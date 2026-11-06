Kris Džons (Starsport)
Kris Džons (Starsport)

Junak Džons: Znao sam da je to moj šut

Vreme čitanja: 3min | pet. 06.11.26. | 22:28

Plejmejker 'rešio' još jednu utakmicu, ovog puta trojkom u Atini

Kada se utakmica lomi, sada se već zna – lopta mora u ruke Krisu Džonsu. Pogodio je protiv Asvela za pobedu, ima taj 'klač gen', što Amerikanci vole da kažu i opet se našao u centru pažnje tako što je on taj koji šutira kada je najbitnije.

Crvena zvezda ispustila je +22 protiv Olimpijakosa u Atini, došli su na posed razlike domaći igrači, sve dok prvo Kristijan Koloko nije pogodio težak šut, pa onda i Kris Džons trojku kojom je odveo goste na +7. Na kraju su crveno-beli slavili protiv bratskog tima 62:57.

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Kris Džons je znao da ta lopta ide njemu i da on mora da rešava utakmicu jer je sada već i navikao navijače Crvene zvezde da je on taj. Kada nikoga ne ide, mora lopta u ruke njemu, pa i generalno bi on trebalo da šutira kada se sve lomi. Sada je to pokazao i dokazao, ako nije bilo dovoljno jasno protiv Asvela, kada je pogodio dugu dvojku za pobedu.

Posle meča je za "Evroliga TV" izneo utiske i baš je pričao o tom poslednjem šutu.
"To mi nije prvi takav pogodak. Saigrači i tim su mi verovali. Znao sam da je taj šut moj. Imam samopouzdanje. Veoma sam ponosan na tim što smo pobedili", jasan je Džons.

Isto pitanje je dobio Ibon Navaro – kakav je tim Crvena zvezda?
"U napadu delimo loptu, a u odbrani pomažemo jedan drugom. Tako želim da budemo na terenu na oba kraja. Da igramo svi zajedno, da svi budemo zajedno", zaključio je Amerikanac.

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