rundi, odnosno četvrtine takmičenja u Bundesligi, fudbal tima sa Borusija parka ubedljivo je najtanji. Njegove slabosti, večeras je ogolio HSV iskoristivši nedisciplinu gostiju i brojčanu prednost da dođe do trijumfa - 3:1.
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Da Aleksander Blesin koji je na klupu Gladbaha seo 22. septembra još ne uspeva da disciplinuje svoj tim, pokazuje i timska statistika Bundeslige. Drugi žuti karton Koa Itakure iz 49. minuta, bio je čak 26 karton Borusije od starta sezone, a drugi isključujući. U malo čemu je Menhengladbah u vrhu Bundeslige, ali po broju kartona i faulova (126) joj nema ravnog, kao ni po broju primljenih pogodaka.
Sa večerašnja tri od HSV-a u režiji Muhajma (11. minut), Nanđe (59.) i Gronbeka koji je poslao porjektil sa više od 20 metara (70. minut), Gladbah posle 9. runde ima čak 25 primljenih golova. Druga najgora odbrana lige je upravo Hamburgova koji je dozvolio pet pogodaka manje.
Borusija je u smiraj prvog poluvremena izjedanačila nakon pomalo bizarnog gola u režiji Skalija i Haka, ali je crvenim kartonom Itakure, praktično sama sebe pobedila. A opet, statistički i gledajući stvorene prilike i opasnosti pred golom rivala, nije zaostajala za Hamburgerom.
Interesantno, na gol u duelu HSV-a i Borusije čekalo se osam godina, prošle sezone oba meča završena su remijima mirnih mreža, a večeras se dogodila mala goleada.
BUNDESLIGA – 9. KOLO
Petak
Hamburger SV - Borusija Menhengladbah 3:1 (1:1)
/Muhajm 11, Nanđa 59, Gronbek 70 - Hak 44/
Subota
15.30: (1,35) Borusija Dortmund (5,30) Elverzberg (7,25) – MOZZART RELAX
15.30: (8,00) Majnc (6,50) Bajern Mihnen (1,30) – MOZZART RELAX
15.30: (2,90) Paderborn (3,90) Ajntraht Frankfurt (2,20) – MOZZART RELAX
15.30: (1,45) RB Lajpcig (5,00) Augzburg (5,80) – MOZZART RELAX
18.30: (1,70) Štutgart (4,50) Verder (4,00) – MOZZART RELAX
Nedelja
15.30: (3,60) Keln (4,60) Bajer Leverkuzen (1,85) – MOZZART RELAX
17.30: (1,47) Frajburg (4,60) Union Berlin (6,00) – MOZZART RELAX
19.30: (1,60) Hofenhajm (4,30) Šalke (4,90) – MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama