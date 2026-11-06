Nvora: Trener mi je pričao za skokove... Navaro: Ovakav Džordan nam je potreban

Posle meča, izneo je utiske za "Evroliga TV".

"Osećaj je dobar. Uspeli smo u drugom poluvremenu, nije bilo sjajno, ali pobeda je pobeda. Trener mi je pričao da moram da budem bolji na skoku, da moram to da radim i morao sam da budem fokusiran zbog toga".

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Ako pitate trenera Crvene zvezde Ibona Navara, stalno mu priča da može da bude bolji u raznim segmentima igre.

"On je neverovatan, fantastičan igrač, ali je ponekad jednodimenzionalan. Može da radi mnogo drugih stvari, da ima više zaduženja. Ne samo da može da pogađa, može da bude dobar na skoku i to je i uradio. Može da igra odbranu, da nam pomogne na više načina, da čuva visoke igrače... Večeras je imao misiju i uspeo je, takav nam je potreban".