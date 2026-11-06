Junak Džons: Znao sam da je to moj šut

Kada se utakmica lomi, sada se već zna – lopta mora u ruke Krisu Džonsu. Pogodio je protiv Asvela za pobedu, ima taj 'klač gen', što Amerikanci vole da kažu i opet se našao u centru pažnje tako što je on taj koji šutira kada je najbitnije.

Crvena zvezda ispustila je +22 protiv Olimpijakosa u Atini, došli su na posed razlike domaći igrači, sve dok prvo Kristijan Koloko nije pogodio težak šut, pa onda i Kris Džons trojku kojom je odveo goste na +7. Na kraju su crveno-beli slavili protiv bratskog tima 62:57.