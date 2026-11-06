Nvora: Trener mi je pričao za skokove... Navaro: Ovakav Džordan nam je potreban
Vreme čitanja: 2min | pet. 06.11.26. | 22:15
Oborio je nigerijsko-američki košarkaš rekord karijere u skokovima, dobio je i pohvale od trenera
Košarkaši Crvene zvezde savladali su Olimpijakos u gostima (62:57), u meču 10. kola Evrolige. Crveno-beli imali su +22, na kraju se Olimpijakos vratio na posed zaostatka, ali su prvo Koloko i zatim Kris Džons trojkom zatvorili vrata, za veliki trijumf.
Najbolji igrač meča bio je sjajni Džordan Nvora, koji je upisao 18 poena i impresivnih 13 skokova, što mu je ujedno i rekord karijere.
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Posle meča, izneo je utiske za "Evroliga TV".
"Osećaj je dobar. Uspeli smo u drugom poluvremenu, nije bilo sjajno, ali pobeda je pobeda. Trener mi je pričao da moram da budem bolji na skoku, da moram to da radim i morao sam da budem fokusiran zbog toga".
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Ako pitate trenera Crvene zvezde Ibona Navara, stalno mu priča da može da bude bolji u raznim segmentima igre.
"On je neverovatan, fantastičan igrač, ali je ponekad jednodimenzionalan. Može da radi mnogo drugih stvari, da ima više zaduženja. Ne samo da može da pogađa, može da bude dobar na skoku i to je i uradio. Može da igra odbranu, da nam pomogne na više načina, da čuva visoke igrače... Večeras je imao misiju i uspeo je, takav nam je potreban".
Analizirao je španski stručnjak i generalno utakmicu.
"Trenutno imam slatko-gorki osećaj. U drugom poluvremenu nismo uspeli da igramo protiv njihove čvrstine. Na kraju smo uspeli, moramo da nastavimo. Nije gotovo, igramo na strani u narednim nedeljama. Moramo da shvatimo šta se desilo u drugom poluvremenu".
Našalio se da je dobar glumac, pošto ostaje miran kada je napeto, a istakao je i kakav je tim trenutno Crvena zvezda posle sedme pobede u elitnom takmičenju.
"Mi pokušavamo da budemo kompletan tim, ne možete da uspete ako ste dobri samo u jednoj stvari", zaključio je.